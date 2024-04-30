Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Выборгу, второму по величине городу Финляндии.
Этот город является настоящей сокровищницей архитектурных, исторических и культурных достопримечательностей.
Этот город является настоящей сокровищницей архитектурных, исторических и культурных достопримечательностей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Историческое сердце Финляндии
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по Выборгу — второму по величине городу Финляндии, который представляет собой настоящую архитектурную, историческую и культурную сокровищницу! Вы сможете насладиться яркими образцами архитектуры, отражающими богатое культурное наследие города, посетить величественные вокзалы, восхититься великолепием Саллака-Лахти и ощутить атмосферу расцвета торговли и финансового сосредоточения. Наша экскурсия также погрузит вас в атмосферу шведского наследия, от векового духа шведской культуры до монастырей и рыцарских турниров. И, конечно же, не забудем про крендель — вкусное лакомство, которое стало символом этого прекрасного города. Начав с исторических периодов Великого Княжества Финляндского и Российской империи, мы рассмотрим величие и великолепие архитектурных шедевров, почувствуем дух шведского периода, а также погрузимся в атмосферу современного финского Выборга. Мы посетим все ключевые достопримечательности города: Рыцарский дом, Усадьба бюргера, Библиотеку Алвара Аалто, Красную площадь и множество других удивительных мест, которые впечатлят своей красотой и историческим значением. Прогулка будет погружением в четыре эпохи города: от средневековья до времен Советского Выборга. Вас ожидает захватывающее путешествие во времени, яркие впечатления и море интересных знаний! Не упустите возможность окунуться в историю и культуру Выборга вместе с нами! Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
В рамках экскурсии предполагается посещение сувенирных лавок и кафе (все личные расходы не входят в стоимость экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыцарский дом
- Усадьба бюргера
- Финский Выборг
- Библиотека Алвара Аалто
- Красная площадь и множество других памятников старины
- Пышечная купца Д. Маркелова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, кафе).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Старой Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
30 апр 2024
Посмотрели весь город - старую и более современную часть, гид очень много всего знает. Не торопясь прогулялись, попробовали крендель. Впечатления остались прекрасные, большие спасибо гиду Елена.
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