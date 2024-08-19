1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Открытая финская гостиная
Почувствуйте дух старинного Выборга, сидя на антикварной мебели и наслаждаясь чаепитием. Узнайте о финских печах, расписных потолках и старинных рукописях
Начало: На улице Сторожевой Башни
9 ноя в 11:00
10 ноя в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Насладиться ловлей в Выборгском заливе в компании опытного гида-рыбака
Начало: В посёлке Советский
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аалександр19 августа 2024Очаровательный музей. В буквальном смысле этого слова. Сразу попадаешь под чары чудом уцелевшего выборгского дома XIX века и его хозяина. И хотя многое ещё предстоит сделать для полного восстановления. Но уже сейчас не покидает ощущение подлинности и аутентичности.
- ДДарья29 июля 2024Необычная экскурсия, попали в дом 1840 года! Принимает и рассказывает сам хозяин, очень приятный! Не занудно и гостеприимно! Угощает чаем!
- ИИрина3 мая 2024Настоящий любитель интузиаст, который по крупицам собирает и проявляет как старую фотоплёнку историю своего двухсотлетнего дома. Очень бережный подход к
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Почувствовать себя местным»
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