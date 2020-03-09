194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулки по средневековому Выборгу

Инна
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Инна – ваш гид
Чтобы оказаться в настоящем европейском городке, не обязательно выезжать заграницу.

Достаточно съездить в расположенный недалеко от Санкт-Петербурга Выборг.

Узкие улицы старого города напоминают исторический центр Стокгольма; величественный Выборгский замок ассоциируется с датским Кронборгом, замком Гамлета Эльсинор из трагедии Шекспира; а летом залитый солнцем Крепостной мост со своим обилием яхт и катеров похож на французское побережье Канн (и в Выборге, кстати, тоже есть кинофестиваль).
1560 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии194 отзыва
4.93
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России

Что вас ожидает

Прогулка по тихим петляющим улочкам города, сохранившего дух воинственного средневековья. Увидите бастион 16 века Панцерлакс и Ратушную площадь возле памятника Торгильсу Кнутссону, основателю Выборга. Доминиканский и францисканский монастыри, руины Кафедрального собора, Башню Ратуши и Часовую, рыночную площадь и Круглую башня.

Рассказ об исторических личностях и основных периодах развития Выборга, благодаря которым в современном облике и характере города присутствуют элементы Швеции, Италии и Франции.

Дегустация популярных выборгских лакомств: крендели, мед на шишках и вяленое мясо. Узнаете историю их происхождения, а также согреетесь традиционным местным напитком глёгом, скандинавским глинтвейном на 12 травах с разнообразными сиропами, или ароматным кофе в уютной антикварной лавке.

Организационные детали

Дегустация не входит в стоимость экскурсии.

Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
Погружение в атмосферу единственного шведского города в России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Меня зовут Инна, закончила филологический факультет СПбГУ, работаю гидом уже 7 лет. Провожу экскурсии по старому городу, обзорную экскурсию по Выборгу и экскурсию по парку Монрепо. Люблю путешествовать, узнавать что-то новое, находить связь между мировой историей и историей Выборга. Как филолог, придаю значение правильной и понятной для любого человека форме изложения материала. Я покажу вам свой Выборг !
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194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Замечательная экскурсия. Понравилось всем и детям и взрослым.
21 февраля 2020
Благодарим гида Инну за прекрасную экскурсию. Ну очень интересно, мы полностью погрузились в средневековый Выборг. Однозначно рекомендуем!!!
15 февраля 2020
Отличная прогулка по городу! Большое спасибо за экскурсию! Мы и не думали, что Выборг такой интересный город. Время пролетело незаметно, узнали много нового, погрелись в прекрасной кафешке с местным глог чаем.
30 января 2020
Экскурсия по Выборгу 19 января 2020.
Такие профессионалы, как Инна, делают город ближе, понятнее, роднее и, словно окутывая невидимыми нитями загадки, побуждают приезжать еще. Необычайно интересно, содержательно, интеллигентно и потрясающе комфортно. Планируем следующую поездку в Выборг с экскурсией Инны по парку Монрепо.
Ирина, Санкт-Петербург
26 января 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Время пролетело незаметно.
15 января 2020
Экскурсия очень интересная и познавательная! Когда приехали на вокзал Выборга первое впечатление о городе было не очень хорошее, решили, что зря приехали. Но Инна изменила наше впечатление, провела по историческим местам, рассказала интересные факты из истории города. Дегустация кренделя с глёгом была очень душевной). Выборг в результате очень понравился, планируем приехать повторно, но в более теплое время года! Зимой обязательно тепло одеваться, иначе впечатление от экскурсии может быть испорчено.
12 января 2020
Спасибо большое Инне за грамотную, очень содержательную и интересную экскурсию! Инна прекрасно знает историю и умеет так вести экскурсию, что интересно и взрослым, и детям. Впервые побывав в Выборге, мы прочувствовали этот уютный город. Захотелось побывать в городе летом, чтобы посетить парк Монрепо. А о выборе экскурсовода даже и задумываться не будем. Инна, конечно! Ещё раз огромное вам спасибо!
11 января 2020
Экскурсия понравилась, дети слушали с интересом, я тоже пополнила свои знания о Выборге и истории этого города. Послушав экскурсовода Инну, мы другими глазами смотрим на улицы и дома этого старинного города и ещё не раз приедем сюда погулять
6 января 2020
Спасибо гиду Инне за великолепную экскурсию по городу. Большой объём информации, много интересных фактов из истории. Два часа пролетели незаметно! Мы в восторге!!! Рекомендуем!!!
6 января 2020
Были на экскурсии по Выборгу с Инной, замечательным экскурсоводом. Очень светлый человек. Знание истории города на 5+. 2 часа пролетело незаметно. Совсем не устали. Если еще раз будем в городе Выборге, то обязательно закажем с Инной экскурсию.
Ещё 184 отзыва

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