1 чел.
По популярности
Квест
3 часа
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
2 часа
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100₽ за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
10 июня в 14:30
12 июня в 09:30
6 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кулинарный мастер-класс «Выборгский крендель»: пеките историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга, узнайте традиции и приготовьте крендель, который стал символом города
Начало: В районе Рыночной площади
12 июня в 12:00
14 июня в 13:00
от 6 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Квест
2 часа
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395₽ за человека
Квест
2.5 часа
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Хотим сказать СПАСИБО нашей ведущей Хельге. Доброжелательна, с подходом к детской аудитории. Время пролетело не заметно, а с собой унесли
- ЮЮлия3 июня 2024Вся экскурсия в целом очень понравилась. Посетили много достопримечательностей, достаточно много исторических фактов о Выборге. Заинтересовать детей квестом, сильно не получилось. Но это конечно зависит от интересов ребенка. Немного скомканная концовка получилась, в кафе заходила следующая группа туристов.
- ККсения3 июня 2024Замечательный квест, познавательно! Константин открыл Выборг для детей (9 лет) интересно и увлекательно, спасибо большое за такое знакомство с гордом и воспоминания
- РРоман1 июня 2024Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
- ММихаил31 мая 2024100% захватывающая подача истории города через квест! Константин преподаватель по профессии и умеет персонализировать подачу материала под настроение группы. Браво!
- ППолина12 мая 2024Взрослым и детям понравилось, с погодой не очень повезло - был холодный ветер - Ирина учитывала это и были остановки чтобы согреться, выпить глег и поесть крендель
- ННаталия2 мая 2024Были на экскурсии в конце апреля - 4 взрослых и 2 детей (9 и 11 лет). Остались довольны все! Динамично,
- ЕЕкатерина2 мая 2024Констанин очень душевный гид! Были вдвоем с мамой, получили невероятное удовольствие и от рассказа про город, и от самого квеста
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
- ИИрина20 апреля 2024Приятно пообщаться с увлеченным человеком. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Активности" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 395 до 7 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 382 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Выборге на 2024 год по теме «Активности», 382 ⭐ отзыва, цены от 1395₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август