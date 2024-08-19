а александр

Очаровательный музей. В буквальном смысле этого слова. Сразу попадаешь под чары чудом уцелевшего выборгского дома XIX века и его хозяина. И хотя многое ещё предстоит сделать для полного восстановления. Но уже сейчас не покидает ощущение подлинности и аутентичности.