194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по тихим петляющим улочкам города, сохранившего дух воинственного средневековья. Увидите бастион 16 века Панцерлакс и Ратушную площадь возле памятника Торгильсу Кнутссону, основателю Выборга. Доминиканский и францисканский монастыри, руины Кафедрального собора, Башню Ратуши и Часовую, рыночную площадь и Круглую башня.
Рассказ об исторических личностях и основных периодах развития Выборга, благодаря которым в современном облике и характере города присутствуют элементы Швеции, Италии и Франции.
Дегустация популярных выборгских лакомств: крендели, мед на шишках и вяленое мясо. Узнаете историю их происхождения, а также согреетесь традиционным местным напитком глёгом, скандинавским глинтвейном на 12 травах с разнообразными сиропами, или ароматным кофе в уютной антикварной лавке.
Дегустация не входит в стоимость экскурсии.