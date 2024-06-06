🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 420 отзывов Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления «Кроме того, я покажу памятник Петру I, здание архива 30-х годов и Панцерлакс — единственный сохранившийся бастион Рогатой крепости» 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 483 отзыва Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов Начало: ЖД вокзал Выборга 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 465 отзывов Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями Начало: На площади перед ж/д вокзалом «О шведском периоде вам напомнят: Дом на скале, Круглая башня, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом» 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 21 отзыв В тренде По Выборгу на авто: башни, шведы и замок Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная) «Оцените архитектуру города-музея — увидите руины средневековой церкви и замок власть имущих шведов» 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 285 отзывов Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории Начало: У Круглой башни на Рыночной площади «И, конечно, не забудем про средневековый Выборгский замок с «зеленоголовой» башней святого Олафа» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 100 отзывов Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба «Вы проедете вдоль водных границ города, рассмотрите с разных ракурсов Выборгский средневековый замок и насладитесь панорамой колоритных старинных кварталов с высоты Петровской горки» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Выборг: путешествие по средневековому сердцу России Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий Начало: На Ратушной площади «Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: Выборгский замок, Ратушу, Гауптвахту и целых четыре средневековые башни» 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 117 отзывов Выборг: история на каждом шагу - погружение в века Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону «Именно здесь в 1293 году был заложен Выборгский замок» 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 39 отзывов Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным Начало: возле Дворца культуры «Погуляем по Старому городу, увидим усадьбу Бюргера, Часовую башню и гранитный дворец Хакмана» Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 3 часа 126 отзывов Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города Начало: На Рыночной площади «Мы вспомним короля-реформатора Густава Вааза, при котором был перестроен Выборгский Замок и появилась система башен» 5 350 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 372 отзыва Погружение в атмосферу единственного шведского города в России Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю «величественный Выборгский замок ассоциируется с датским Кронборгом, замком Гамлета Эльсинор из трагедии Шекспира» 3 250 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади «Например, иллюстрацией к истории рода, ведущего свое существование с Ганзейского периода, станет дом Хакмана, или «Гранитный дворец»» 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 205 отзывов Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас Начало: У Круглой башни «Ожившее прошлое в Выборгском замке» 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 35 отзывов Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку Начало: На Красной площади 1 560 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными Начало: Рыночная площадь г. Выборга «Путешественники едут сюда, в первую очередь, чтобы посмотреть на настоящий рыцарский замок, прикоснуться к периоду Средневековья, когда Выборг был самым восточным форпостом Швеции» 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Популярное предложение Выборг в компании художника Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора Начало: У вокзала «Вы увидите все городские доминанты: Выборгский замок, Рогатую крепость и древние башни, дома разных стилей и эпох, художественную галерею и ремесленные мастерские» 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Многогранный Выборг: прогулка со старожилом Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать Начало: На Рыночной площади «Помимо наследия Средневековья, вы оцените архитектуру модерна, например, гранитный дворец Хакмана» 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории «Выборгский Замок — цитадель 13 века, которая стала символом величия и влияния Швеции» 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 112 отзывов История Выборга. Обзорная экскурсия Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города Начало: От Красной площади на пр. Ленина «Пройдете по самой живописной улице Финляндии первой половины XX века и посмотрите на бастион Панцерлакс с музеем искусств и филиалом государственного Эрмитажа» 3 333 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо Начало: На Рыночной площади «Рыцарский замок, где жили шведские короли и на башне стоял Пётр I» 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза... «Для полноценного знакомства с Выборгом вы увидите его «визитные карточки»: Выборгский замок, Рыночную площадь, Часовую башню, костёл Гиацинта» от 7000 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва История и достопримечательности Выборга и его окрестностей Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Выборг сквозь эпохи Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии Начало: На Ратушной площади «А также Выборгский замок — единственный доступный в России средневековый западноевропейский замок» 5 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гранд-тур по Выборгу: История и природа Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас «С неё открывается лучший вид на замок» от 9 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Выборг в век Петра I Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора Начало: Петровская Площадь 4 690 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Квест 2 часа 50 отзывов Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры Начало: У вокзала «Мы пройдем пешком по центру города — и вы насладитесь видами на волшебный Выборгский замок, средневековую Часовую башню, усадьбу Бюргера и другие визитные карточки города» 1860 1 395 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Начало: По согласованию с гидом Расписание: По договоренности с гидом 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 162 отзыва Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок Начало: Круглая башня на Рыночной площади «• Когда основан Выборгский Замок и почему донжон Замка назван в честь святого Олафа» Расписание: Ежедневно, по договоренности 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 29 отзывов Замок и улочки средневекового Выборга Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1 «Вы узнаете, как крепость стала городом, пройдете по старым площадям и рассмотрите замок на острове» Расписание: По субботам в 12:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России» Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1 Расписание: Ежедневно, в любое время 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 45 отзывов По Выборгу на микроавтобусе Начало: По договоренности «Именно тут, на смотровой площадке, Выборгский замок будет словно на ладони» Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00 6 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва Исторический квест в Выборге Начало: Вокзал города Выборг «Вы увидите средневековый Выборгский замок и драккары викингов, старую ратушу и усадьбу Бюргера, бастион Панцерлакс и многое другое» Расписание: Ежедневно, в любое удобное время 1 302 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 5 отзывов Голос Выборга Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк «Увидим сердце Выборга — средневековый замок на скале, который омывается водами Финского залива, полюбуемся его башнями, крепостными стенами и раскроем его тайну» Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль» Начало: Выборг, Рыночная площадь «Если Вы желаете посетить музей в замке, то на это следует уделить отдельное время» Расписание: Ежедневно с 12:00 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Шведский Выборг: торговля и война Начало: Рыночная пл. Круглая башня «Выборгский замок — средневековый замок, который был основан шведами в 1293 году» Расписание: каждый день, с 10 до 18 часов от 3 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Выборг - погружение в эпохи Начало: По договоренности 4 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 1 отзыв Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен... Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час. 6 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Экскурсия по вечернему Выборгу Начало: Рыночная площадь «Приглашаем вас на вечернюю прогулку по Старому городу среди арок, руин бастионов и незримых призрачных стражей истории» Расписание: Ежедневно, в вечернее время 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Выборг - отличный для путешествия выбор Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни) 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Выборг из окна автомобиля Начало: Рыночная площадь, Выборг «Выборгский замок, который был основан шведами в 1293 году» 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия по Выборгу Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Автомобильная экскурсия по Каменному городу Начало: Выборг, по запросу Расписание: Любое время, любой день. 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг» Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1 Расписание: В любое время по желанию гостя 4 500 ₽ за всё до 10 чел.