Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

Что вас ожидает

«Окно в Европу»

История 📖 Выборга тесно связана со скандинавскими странами. О шведском периоде вам напомнят: Дом на скале, Круглая башня, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом. А расшифровать финские страницы биографии города помогут Спасо-Преображенский собор, лютеранская церковь ⛪ Петра и Павла и библиотека Алвара Аалто. Кроме того, мы покажем дендропарк, руины культовых построек, древние укрепления и морской порт. Расскажем, как развивался Выборг и чем он знаменит в наши дни.

Выборг сквозь столетия

Вы узнаете, почему Выборг называют «лакомым куском и разменной монетой Средневековья» и каково жить в современном русском городе, сохранившем дух шведских рыцарских турниров. А также представите времена, когда на побережье Балтийского моря 🌊 торговали салакой, смолой и солью. Кроме того, отыщете творения знаменитых итальянских и финских архитекторов с необычными для русского слуха именами: Торгильс Кнутссон, Кнут Поссе, Микаэль Агрикола, Джакомо Кваренги и Вилле Вальгрен.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в маршрут Монетный дворик. Детали уточняйте в личном сообщении.