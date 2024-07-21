E Ekaterina На байдарках уходим в закат Очень классно! Отличный маршрут, невероятно образованный, умный и поддерживающий экскурсовод - научилась плавать на каяке, хотя я впервые на нем плыла!

И Инна Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере Замечательно. Капитан интересно рассказывает об истории этих мест. Пунктуален. Катер комфортабельный, с удовольствием воспользуюсь ещё раз и приглашу ещё кого-нибудь на прогулку.

А Анна Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере Потрясающе красивая экскурсия, Юсеф - очень приятный и интересный рассказчик, жаль только, что длилась всего час

О Ольга Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере Очень понравилась экскурсия. Рассказ гида интересен и содержателен. Управляет катером отлично! Виды с воды чудесные. Катер в отличном состоянии. Смело рекомендую!

L Lobanov8 Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу Чудесная, замечательная экскурсия!!! Познавательное, непринужденное изложение темы. Красоты островов и парка в памяти теперь навсегда. Спасибо Юсефу огромное!!!

А Анна Экскурсия по Сайменскому каналу на катере Все отлично! Пунктуально! Интересно! Познавательно! Рекомендую!

А Анастасия Экскурсия по Сайменскому каналу на катере читать дальше как до канала поедете в тишине, да будете смотреть по сторонам, но честно не хватило именно ещё рассказа пока едем, поэтому звезду снимаю Посмотрели каналы, подъехали в Брусничному Честно, не хватило каких-то фактов и больше экскурсии что ли Советую ехать, только если вы все знаете. Потому

Г Галина Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу Замечательная экскурсия. Прекрасная погода позволила насладиться великолепными пейзажами - береговой линией парка Монрепо, прибрежной зоной Сайменского канала. Юсеф, опытный водитель и квалифицированный гид, обеспечил безопасность во время экскурсии и рассказал много интересного о достопримечательностях на маршруте.

Т Татьяна На байдарках уходим в закат Рекомендую новичкам обращаться именно сюда. К середине маршрута поплывете профессионально. Прекрасные учителя. Незабываемо!!!!