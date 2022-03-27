Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»

Испечь вкусный символ города и познакомиться с кулинарными традициями Средневековья

5
5 отзывов
Индивидуальная
Хрустящий крендель — главное лакомство Выборга, изобретённое еще монахами-францисканцами в 15 веке.

На кулинарном мастер-классе в историческом центре вы откроете секреты аппетитного символа города, узнаете о кулинарных традициях старинного Выборга, а затем своими руками приготовите выпечку со вкусом Средневековья!
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
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Что вас ожидает

Крендель — это традиционная для Выборга выпечка, которая по форме напоминает руки монахов-францисканцев, сложенные в молитве.
История кренделя насчитывает несколько эпох — по легенде его начали выпекать еще в далеком Средневековье монахи, затем он завоевал расположение Императорского Петербурга, в финском Выборге пекари гордились правом выпекать крендель и состязались за право быть лучшими, во время военных лет этим лакомством поощряли летчиков, а в XXI веке «Выборгский крендель» официально стал признанным брендом Ленинградской области. Время идет, а крендель остается!

В Выборге работает «Фабрика кренделей» в элегантном здании «Домус Поссе» — в старом городе (ул. Красноармейская, 12). В этом особняке воссоздан дух Выборга начала XIX века. Для гостей города отрыта крендельная гостиная, где можно познакомиться с историей этого вкусного сувенира, а также «кухня», где можно лично приготовить крендели по секретному рецепту.

Вас встретит очаровательная Хозяйка Хельга, поведает историю этого вкусного символа, каждый гость сможет испечь 2 вида кренделей — ржаной по рецепту Старушки Марэн, и монастырский с пряностями. У каждого получится свой неповторимый, уникальный вкусный сувенир!

Организационные детали

  • Все ингредиенты для мастер-класса включены в стоимость экскурсии
  • Пожалуйста, сообщите заранее, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Рыночной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ольга
27 мар 2022
Доброе утро!
Вчера были на Самтер-классе
Очень понравилось как нашим детям 10 лет, так и мамам. Изготовили по 3 вида кренделей, которые забрали с собой.
Кафе очень уютное, после мастера класса, пообедали: уха просто чудо, наваристая, сытная.
Э
22 фев 2022
Мероприятие прошло очень душевно! Со мной были 2 ребенка 9-ти лет, мастер-класс абсолютно точно попал в этот возраст. Дети остались очень довольны. В этот же заведении пообедали, было очень вкусно.
Н
22 фев 2022
Очень понравилось! Советую!
Очень понравилось! Советую!Очень понравилось! Советую!
Яна
13 фев 2022
Очень приятно провели время, испекли кучу разных кренделей. Спасибо Ольге за приятную атмосферу)))
Антон
21 янв 2022
Очень приятное место. Интерьер продуман до мелочей. Вся команда болеет за общее дело - от директора до кассира. Организация мастер-класса на высшем уровне. Кренделя вкуснейшие во всём Выборге. Моя любовь - дрожжевой с прованскими травами.
Были на завтраке, тоже достойный. Вкусный кофе.
Процветания и побольше посетителей!

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