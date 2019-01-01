Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

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Выборг — путешествие во времени

Познакомиться с «визитными карточками» города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

Татьяна
Татьяна – экскурсионное агентство из Выборга
Выборг — город 🏙️ трех религий, двух башен и многочисленных площадей.

Вы погуляете по его старинным улицам и отыщете на них следы финской и шведской эпох.

Рассмотрите главные достопримечательности 🏛️, услышите о местных традициях и фестивалях и узнаете, как живется в небольшом приграничном городе с богатой историей 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Выборг — путешествие во времени
Выборг — путешествие во времени

Что вас ожидает

«Окно в Европу»
История 📖 Выборга тесно связана со скандинавскими странами. О шведском периоде вам напомнят: Дом на скале, Круглая башня, бастион Панцерлакс и Рыцарский дом. А расшифровать финские страницы биографии города помогут Спасо-Преображенский собор, лютеранская церковь ⛪ Петра и Павла и библиотека Алвара Аалто. Кроме того, мы покажем дендропарк, руины культовых построек, древние укрепления и морской порт. Расскажем, как развивался Выборг и чем он знаменит в наши дни.

Выборг сквозь столетия
Вы узнаете, почему Выборг называют «лакомым куском и разменной монетой Средневековья» и каково жить в современном русском городе, сохранившем дух шведских рыцарских турниров. А также представите времена, когда на побережье Балтийского моря 🌊 торговали салакой, смолой и солью. Кроме того, отыщете творения знаменитых итальянских и финских архитекторов с необычными для русского слуха именами: Торгильс Кнутссон, Кнут Поссе, Микаэль Агрикола, Джакомо Кваренги и Вилле Вальгрен.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в маршрут Монетный дворик. Детали уточняйте в личном сообщении.

Начало и место завершения
🚩 на площади перед ж/д вокзалом
Выборг — путешествие во времени
Выборг — путешествие во времени
Выборг — путешествие во времени
Выборг — путешествие во времени
Выборг — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — единственная компания в Выборге, работающая в сфере туризма почти три десятилетия. Наши профессиональные гиды с радостью покажут вам главные и тайные места города и раскроют его многовековую историю.
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