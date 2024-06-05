1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
11 июня в 16:00
12 июня в 18:00
3 250₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
3 часа
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Квест
2 часа
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шведский Выборг: торговля и война
Начало: Рыночная пл. Круглая башня
Расписание: каждый день, с 10 до 18 часов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 3 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
- ССтанислав4 июня 2024Отличная прогулка с эрудированным человеком
- ЕЕлена2 июня 2024Наша небольшая группа (двое взрослых и двое 14-летних менее взрослых) посетила Выборг 29 мая. Повезло не только с погодой, но
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия пять баллов из пяти, очень понравилась! Экскурсовод Инна отличный рассказчик, за два часа получили огромное количество информации об истории Выборга, осмотрели много достопримечательностей. Отдельное спасибо Инне за ее чувство юмора, было очень приятно пообщаться! Рекомендую!
- ЮЮлия2 июня 2024Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
- ССветлана31 мая 2024Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!
- ЛЛариса29 мая 2024Интересная и позновательная экскурсия. Много исторических фактов. Видно, что Юрий Николаевич любит и знает свой город.
- ЕЕкатерина28 мая 2024Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом
- ЕЕкатерина28 мая 2024Безмерно благодарны нашему гиду Ставцеву Андрею Владимировичу за чудесно проведенное время на экскурсии, интересные факты об истории, культуре и бытовой
- ООксана26 мая 2024Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. Благодаря Илье, получилась великолепная прогула по Выборгу. Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгская Старая Ратуша»
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