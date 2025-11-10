Мои заказы

Лёгкая прогулка по Выборгу на авто или пешком - по вашему выбору

Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

  • Прогуляемся по Выборгу, окрестностям.
  • Вы увидите основные места, достопримечательности.
  • Узнаете особенности архитектуры Северного романтизма.

• Почувствуете уже скандинавскую атмосферу места. Для подготовки и осознанной прогулки можете погуглить:

  • Настоящий средневековый замок.
  • Выборгский трамвайчик — кофейня.
  • Рыцарский дом.
  • Круглая Башня — узнаете её второе название.
  • Часовая Башня.
  • Самый опытный жилой дом в России.

По согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Средневековый замок
  • Выборгский трамвайчик (кофейня)
  • Рыцарский дом
  • Круглая Башня
  • Часовая Башня
  • Самый опытный жилой дом в России
  • Пригороды
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты и питание - примерно 1000 руб.
Место начала и завершения?
Набережная 40-летия ВЛКСМ, 1 - Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

