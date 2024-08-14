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время интересно, необычно и конечно же …. не на обзорке. Я нашла Константина, и не пожалела. Константин-человек, который имеет огромный багаж знаний, и не только по истории города, но и знаний в филологии, литературе, музыке. Он очень любит свой город и людей, это сразу бросается в глаза. Мы провели два часа очень динамично, весело и позитивно, при этом узнали много интересного. У Константина 20 квестов, при этом на каждый свой костюм. Есть повод вернуться и попробовать еще один (или не один😀). Мы обязательно вернемся. Спасибо огромное, Вы делаете замечательное дело!