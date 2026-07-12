Дружеская прогулка по Выборгу

Прогулка по Выборгу с гидом подарит вам незабываемые впечатления.
Вы узнаете, почему Выборг был важен для Швеции и России, увидите памятник Торгильсу Кнутссону, развалины доминиканского монастыря 15 века, средневековый замок 13
Вы узнаете, почему Выборг был важен для Швеции и России, увидите памятник Торгильсу Кнутссону, развалины доминиканского монастыря 15 века, средневековый замок 13
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековый замок
- ⛪ Развалины доминиканского монастыря
- 🕰️ Часовая башня 16 века
- 📸 Лучшие ракурсы для фото
- 🐱 Поиск выборгских котиков
- 🍪 Вкусный выборгский крендель
- 🗣️ Уроки финского языка
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по Выборгу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает в ярких красках. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за низких температур, но даже в это время можно насладиться уникальной атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Средневековый замок
- Развалины доминиканского монастыря
- Часовая башня
- Памятник Торгильсу Кнутссону
- Выборгские гостиницы
Описание экскурсии
- Вы узнаете, почему Выборг, некогда русский городец, был очень важен для Швеции и России и как с этим фактом связан памятник основателю Выборга — Торгильсу Кнутссону.
- Отыщете все средневековые здания и научитесь определять их визуально.
- Посмотрите развалины доминиканского монастыря 15 века, сохранившийся всамделишный средневековый замок 13 века, Часовую башню 16 века с её секретами и др.
- Пройдемся по сохранившимся и уже нет выборгским гостиницам — попутно я расскажу, как относились к городу петербуржцы в начале 20 в., а также покажу, в каких гостиницах останавливались Екатерина II, Александр Грин и Ленин с Крупской.
- Отведаем знаменитый выборгский специалитет, который подарили городу францисканские монахи и который часто упоминался в туристических справочниках 19-20 вв.
- крендель.
- Немного поучим финский язык — например, вы выясните, какое отношение слова «Линнойтус» и «Линнанкату» имеют к выборгскому замку.
- Помимо этого, вас ждут все самые сочные ракурсы города и выборгские котики, которых мы обязательно вместе поищем!
Организационные детали
- Мы можем встретиться в Петербурге и поехать в Выборг вместе.
- В середине прогулки устроим 30-45-минутный перерыв на кофе и покупку сувениров (это дополнительные расходы).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3750 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перрон выборгского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 590 туристов
Я гид-путешественник, фотограф, пилигрим Camino Portugues, член РГО и редактор трэвелальманаха. Увлекаюсь архитектурой, историей и путешествиями. Путешествую по Руси, ищу самобытность и дух городов русских, веду блог, где публикую полезные гиды по городам и провожу экскурсии-прогулки по Выборгу и Санкт-Петербургу. Люблю влюблять спутников в те места, которые самому по душе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Даже и не заметили за интересным рассказом, как быстро пролетела экскурсия, хотя она шла 4 часа.
Вместе с Тимуром любовались красотой архитектуры Выборга, узнали историю города.
Отдельное спасибо Тимуру за отличные советы:
Вместе с Тимуром любовались красотой архитектуры Выборга, узнали историю города.
Отдельное спасибо Тимуру за отличные советы:
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Е
Тимур приятный, общительный, клиентоориентированный гид. Провел по интересным местам города, нам всё понравилось.
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О
Категорически рекомендую! прекрасный маршрут, интересный легкий рассказ от гида Тимура, благодарю!
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М
Тимур, спасибо за прогулку по Выборгу! у нас получилась именно дружеская неспешная прогулка с разговорами об этом старом, еще не знакомом нам, городе. Мы не очень любим экскурсии, где идешь
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Л
Тимур провел для нас « Дружескую прогулку по Выборгу». Невероятно интересный, разносторонний и увлеченный гид. Создается впечатление, что с каждым объектом у Тимура своя история. Кто-то ему интересен, кто-то привлекает,
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Ю
Тимур-спокойный рассказчик, отлично знающий материал, по всем вопросам, ему задаваемым, отвечал на 100%. Подстроился под нас из-за смещения по времени, учел пожелания по формату и длительности. Остались очень приятные впечатления от прогулки. буду советовать его всем своим знакомым. Спасибо!
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