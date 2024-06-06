1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
«Кроме того, я покажу памятник Петру I, здание архива 30-х годов и Панцерлакс — единственный сохранившийся бастион Рогатой крепости»
Завтра в 14:30
10 июня в 16:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
«О шведском периоде вам напомнят: Дом на скале, Круглая башня, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
В тренде
По Выборгу на авто: башни, шведы и замок
Увидеть постройки разных эпох и прикоснуться к хроникам города
Начало: Возле вокзала (на ул. Железнодорожная)
«Оцените архитектуру города-музея — увидите руины средневековой церкви и замок власть имущих шведов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
«И, конечно, не забудем про средневековый Выборгский замок с «зеленоголовой» башней святого Олафа»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
«Вы проедете вдоль водных границ города, рассмотрите с разных ракурсов Выборгский средневековый замок и насладитесь панорамой колоритных старинных кварталов с высоты Петровской горки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг: путешествие по средневековому сердцу России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где история оживает на узких улицах Старого города и среди величественных зданий
Начало: На Ратушной площади
«Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: Выборгский замок, Ратушу, Гауптвахту и целых четыре средневековые башни»
Завтра в 11:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг: история на каждом шагу - погружение в века
Познакомьтесь с Выборгом через его уникальные исторические памятники. Экскурсия раскроет город как книгу, полную секретов и легенд
Начало: у памятника Торгильсу Кнутссону
«Именно здесь в 1293 году был заложен Выборгский замок»
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Увлекательная аудиоэкскурсия по историческому центру Выборга с юной Айрой
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: возле Дворца культуры
«Погуляем по Старому городу, увидим усадьбу Бюргера, Часовую башню и гранитный дворец Хакмана»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Квест
3 часа
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
«Мы вспомним короля-реформатора Густава Вааза, при котором был перестроен Выборгский Замок и появилась система башен»
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Путешествие по Выборгу - это не просто экскурсия, это погружение в историю, где каждый уголок города рассказывает свою уникальную историю
«величественный Выборгский замок ассоциируется с датским Кронборгом, замком Гамлета Эльсинор из трагедии Шекспира»
11 июня в 16:00
12 июня в 18:00
3 250₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
«Например, иллюстрацией к истории рода, ведущего свое существование с Ганзейского периода, станет дом Хакмана, или «Гранитный дворец»»
Завтра в 11:30
15 июня в 13:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Замок и улочки средневекового Выборга: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по средневековому Выборгу. Исторические улочки, замок и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: У Круглой башни
«Ожившее прошлое в Выборгском замке»
Сегодня в 12:00
12 июня в 12:00
650₽ за человека
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Выборг: путешествие сквозь века и легенды
Откройте для себя тайны Выборга: от средневековых замков до историй о призраках и ведьмах. Эта экскурсия не оставит вас равнодушными
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
«Путешественники едут сюда, в первую очередь, чтобы посмотреть на настоящий рыцарский замок, прикоснуться к периоду Средневековья, когда Выборг был самым восточным форпостом Швеции»
18 июня в 14:00
19 июня в 14:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
«Вы увидите все городские доминанты: Выборгский замок, Рогатую крепость и древние башни, дома разных стилей и эпох, художественную галерею и ремесленные мастерские»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
«Помимо наследия Средневековья, вы оцените архитектуру модерна, например, гранитный дворец Хакмана»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пять крепостей Выборга: путешествие по эпохам фортификации
Загляните в глубь веков с экскурсией по крепостям Выборга, где каждый камень хранит эпические истории
«Выборгский Замок — цитадель 13 века, которая стала символом величия и влияния Швеции»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
«Пройдете по самой живописной улице Финляндии первой половины XX века и посмотрите на бастион Панцерлакс с музеем искусств и филиалом государственного Эрмитажа»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Выборг - с семьёй, детьми или друзьями
А можно и в одиночку: со мной вы познакомитесь с городом живо и непринуждённо
Начало: На Рыночной площади
«Рыцарский замок, где жили шведские короли и на башне стоял Пётр I»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
«Для полноценного знакомства с Выборгом вы увидите его «визитные карточки»: Выборгский замок, Рыночную площадь, Часовую башню, костёл Гиацинта»
Завтра в 09:15
11 июня в 09:15
от 70004 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг сквозь эпохи
Посетить главные места города и погрузиться в его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: На Ратушной площади
«А также Выборгский замок — единственный доступный в России средневековый западноевропейский замок»
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
«С неё открывается лучший вид на замок»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг в век Петра I
Погрузиться в историю города 18 столетия и посмотреть на Выборг глазами первого императора
Начало: Петровская Площадь
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 690₽ за всё до 20 чел.
