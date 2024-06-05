Активности – экскурсии в Выборге

Найдено 10 экскурсий в категории «Активности» в Выборге, цены от 1 395 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековое приключение в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
126 отзывов
Средневековое приключение в Выборге: Квест для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, решая загадки Выборга в компании горожанина. Узнайте истории, скрытые за стенами древнего города
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
5 350 за всё до 12 чел.
Арт-завтрак «Выборг и кофе»
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Арт-завтрак в Выборге: купеческие истории и кофейная культура
Приглашаем на уникальный арт-завтрак, где Выборг раскроется с новой стороны через истории о кофе и купечестве
Начало: Красная площадь около памятника Ленину
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
1 550 за человека
Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100 за всё до 6 чел.
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
64 отзыва
В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
Раздобыть формулу средневековой сдобы и уловить европейский дух города
Начало: Рыночная площадь Выборга
10 июня в 14:30
12 июня в 09:30
6 100 за всё до 10 чел.
Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Индивидуальная
1.5 часа
43 отзыва
Кулинарный мастер-класс «Выборгский крендель»: пеките историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга, узнайте традиции и приготовьте крендель, который стал символом города
Начало: В районе Рыночной площади
12 июня в 12:00
14 июня в 13:00
от 6 800 за всё до 6 чел.
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Квест
2 часа
30 отзывов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
2 часа
50 отзывов
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
18601 395 за человека
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
7 отзывов
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 670 за всё до 10 чел.
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузиться в славянский быт и мифологию, а потом отправиться на лошадях к каменному троллю
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4 200 за человека
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
    Хотим сказать СПАСИБО нашей ведущей Хельге. Доброжелательна, с подходом к детской аудитории. Время пролетело не заметно, а с собой унесли
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    целый пакет вкусностей собственного приготовления! Очень к месту была организация чаепития, часть кренделей съели, как говорится," с пылу, с жару". Будем рекомендовать друзьям)

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    Вся экскурсия в целом очень понравилась. Посетили много достопримечательностей, достаточно много исторических фактов о Выборге. Заинтересовать детей квестом, сильно не получилось. Но это конечно зависит от интересов ребенка. Немного скомканная концовка получилась, в кафе заходила следующая группа туристов.
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    Замечательный квест, познавательно! Константин открыл Выборг для детей (9 лет) интересно и увлекательно, спасибо большое за такое знакомство с гордом и воспоминания
  • Р
    Роман
    1 июня 2024
    Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
    Моя женщина осталось довольна поездкой! Если хотите побывать на красивой ферме и большим количеством животных, покататься на лошадях, то вам
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    сюда. Хороший сервис, добрые люди, воспитанные животные(при соблюдении мер бесопасности). Организатор также хороший, трансфер вовремя - без задержек, заранее все организовали, предупредили, на обратном пути даже довезли до нужного места, а не к вокзалу, что очень приятно! Прекрасный отдых на несколько часов (2-4 часа будет вполне интересно, больше уже может быть скучно), но от Организатора как раз получилось 3.5 часа, что было очень комфортно.

  • М
    Михаил
    31 мая 2024
    Средневековое приключение в Выборге
    100% захватывающая подача истории города через квест! Константин преподаватель по профессии и умеет персонализировать подачу материала под настроение группы. Браво!
  • П
    Полина
    12 мая 2024
    В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
    Взрослым и детям понравилось, с погодой не очень повезло - был холодный ветер - Ирина учитывала это и были остановки чтобы согреться, выпить глег и поесть крендель
  • Н
    Наталия
    2 мая 2024
    В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
    Были на экскурсии в конце апреля - 4 взрослых и 2 детей (9 и 11 лет). Остались довольны все! Динамично,
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    не скучно, время пролетело не заметно + обогатились новыми знаниями. Желаем Константину всего самого наилучшего и еще раз спасибо за программу!

  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
    Констанин очень душевный гид! Были вдвоем с мамой, получили невероятное удовольствие и от рассказа про город, и от самого квеста
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    (он не такой уж и простой, надо было подумать — что классно:)) Видно, что Константин любит свое дело и вкладывает душу! Рекомендую сходить!

  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
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    все прекрасно подготовить. Экскурсия очень интересная, в формате квеста и дегустация в конце. В подземельях действительно очень холодно, но Гид раздал нам пледы в начале, что очень помогло) Не затянуто, разнообразно и познавательно!

  • И
    Ирина
    20 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Приятно пообщаться с увлеченным человеком. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Средневековое приключение в Выборге
  2. Арт-завтрак «Выборг и кофе»
  3. Вкус истории: ремесла и гастрономия Выборга
  4. В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
  5. Выборгский крендель: готовим и едим на «Фабрике Кренделей»
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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