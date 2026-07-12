Дружеская прогулка по Выборгу

Прогулка по Выборгу с гидом подарит вам незабываемые впечатления.Вы узнаете, почему Выборг был важен для Швеции и России, увидите памятник Торгильсу Кнутссону, развалины доминиканского монастыря 15 века, средневековый замок 13

века и Часовую башню 16 века. Также посетите выборгские гостиницы, где останавливались Екатерина II, Александр Грин и Ленин с Крупской. Вкусите знаменитый выборгский крендель и поучите финский язык. Не забудьте про выборгских котиков и лучшие ракурсы для фото

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Выборгу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает в ярких красках. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за низких температур, но даже в это время можно насладиться уникальной атмосферой города.

Сейчас август — это идеальное время.