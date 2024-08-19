Почувствовать себя местным – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Выборге, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Открытая финская гостиная
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Открытая финская гостиная
Почувствуйте дух старинного Выборга, сидя на антикварной мебели и наслаждаясь чаепитием. Узнайте о финских печах, расписных потолках и старинных рукописях
Начало: На улице Сторожевой Башни
9 ноя в 11:00
10 ноя в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
2 часа
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на кордоне Кузьмича
Насладиться ловлей в Выборгском заливе в компании опытного гида-рыбака
Начало: В посёлке Советский
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500 за человека
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
На катере
1 час
Водная прогулка
Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Главное - без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    александр
    19 августа 2024
    Открытая финская гостиная
    Очаровательный музей. В буквальном смысле этого слова. Сразу попадаешь под чары чудом уцелевшего выборгского дома XIX века и его хозяина. И хотя многое ещё предстоит сделать для полного восстановления. Но уже сейчас не покидает ощущение подлинности и аутентичности.
  • Д
    Дарья
    29 июля 2024
    Открытая финская гостиная
    Необычная экскурсия, попали в дом 1840 года! Принимает и рассказывает сам хозяин, очень приятный! Не занудно и гостеприимно! Угощает чаем!
    Необычная экскурсия, попали в дом 1840 года! Принимает и рассказывает сам хозяин, очень приятный! Не занудно и гостеприимно! Угощает чаем!
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Открытая финская гостиная
    Настоящий любитель интузиаст, который по крупицам собирает и проявляет как старую фотоплёнку историю своего двухсотлетнего дома. Очень бережный подход к
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    реставрации. От коллекции 25 видов исторических аутентичных обоев захватывает дух! Очень рекомендую посетить гостям Выборга как наинтереснейший образец маленького музея, в котором живут люди!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открытая финская гостиная
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  3. Рыбалка в Выборгском заливе: на катере к кордону Кузьмича
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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