Замки, дворцы и особняки Выборга

Найдено 46 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Выборге, цены от 600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Выборгу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
420 отзывов
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
«Кроме того, я покажу памятник Петру I, здание архива 30-х годов и Панцерлакс — единственный сохранившийся бастион Рогатой крепости»
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400 за всё до 4 чел.
Большая обзорная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
483 отзыва
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за человека
Выборг - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
465 отзывов
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
«О шведском периоде вам напомнят: Дом на скале, Круглая башня, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 100 за всё до 6 чел.
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
В тренде
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
«Оцените архитектуру города-музея — увидите руины средневековой церкви и замок власть имущих шведов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
285 отзывов
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
«И, конечно, не забудем про средневековый Выборгский замок с «зеленоголовой» башней святого Олафа»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Все краски Выборга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
100 отзывов
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
«Вы проедете вдоль водных границ города, рассмотрите с разных ракурсов Выборгский средневековый замок и насладитесь панорамой колоритных старинных кварталов с высоты Петровской горки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Выборг - средневековое сердце России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
«Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: Выборгский замок, Ратушу, Гауптвахту и целых четыре средневековые башни»
Завтра в 11:00
3 000 за всё до 6 чел.
Выборг: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
117 отзывов
Выборг: история на каждом шагу - погружение в века
Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону
«Именно здесь в 1293 году был заложен Выборгский замок»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
39 отзывов
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
«Погуляем по Старому городу, увидим усадьбу Бюргера, Часовую башню и гранитный дворец Хакмана»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Средневековое приключение в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
126 отзывов
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
«Мы вспомним короля-реформатора Густава Вааза, при котором был перестроен Выборгский Замок и появилась система башен»
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350 за всё до 12 чел.
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
372 отзыва
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
«величественный Выборгский замок ассоциируется с датским Кронборгом, замком Гамлета Эльсинор из трагедии Шекспира»
11 июня в 16:00
12 июня в 18:00
3 250 за всё до 7 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
«Например, иллюстрацией к истории рода, ведущего свое существование с Ганзейского периода, станет дом Хакмана, или «Гранитный дворец»»
Завтра в 11:30
15 июня в 13:00
3 100 за всё до 10 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
205 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
«Ожившее прошлое в Выборгском замке»
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650 за человека
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
35 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
Мистический Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды
Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
«Путешественники едут сюда, в первую очередь, чтобы посмотреть на настоящий рыцарский замок, прикоснуться к периоду Средневековья, когда Выборг был самым восточным форпостом Швеции»
18 июня в 14:00
19 июня в 14:30
4 500 за всё до 10 чел.
Выборг в компании художника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
«Вы увидите все городские доминанты: Выборгский замок, Рогатую крепость и древние башни, дома разных стилей и эпох, художественную галерею и ремесленные мастерские»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500 за всё до 5 чел.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
«Помимо наследия Средневековья, вы оцените архитектуру модерна, например, гранитный дворец Хакмана»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600 за всё до 10 чел.
Пять крепостей Выборга: искусство фортификации
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
«Выборгский Замок — цитадель 13 века, которая стала символом величия и влияния Швеции»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 15 чел.
История Выборга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
«Пройдете по самой живописной улице Финляндии первой половины XX века и посмотрите на бастион Панцерлакс с музеем искусств и филиалом государственного Эрмитажа»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333 за всё до 5 чел.
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
«Рыцарский замок, где жили шведские короли и на башне стоял Пётр I»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
«Для полноценного знакомства с Выборгом вы увидите его «визитные карточки»: Выборгский замок, Рыночную площадь, Часовую башню, костёл Гиацинта»
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900 за всё до 6 чел.
По Выборгу и его окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 4 чел.
Выборг сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
«А также Выборгский замок — единственный доступный в России средневековый западноевропейский замок»
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
5 000 за всё до 25 чел.
Гранд-тур по Выборгу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
«С неё открывается лучший вид на замок»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550 за всё до 8 чел.
Выборг в век Петра I
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Выборг в век Петра I
Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора
Начало: Петровская Площадь
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 690 за всё до 20 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
2 часа
50 отзывов
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
«Мы пройдем пешком по центру города — и вы насладитесь видами на волшебный Выборгский замок, средневековую Часовую башню, усадьбу Бюргера и другие визитные карточки города»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395 за человека
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
«• Когда основан Выборгский Замок и почему донжон Замка назван в честь святого Олафа»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
«Вы узнаете, как крепость стала городом, пройдете по старым площадям и рассмотрите замок на острове»
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
«Именно тут, на смотровой площадке, Выборгский замок будет словно на ладони»
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
«Вы увидите средневековый Выборгский замок и драккары викингов, старую ратушу и усадьбу Бюргера, бастион Панцерлакс и многое другое»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Голос Выборга
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
5 отзывов
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
«Увидим сердце Выборга — средневековый замок на скале, который омывается водами Финского залива, полюбуемся его башнями, крепостными стенами и раскроем его тайну»
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500 за человека
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
«Если Вы желаете посетить музей в замке, то на это следует уделить отдельное время»
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400 за всё до 5 чел.
Шведский Выборг: торговля и война
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Шведский Выборг: торговля и война
Начало: Рыночная пл. Круглая башня
«Выборгский замок — средневековый замок, который был основан шведами в 1293 году»
Расписание: каждый день, с 10 до 18 часов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 3 100 за всё до 5 чел.
Выборг - погружение в эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Выборг - погружение в эпохи
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен...
Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
«Приглашаем вас на вечернюю прогулку по Старому городу среди арок, руин бастионов и незримых призрачных стражей истории»
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Выборг - отличный для путешествия выбор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 6 чел.
Выборг из окна автомобиля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
«Выборгский замок, который был основан шведами в 1293 году»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: В любое время по желанию гостя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Начало: По согласованию с гидом
«А главной точкой нашего маршрута станет Выборгский замок, величественный архитектурный памятник XIII века, где вы сможете окунуться в атмосферу Средневековья»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елена
    6 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    Прекрасный, влюбленный в свой город гид Валентина! Экскурсия оказалась интересной даже для людей, которые не первый раз в Выборге. Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Спасибо большое организаторам! Благодаря доброжелательному, активному, с чувством юмора экскурсоводу(забыла Имя:(), наши дети (12 и 15 лет) иначе взглянули на
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    этот небольшой город с интересной историей. Удачное время(вечер) мало людей, свободные улицы, красивые виды. Спасибо,что есть платформа Трипстер,которая даёт возможность найти таких людей.

  • Н
    Наиля
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    Большая обзорная прогулка по Выборгу
    3,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
  • Ж
    Жанна
    5 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    По Выборгу на автомобиле
    Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
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    то он всего один - этих 3 часов просто мало для удовольствия, я бы три дня минимум слушала. Очень интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора! Я очень рада, что, впервые оказавшись в Выборе, попала к такому профессионалу как Владимир! Спасибо Вам огромное за чудесно проведенное время) Обязательно приеду еще! Рекомендую всем данного гида🩷 P.S. угостил фирменным кренделем)

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
    Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
    Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
  • С
    Станислав
    4 июня 2024
    Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
    Отличная прогулка с эрудированным человеком
    Отличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человекомОтличная прогулка с эрудированным человеком

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
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  1. По Выборгу на автомобиле
  2. Большая обзорная прогулка по Выборгу
  3. Выборг - путешествие во времени
  4. По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
  5. Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
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