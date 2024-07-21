Экскурсии с набережной Выборга

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Выборге, цены от 2 480 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
На катере
101 отзыв
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Вас ждет увлекательное путешествие на катере по Выборгскому заливу, бухте Защитная и парку Монрепо. Исторические факты и красивые пейзажи гарантированы
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
6 700 за всё до 6 чел.
На байдарках уходим в закат
На байдарках
скидка
20%
3 отзыва
1.5 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия по Выборгскому заливу на байдарках
Присоединяйтесь к нашей групповой экскурсии на байдарках и наслаждайтесь закатом в Выборгском заливе. Опытный инструктор научит вас всем необходимым навыкам
Начало: Петровская набережная, 31
Сегодня в 19:30
3 авг в 20:15
31002 480 за человека
Келья алхимика в Выборге - погрузиться в Средневековье
44 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Келья алхимика в Выборге - погрузиться в Средневековье
Приготовить алхимический эликсир, примерить наряд чумного доктора и научиться писать пером
Начало: На Петровской набережной Выборга
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    21 июля 2024
    На байдарках уходим в закат
    Очень классно! Отличный маршрут, невероятно образованный, умный и поддерживающий экскурсовод - научилась плавать на каяке, хотя я впервые на нем плыла!
    Очень классно! Отличный маршрут, невероятно образованный, умный и поддерживающий экскурсовод - научилась плавать на каяке, хотяОчень классно! Отличный маршрут, невероятно образованный, умный и поддерживающий экскурсовод - научилась плавать на каяке, хотяОчень классно! Отличный маршрут, невероятно образованный, умный и поддерживающий экскурсовод - научилась плавать на каяке, хотя
  • И
    Инна
    21 июля 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Замечательно. Капитан интересно рассказывает об истории этих мест. Пунктуален. Катер комфортабельный, с удовольствием воспользуюсь ещё раз и приглашу ещё кого-нибудь на прогулку.
  • А
    Анна
    21 июля 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Потрясающе красивая экскурсия, Юсеф - очень приятный и интересный рассказчик, жаль только, что длилась всего час
    Потрясающе красивая экскурсия, Юсеф - очень приятный и интересный рассказчик, жаль только, что длилась всего часПотрясающе красивая экскурсия, Юсеф - очень приятный и интересный рассказчик, жаль только, что длилась всего час
  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
    Очень понравилась экскурсия. Рассказ гида интересен и содержателен. Управляет катером отлично! Виды с воды чудесные. Катер в отличном состоянии. Смело рекомендую!
  • L
    Lobanov8
    1 октября 2023
    Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
    Чудесная, замечательная экскурсия!!! Познавательное, непринужденное изложение темы. Красоты островов и парка в памяти теперь навсегда. Спасибо Юсефу огромное!!!
  • А
    Анна
    26 сентября 2023
    Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
    Все отлично! Пунктуально! Интересно! Познавательно! Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    25 сентября 2023
    Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
    Посмотрели каналы, подъехали в Брусничному Честно, не хватило каких-то фактов и больше экскурсии что ли Советую ехать, только если вы все знаете. Потому
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    как до канала поедете в тишине, да будете смотреть по сторонам, но честно не хватило именно ещё рассказа пока едем, поэтому звезду снимаю

  • Г
    Галина
    4 сентября 2023
    Водная экскурсия вдоль парка Монрепо и по Сайменскому каналу
    Замечательная экскурсия. Прекрасная погода позволила насладиться великолепными пейзажами - береговой линией парка Монрепо, прибрежной зоной Сайменского канала. Юсеф, опытный водитель и квалифицированный гид, обеспечил безопасность во время экскурсии и рассказал много интересного о достопримечательностях на маршруте.
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2022
    На байдарках уходим в закат
    Рекомендую новичкам обращаться именно сюда. К середине маршрута поплывете профессионально. Прекрасные учителя. Незабываемо!!!!
  • Д
    Денис
    6 июня 2022
    На байдарках уходим в закат
    В первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на воде и после отправились в
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    маршрут вокруг Выборгского замка и в Защитную бухту на встречу закату. Вся экскурсия заняла 2 часа. Байдарка, весла, спасжилеты и прочее снаряжение в отличном состоянии. Очень рекомендую огранизатора и эту экскурсию для активного времяпрепровождения в Выборге.

    В первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на водеВ первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на водеВ первый раз ходил на байдарке, все понравилось. Встретили, провели инструктаж на суше и на воде

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
  2. На байдарках уходим в закат
  3. Келья алхимика в Выборге - погрузиться в Средневековье
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июле 2024
Сейчас в Выборге в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 2 480 до 6 700 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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