Выборгский замок – экскурсии в Выборге

Найдено 38 экскурсий в категории «Выборгский замок» в Выборге, цены от 650 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
285 отзывов
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Все краски Выборга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
100 отзывов
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Выборг - средневековое сердце России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 11:00
3 000 за всё до 6 чел.
Выборг: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
117 отзывов
Выборг: история на каждом шагу - погружение в века
Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
5 500 за всё до 10 чел.
Средневековое приключение в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
126 отзывов
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350 за всё до 12 чел.
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
372 отзыва
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
11 июня в 16:00
12 июня в 18:00
3 250 за всё до 7 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
205 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650 за человека
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
35 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
Мистический Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды
Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
18 июня в 14:00
19 июня в 14:30
4 500 за всё до 10 чел.
Выборг в компании художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500 за всё до 5 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Пять крепостей Выборга: искусство фортификации
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 15 чел.
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900 за всё до 6 чел.
По Выборгу и его окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 4 чел.
Выборг сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
5 000 за всё до 25 чел.
Гранд-тур по Выборгу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550 за всё до 8 чел.
Выборг в век Петра I
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Выборг в век Петра I
Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора
Начало: Петровская Площадь
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 690 за всё до 20 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
2 часа
50 отзывов
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395 за человека
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Голос Выборга
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
5 отзывов
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400 за всё до 5 чел.
Шведский Выборг: торговля и война
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Шведский Выборг: торговля и война
Начало: Рыночная пл. Круглая башня
Расписание: каждый день, с 10 до 18 часов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 3 100 за всё до 5 чел.
Выборг - погружение в эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Выборг - погружение в эпохи
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен...
Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Выборг - отличный для путешествия выбор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 6 чел.
Выборг из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
  • С
    Станислав
    4 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Отличная прогулка с эрудированным человеком
    Отличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человеком
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
    18 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
    читать дальше

    в город. Спасибо Жанне за глубокое знание материала и любовь к своему делу. Спасибо за интересные факты и истории, за позитивный настрой и живое общение,за интересные подробности о Выборге. РЕКОМЕНДУЮ эту экскурсию при первом посещении города Выборг.

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Мистический Выборг
    Надежда - потрясающий рассказчик с отличным чувством юмора. Экскурсия необычная, интересная. Мы получили огромное удовольствие и массу новых знаний. Всем рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    Вся экскурсия в целом очень понравилась. Посетили много достопримечательностей, достаточно много исторических фактов о Выборге. Заинтересовать детей квестом, сильно не получилось. Но это конечно зависит от интересов ребенка. Немного скомканная концовка получилась, в кафе заходила следующая группа туристов.
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    Замечательный квест, познавательно! Константин открыл Выборг для детей (9 лет) интересно и увлекательно, спасибо большое за такое знакомство с гордом и воспоминания
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Выборг - средневековое сердце России
    Наша небольшая группа (двое взрослых и двое 14-летних менее взрослых) посетила Выборг 29 мая. Повезло не только с погодой, но
    читать дальше

    и с гидом. Артём переживал, что быстро говорит, но это не мешает восприятию и увеличивает объем информации. Всё прошло отлично. Маршрут очень хорош. Два часа пролетели незаметно (хотя некоторые члены группы заранее переживали, что придётся много ходить). Более того, мы потом погуляли, в том числе по замку, покатались на катере и только девятичасовой электричкой поехали восвояси. Парк Монрепо немного "зацепили" катаясь на катере. Но и Артём сказал, и я так считаю, что на него надо выделить целый день. Спасибо, Артём!

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
    Экскурсия пять баллов из пяти, очень понравилась! Экскурсовод Инна отличный рассказчик, за два часа получили огромное количество информации об истории Выборга, осмотрели много достопримечательностей. Отдельное спасибо Инне за ее чувство юмора, было очень приятно пообщаться! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
    читать дальше

    по историческому центру, подробно и интересно рассказывая о Выборге, событиях, личностях, архитектуре… отвечал с удовольствием на все наши вопросы, показывал фото того, как было и как стало… много увлекательной и впечатляющей информации! Большое спасибо за всё! Хотелось бы ещё вернуться, чтобы в компании Юрия Николаевича прогуляться по парку Мон Репо в будущем!))

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгский замок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
  2. Все краски Выборга на авто
  3. Выборг - средневековое сердце России
  4. Выборг: история на каждом шагу
  5. Средневековое приключение в Выборге
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Выборгский замок" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 650 до 9 550 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2017 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 38 экскурсий в Выборге на 2024 год по теме «Выборгский замок», 2017 ⭐ отзывов, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам