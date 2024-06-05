Выборгская Старая Ратуша – экскурсии в Выборге

Найдено 27 экскурсий в категории «Выборгская Старая Ратуша» в Выборге, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
420 отзывов
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400 за всё до 4 чел.
О Выборге - увлекательно и с душой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
95 отзывов
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700 за всё до 6 чел.
Выборг - средневековое сердце России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
3 000 за всё до 6 чел.
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
372 отзыва
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
11 июня в 16:00
12 июня в 18:00
3 250 за всё до 7 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
35 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
Выборг в компании художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500 за всё до 5 чел.
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100 за всё до 6 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Пять крепостей Выборга: искусство фортификации
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 15 чел.
Выборг сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
5 000 за всё до 25 чел.
Гранд-тур по Выборгу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550 за всё до 8 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790 за человека
По Выборгу на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Голос Выборга
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
5 отзывов
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400 за всё до 5 чел.
Шведский Выборг: торговля и война
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Шведский Выборг: торговля и война
Начало: Рыночная пл. Круглая башня
Расписание: каждый день, с 10 до 18 часов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 3 100 за всё до 5 чел.
Выборг - отличный для путешествия выбор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 6 чел.
Выборг из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Вкусный Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Вкусный Выборг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Выборг - город, затерянный во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Выборг - город, затерянный во времени
Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 8 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
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    то он всего один - этих 3 часов просто мало для удовольствия, я бы три дня минимум слушала. Очень интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Я очень рада, что, впервые оказавшись в Выборе, попала к такому профессионалу как Владимир! Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время) Обязательно приеду еще! Рекомендую всем данного гида🩷 P.S. угостил фирменным кренделем)

  • С
    Станислав
    4 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Отличная прогулка с эрудированным человеком
    Отличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человеком
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Выборг - средневековое сердце России
    Наша небольшая группа (двое взрослых и двое 14-летних менее взрослых) посетила Выборг 29 мая. Повезло не только с погодой, но
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    и с гидом. Артём переживал, что быстро говорит, но это не мешает восприятию и увеличивает объем информации. Всё прошло отлично. Маршрут очень хорош. Два часа пролетели незаметно (хотя некоторые члены группы заранее переживали, что придётся много ходить). Более того, мы потом погуляли, в том числе по замку, покатались на катере и только девятичасовой электричкой поехали восвояси. Парк Монрепо немного "зацепили" катаясь на катере. Но и Артём сказал, и я так считаю, что на него надо выделить целый день. Спасибо, Артём!

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
    Экскурсия пять баллов из пяти, очень понравилась! Экскурсовод Инна отличный рассказчик, за два часа получили огромное количество информации об истории Выборга, осмотрели много достопримечательностей. Отдельное спасибо Инне за ее чувство юмора, было очень приятно пообщаться! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
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    по историческому центру, подробно и интересно рассказывая о Выборге, событиях, личностях, архитектуре… отвечал с удовольствием на все наши вопросы, показывал фото того, как было и как стало… много увлекательной и впечатляющей информации! Большое спасибо за всё! Хотелось бы ещё вернуться, чтобы в компании Юрия Николаевича прогуляться по парку Мон Репо в будущем!))

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Гранд-тур по Выборгу
    Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!
    Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми
  • Л
    Лариса
    29 мая 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Интересная и позновательная экскурсия. Много исторических фактов. Видно, что Юрий Николаевич любит и знает свой город.
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Гранд-тур по Выборгу
    Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом
    Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
    Безмерно благодарны нашему гиду Ставцеву Андрею Владимировичу за чудесно проведенное время на экскурсии, интересные факты об истории, культуре и бытовой
    читать дальше

    жизни Выборга! Лучшего проводника по Выборгу не найти точно! Дай Бог здоровья и успехов во всех начинанияз по созранению культорного наследия наших предков этому замечательному человеку!

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Выборг сквозь эпохи
    Отличная экскурсия!!!! Подача материала, локации, все продумано до мелочей. Благодаря Илье, получилась великолепная прогула по Выборгу. Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгская Старая Ратуша»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. По Выборгу на автомобиле
  2. О Выборге - увлекательно и с душой
  3. Выборг - средневековое сердце России
  4. Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
  5. Иммерсивная прогулка по Выборгу
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Выборгская Старая Ратуша" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 650 до 9 550. Туристы уже оставили гидам 1418 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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