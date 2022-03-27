Что вас ожидает

Крендель — это традиционная для Выборга выпечка, которая по форме напоминает руки монахов-францисканцев, сложенные в молитве.

История кренделя насчитывает несколько эпох — по легенде его начали выпекать еще в далеком Средневековье монахи, затем он завоевал расположение Императорского Петербурга, в финском Выборге пекари гордились правом выпекать крендель и состязались за право быть лучшими, во время военных лет этим лакомством поощряли летчиков, а в XXI веке «Выборгский крендель» официально стал признанным брендом Ленинградской области. Время идет, а крендель остается!

В Выборге работает «Фабрика кренделей» в элегантном здании «Домус Поссе» — в старом городе (ул. Красноармейская, 12). В этом особняке воссоздан дух Выборга начала XIX века. Для гостей города отрыта крендельная гостиная, где можно познакомиться с историей этого вкусного сувенира, а также «кухня», где можно лично приготовить крендели по секретному рецепту.

Вас встретит очаровательная Хозяйка Хельга, поведает историю этого вкусного символа, каждый гость сможет испечь 2 вида кренделей — ржаной по рецепту Старушки Марэн, и монастырский с пряностями. У каждого получится свой неповторимый, уникальный вкусный сувенир!

Организационные детали