скидка
25%
Квест
2 часа
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
«Мы пройдем пешком по центру города — и вы насладитесь видами на волшебный Выборгский замок, средневековую Часовую башню, усадьбу Бюргера и другие визитные карточки города»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и замок
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
«• Когда основан Выборгский Замок и почему донжон Замка назван в честь святого Олафа»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Замок и улочки средневекового Выборга
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
«Вы узнаете, как крепость стала городом, пройдете по старым площадям и рассмотрите замок на острове»
Расписание: По субботам в 12:00
Сегодня в 12:00
15 июня в 12:00
650₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
«Именно тут, на смотровой площадке, Выборгский замок будет словно на ладони»
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
«Вы увидите средневековый Выборгский замок и драккары викингов, старую ратушу и усадьбу Бюргера, бастион Панцерлакс и многое другое»
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Голос Выборга
Начало: Выборг, Советская д. 16, у входа в парк
«Увидим сердце Выборга — средневековый замок на скале, который омывается водами Финского залива, полюбуемся его башнями, крепостными стенами и раскроем его тайну»
Расписание: Суббота и воскресенье в 12:00, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1 500₽ за человека
Квест
2 часа
Пеший квест по Старому Выборгу «Скрижаль»
Начало: Выборг, Рыночная площадь
«Если Вы желаете посетить музей в замке, то на это следует уделить отдельное время»
Расписание: Ежедневно с 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шведский Выборг: торговля и война
Начало: Рыночная пл. Круглая башня
«Выборгский замок — средневековый замок, который был основан шведами в 1293 году»
Расписание: каждый день, с 10 до 18 часов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 3 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - погружение в эпохи
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по шхерам Выборгского залива на скоростном катере
Начало: Ул. Северный вал, 11; через дорогу напротив ступен...
Расписание: ежедневно с 10:00 до 19:00 каждый час.
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
«Приглашаем вас на вечернюю прогулку по Старому городу среди арок, руин бастионов и незримых призрачных стражей истории»
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
«Выборгский замок, который был основан шведами в 1293 году»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Выборгу
Начало: Улица Крепостная, 2, Выборг
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильная экскурсия по Каменному городу
Начало: Выборг, по запросу
Расписание: Любое время, любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Малая обзорная экскурсия «Средневековый Выборг»
Начало: Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Расписание: В любое время по желанию гостя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шагая сквозь века: экскурсия по Выборгу с посещением территории замка
Начало: По согласованию с гидом
«А главной точкой нашего маршрута станет Выборгский замок, величественный архитектурный памятник XIII века, где вы сможете окунуться в атмосферу Средневековья»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еелена6 июня 2024Прекрасный, влюбленный в свой город гид Валентина! Экскурсия оказалась интересной даже для людей, которые не первый раз в Выборге. Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия6 июня 2024Спасибо большое организаторам! Благодаря доброжелательному, активному, с чувством юмора экскурсоводу(забыла Имя:(), наши дети (12 и 15 лет) иначе взглянули на
- ННаиля5 июня 2024Очень понравилась экскурсия: необыкновенная история жизни и путешествия во времени простой финской девушки Айры, отличная работа актеров озвучки, прекрасно подобрана музыка! Спасибо организаторам за экскурсию и приятные презентики.
- ЖЖанна5 июня 20243,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
- ЖЖанна5 июня 2024Экскурсия прошла на ура! Спасибо Татьяне за её подробный рассказ! Впервые в Выборге. Экскурсия очень понравилась! Спасибо Татьяне за её темперамент)
- ЕЕвгения5 июня 2024Владимир знает все! Вообще все! И просто безумно интересно рассказывает) Три часа пролетели незаметно, и если говорить о минусах данной экскурсии,
- ССветлана5 июня 2024Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова
- ААнтон5 июня 2024Экскурсия была интересная, много информации, здоровская ее подача, всё остались довольны!
- ММария4 июня 2024Были на экскурсии 04.06.2024г. с Татьяной. Татьяна самый лучший гид в Выборге. Прекрасное знание истории своего города, отлично продуман маршрут экскурсии. Рекомендую всем!!!
- ССтанислав4 июня 2024Отличная прогулка с эрудированным человеком
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дворцы, замки и особняки»
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