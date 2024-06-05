🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 420 отзывов Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 483 отзыва Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов Начало: ЖД вокзал Выборга 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 465 отзывов Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями Начало: На площади перед ж/д вокзалом 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 21 отзыв В тренде По Выборгу на авто: башни, шведы и замок Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная) 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 95 отзывов Популярное предложение О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений Начало: На Рыночной площади 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 285 отзывов Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории Начало: У Круглой башни на Рыночной площади 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 100 отзывов Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Выборг: путешествие по средневековому сердцу России Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий Начало: На Ратушной площади 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 117 отзывов Выборг: история на каждом шагу - погружение в века Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 39 отзывов Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным Начало: возле Дворца культуры Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 3 часа 126 отзывов Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города Начало: На Рыночной площади 5 350 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 372 отзыва Погружение в атмосферу единственного шведского города в России Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю 3 250 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 205 отзывов Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас Начало: У Круглой башни 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 35 отзывов Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку Начало: На Красной площади 1 560 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Загадки старинного Выборга: историческая экскурсия-квест Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте Начало: На Рыночной площади напротив здания Центрального Р... 5 370 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Многогранный Выборг: прогулка со старожилом Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать Начало: На Рыночной площади 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 112 отзывов История Выборга. Обзорная экскурсия Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города Начало: От Красной площади на пр. Ленина 3 333 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Выборг, в который невозможно не влюбиться: история, архитектура, легенды Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого Начало: Рыночная площадь 6 850 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 892 отзыва Групповая экскурсия «Первый взгляд на Выборг»: история, замок, культура Вас ждет погружение в атмосферу Выборга: от средневековых башен до уютных улочек и лавки мастеров. Незабываемое путешествие в прошлое Начало: Около ж/д вокзала Выборга 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо Начало: На Рыночной площади 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 161 отзыв Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва История и достопримечательности Выборга и его окрестностей Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Выборг сквозь эпохи Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии Начало: На Ратушной площади 5 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гранд-тур по Выборгу: История и природа Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас от 9 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Квест 2 часа 50 отзывов Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры Начало: У вокзала 1860 1 395 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Тайны ночного Выборга Авантюрное путешествие по древним местам города в компании таинственных исторических фактов и легенд Начало: На Рыночной площади 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов «Выборг в кинематографе»: прогулка по местам съемок и Аллее звезд Познакомьтесь с кинематографической историей Выборга, пройдитесь по Аллее звезд и местам съемок известных фильмов 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 969 отзывов Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории Расписание: по расписанию от 400 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Начало: По согласованию с гидом Расписание: По договоренности с гидом 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 162 отзыва Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок Начало: Круглая башня на Рыночной площади Расписание: Ежедневно, по договоренности 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 29 отзывов Замок и улочки средневекового Выборга Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1 Расписание: По субботам в 12:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России» Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1 Расписание: Ежедневно, в любое время 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа 2 отзыва Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10 Расписание: В любое удобное время 790 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 45 отзывов По Выборгу на микроавтобусе Начало: По договоренности Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00 6 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва Исторический квест в Выборге Начало: Вокзал города Выборг Расписание: Ежедневно, в любое удобное время 1 302 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 5 отзывов Голос Выборга Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль» Начало: Выборг, Рыночная площадь Расписание: Ежедневно с 12:00 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Экскурсия по вечернему Выборгу Начало: Рыночная площадь Расписание: Ежедневно, в вечернее время 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Выборг - отличный для путешествия выбор Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни) 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Выборг из окна автомобиля Начало: Рыночная площадь, Выборг 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия по Выборгу Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг 4 500 ₽ за всё до 7 чел.