Калитка — это открытый пирожок на ржаной муке с разными начинками. В старину по тому, насколько тонко хозяйки раскатывали тесто для калиток, судили об их мастерстве. Это блюдо пекли каждое воскресенье для домашних или гостей, заглянувших на обед.
Мы предлагаем освоить этот немного забытый навык — и приглашаем на нашу уютную кухню, где можно научиться печь калитки!
Описание мастер-класса
В нашем уютном пространстве вас встретит хозяюшка фабрики кренделей:
- вы услышите рассказ об истории создания карельских калиток и секреты стряпух
- выясните, почему калитка просит восьмерки
- научитесь замешивать тесто по старинным технологиям
- и освоите стряпню калиток с начинками на разный манер
А в завершение выпьете чашечку чая в прикуску с горячими ароматными калитками!
Организационные детали
- Все ингредиенты для мастер-класса включены в стоимость
- Пожалуйста, сообщите заранее, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Красноармейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 975 туристов
Меня зовут Дарья Макаровская, я живу в Выборге всю свою жизнь, имею высшее гуманитарное образование по специальности «журналистика». Увлечена средневековым периодом в истории города и более всего темой гастрономии. Это моя любовь, интерес, который снова и снова вдохновляет на творчество и помогает придумывать новые «вкусные» проекты.
