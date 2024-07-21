1 час
Водная прогулка
Лучший выборВдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
1.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия по Выборгскому заливу на байдарках
Присоединяйтесь к нашей групповой экскурсии на байдарках и наслаждайтесь закатом в Выборгском заливе. Опытный инструктор научит вас всем необходимым навыкам
Начало: Петровская набережная, 31
Сегодня в 19:30
3 авг в 20:15
31002 480₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Келья алхимика в Выборге - погрузиться в Средневековье
Приготовить алхимический эликсир, примерить наряд чумного доктора и научиться писать пером
Начало: На Петровской набережной Выборга
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina21 июля 2024Очень классно! Отличный маршрут, невероятно образованный, умный и поддерживающий экскурсовод - научилась плавать на каяке, хотя я впервые на нем плыла!
- ИИнна21 июля 2024Замечательно. Капитан интересно рассказывает об истории этих мест. Пунктуален. Катер комфортабельный, с удовольствием воспользуюсь ещё раз и приглашу ещё кого-нибудь на прогулку.
- ААнна21 июля 2024Потрясающе красивая экскурсия, Юсеф - очень приятный и интересный рассказчик, жаль только, что длилась всего час
- ООльга16 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Рассказ гида интересен и содержателен. Управляет катером отлично! Виды с воды чудесные. Катер в отличном состоянии. Смело рекомендую!
- LLobanov81 октября 2023Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналуЧудесная, замечательная экскурсия!!! Познавательное, непринужденное изложение темы. Красоты островов и парка в памяти теперь навсегда. Спасибо Юсефу огромное!!!
- ААнна26 сентября 2023Экскурсия по Сайменскому каналу на катереВсе отлично! Пунктуально! Интересно! Познавательно! Рекомендую!
- ААнастасия25 сентября 2023Экскурсия по Сайменскому каналу на катереПосмотрели каналы, подъехали в Брусничному Честно, не хватило каких-то фактов и больше экскурсии что ли Советую ехать, только если вы все знаете. Потому
- ГГалина4 сентября 2023Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналуЗамечательная экскурсия. Прекрасная погода позволила насладиться великолепными пейзажами - береговой линией парка Монрепо, прибрежной зоной Сайменского канала. Юсеф, опытный водитель и квалифицированный гид, обеспечил безопасность во время экскурсии и рассказал много интересного о достопримечательностях на маршруте.
- ТТатьяна17 июля 2022Рекомендую новичкам обращаться именно сюда. К середине маршрута поплывете профессионально. Прекрасные учителя. Незабываемо!!!!
- ДДенис6 июня 2022В первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на воде и после отправились в
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «С набережной»
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