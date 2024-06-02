🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 95 отзывов Популярное предложение О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений Начало: На Рыночной площади 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 205 отзывов Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас Начало: У Круглой башни 650 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза... от 7000 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 161 отзыв Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва История и достопримечательности Выборга и его окрестностей Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Начало: По согласованию с гидом Расписание: По договоренности с гидом 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 29 отзывов Замок и улочки средневекового Выборга Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1 Расписание: По субботам в 12:00 650 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 45 отзывов По Выборгу на микроавтобусе Начало: По договоренности Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00 6 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль» Начало: Выборг, Рыночная площадь Расписание: Ежедневно с 12:00 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Шведский Выборг: торговля и война Начало: Рыночная пл. Круглая башня Расписание: каждый день, с 10 до 18 часов от 3 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Экскурсия по вечернему Выборгу Начало: Рыночная площадь Расписание: Ежедневно, в вечернее время 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Выборг - отличный для путешествия выбор Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни) 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия по Выборгу Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Автомобильная экскурсия по Каменному городу Начало: Выборг, по запросу Расписание: Любое время, любой день. 4 900 ₽ за всё до 4 чел.