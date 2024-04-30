Историческое сердце Финляндии

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по Выборгу — второму по величине городу Финляндии, который представляет собой настоящую архитектурную, историческую и культурную сокровищницу! Вы сможете насладиться яркими образцами архитектуры, отражающими богатое культурное наследие города, посетить величественные вокзалы, восхититься великолепием Саллака-Лахти и ощутить атмосферу расцвета торговли и финансового сосредоточения. Наша экскурсия также погрузит вас в атмосферу шведского наследия, от векового духа шведской культуры до монастырей и рыцарских турниров. И, конечно же, не забудем про крендель — вкусное лакомство, которое стало символом этого прекрасного города. Начав с исторических периодов Великого Княжества Финляндского и Российской империи, мы рассмотрим величие и великолепие архитектурных шедевров, почувствуем дух шведского периода, а также погрузимся в атмосферу современного финского Выборга. Мы посетим все ключевые достопримечательности города: Рыцарский дом, Усадьба бюргера, Библиотеку Алвара Аалто, Красную площадь и множество других удивительных мест, которые впечатлят своей красотой и историческим значением. Прогулка будет погружением в четыре эпохи города: от средневековья до времен Советского Выборга. Вас ожидает захватывающее путешествие во времени, яркие впечатления и море интересных знаний! Не упустите возможность окунуться в историю и культуру Выборга вместе с нами! Важная информация:• Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

В рамках экскурсии предполагается посещение сувенирных лавок и кафе (все личные расходы не входят в стоимость экскурсии).