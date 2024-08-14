2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадки старинного Выборга: историческая экскурсия-квест
Погрузитесь в историю Выборга, решая каверзные задачи и собирая карту средневекового города в захватывающем квесте
Начало: Экскурсии на Рыночной площади, напротив входа в Ре...
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
6 010₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
Стать участниками волшебной истории с красивыми мифами и увлекательным интерактивом для всей семьи
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 09:30
10 ноя в 09:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Выборгу + интерактивная программа в Ганзейском дворе
Познакомиться с историческим центром, а затем окунуться в эпоху Средневековья в атмосферном месте
Начало: На Рыночной площади
1 мар в 13:30
2 мар в 13:30
7 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 августа 2024Было очень интересно и необычно. Квест потрясающий, гид просто мастер своего дела!!! Дети в восторге. Рекомендую!
- ААндрей6 августа 2024Константин самый живой гид, которого я встречал. Эрудирован, остроумен и бережен! Великолепная экскурсия получилась!
- ССветлана7 мая 2024Это был замечательный опыт. В Выборге мы были много раз, а муж захотел отпраздновать там день рождения. Задача была провести
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Интерактивные»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 7 400. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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