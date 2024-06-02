Костёл Святого Гиацинта – экскурсии в Выборге

Найдено 16 экскурсий в категории «Костёл Святого Гиацинта» в Выборге, цены от 650 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Выборге - увлекательно и с душой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
95 отзывов
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700 за всё до 6 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Завтра в 11:30
15 июня в 13:00
3 100 за всё до 10 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
205 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650 за человека
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900 за всё до 6 чел.
Автомобильное путешествие по Выборгу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
161 отзыв
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
По Выборгу и его окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 4 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650 за человека
По Выборгу на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400 за всё до 5 чел.
Шведский Выборг: торговля и война
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Шведский Выборг: торговля и война
Начало: Рыночная пл. Круглая башня
Расписание: каждый день, с 10 до 18 часов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 3 100 за всё до 5 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Выборг - отличный для путешествия выбор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    ТАТЬЯНА
    2 июня 2024
    По Выборгу и его окрестностям
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем. Познавательно, информативно,если в городе впервые, как мы, с поезда и сразу на экскурсию.
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    По Выборгу и его окрестностям
    Первый раз в Выборге и это были первые впечатления от города. Это было просто замечательно, гид Андрей в полной мере
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    владеет историческим метериалом и главное - очень любит свой город! Поездка по городу была увлекательной, интересной и познавательной! Мы увидели много красивых строений, зданий, памятников архитектуры. Сделали великолепные фотки напамять! Спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Замок и улочки средневекового Выборга
    В мае были на экскурсии в Выборге. Экскурсовод Людмила профессионал своего дела, знаток истории и, главное, доходчиво и интересно доносит информацию. Нам ещё и с погодой повезло! Однозначно, рекомендуем! И приедем ещё! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Экскурсия понравилась. Подробный рассказ об истории города.
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    О Выборге - увлекательно и с душой
    Нашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанные. Думали не выдержим. Но
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    Андрей, своим позитивом и интересными рассказами об истории, не дал нам закиснуть. Очень круто, что такие классные люди как Андрей, ведут экскурсии красивого города Выборг😍

    Нашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанныеНашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанныеНашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанныеНашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанныеНашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанныеНашу экскурсию вел супруг Ирины, Андрей. Были с дороги и после первой экскурсии, уже немного вымотанные
  • Л
    Любовь
    20 мая 2024
    Выборг - отличный для путешествия выбор
    Много интересных исторических данных
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Как же нам повезло с гидом! У Ивана Васильевича просто энциклопедические знания, красивая русская речь! Просто редкость в наше время. Подстраивается под ваши пожелания. Очень, очень рекомендуем! Впечатления самые наилучшие!
  • А
    Алиса
    18 мая 2024
    Замок и улочки средневекового Выборга
    Прекрасная экскурсия и чудесная экскурсовод, мы остались в восторге)
  • н
    наталья
    14 мая 2024
    О Выборге - увлекательно и с душой
    Город-сказка!!! Но сколько еще нужно сделать,чтобы еще стало лучше))) побольше деннг на реставрацию и др. восстановительные работы! Ирине, Андрею и др. гидам комады-всех благ!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Костёл Святого Гиацинта»

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  4. Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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