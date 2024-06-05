🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 420 отзывов Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 95 отзывов Популярное предложение О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений Начало: На Рыночной площади 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Выборг: путешествие по средневековому сердцу России Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий Начало: На Ратушной площади 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 372 отзыва Погружение в атмосферу единственного шведского города в России Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю 3 250 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 35 отзывов Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку Начало: На Красной площади 1 560 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Популярное предложение Выборг в компании художника Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора Начало: У вокзала 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами Начало: На Ратушной площади 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Многогранный Выборг: прогулка со старожилом Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать Начало: На Рыночной площади 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Выборг сквозь эпохи Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии Начало: На Ратушной площади 5 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гранд-тур по Выборгу: История и природа Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас от 9 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Начало: По согласованию с гидом Расписание: По договоренности с гидом 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 29 отзывов Замок и улочки средневекового Выборга Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1 Расписание: По субботам в 12:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России» Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1 Расписание: Ежедневно, в любое время 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа 2 отзыва Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10 Расписание: В любое удобное время 790 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 45 отзывов По Выборгу на микроавтобусе Начало: По договоренности Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00 6 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва Исторический квест в Выборге Начало: Вокзал города Выборг Расписание: Ежедневно, в любое удобное время 1 302 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 5 отзывов Голос Выборга Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль» Начало: Выборг, Рыночная площадь Расписание: Ежедневно с 12:00 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Шведский Выборг: торговля и война Начало: Рыночная пл. Круглая башня Расписание: каждый день, с 10 до 18 часов от 3 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Выборг - отличный для путешествия выбор Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни) 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Выборг из окна автомобиля Начало: Рыночная площадь, Выборг 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Вкусный Выборг Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Выборг - город, затерянный во времени Погулять среди древних каменных стен и послушать их тихие истории Начало: На Рыночной площади 3 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Иммерсивная прогулка по Выборгу Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг Расписание: По договоренности 1 200 ₽ за человека