Интерактивные экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Выборге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Загадки старинного Выборга
Пешая
29 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадки старинного Выборга: историческая экскурсия-квест
Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте
Начало: Экскурсии на Рыночной площади, напротив входа в Ре...
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
6 010 за всё до 5 чел.
Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
Стать участниками волшебной истории с красивыми мифами и увлекательным интерактивом для всей семьи
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 09:30
10 ноя в 09:30
4 000 за всё до 8 чел.
Прогулка по Выборгу + интерактивная программа в Ганзейском дворе
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Выборгу + интерактивная программа в Ганзейском дворе
Познакомиться с историческим центром, а затем окунуться в эпоху Средневековья в атмосферном месте
Начало: На Рыночной площади
1 мар в 13:30
2 мар в 13:30
7 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    14 августа 2024
    Загадки старинного Выборга
    Было очень интересно и необычно. Квест потрясающий, гид просто мастер своего дела!!! Дети в восторге. Рекомендую!
  • А
    Андрей
    6 августа 2024
    Загадки старинного Выборга
    Константин самый живой гид, которого я встречал. Эрудирован, остроумен и бережен! Великолепная экскурсия получилась!
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Загадки старинного Выборга
    Это был замечательный опыт. В Выборге мы были много раз, а муж захотел отпраздновать там день рождения. Задача была провести
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    время интересно, необычно и конечно же …. не на обзорке. Я нашла Константина, и не пожалела. Константин-человек, который имеет огромный багаж знаний, и не только по истории города, но и знаний в филологии, литературе, музыке. Он очень любит свой город и людей, это сразу бросается в глаза. Мы провели два часа очень динамично, весело и позитивно, при этом узнали много интересного. У Константина 20 квестов, при этом на каждый свой костюм. Есть повод вернуться и попробовать еще один (или не один😀). Мы обязательно вернемся. Спасибо огромное, Вы делаете замечательное дело!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Интерактивные»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
  3. Прогулка по Выборгу + интерактивная программа в Ганзейском дворе
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Бастион Панцерлакс
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 7 400. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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