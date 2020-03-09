194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия очень интересная и познавательная! Когда приехали на вокзал Выборга первое впечатление о городе было не очень хорошее, решили, что зря приехали. Но Инна изменила наше впечатление, провела по историческим местам, рассказала интересные факты из истории города. Дегустация кренделя с глёгом была очень душевной). Выборг в результате очень понравился, планируем приехать повторно, но в более теплое время года! Зимой обязательно тепло одеваться, иначе впечатление от экскурсии может быть испорчено.