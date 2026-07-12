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Дружеская прогулка по Выборгу

Прогулка по Выборгу с гидом: средневековые здания, развалины монастыря, замок и выборгские котики. Узнайте историю города и насладитесь видами
Прогулка по Выборгу с гидом подарит вам незабываемые впечатления.

Вы узнаете, почему Выборг был важен для Швеции и России, увидите памятник Торгильсу Кнутссону, развалины доминиканского монастыря 15 века, средневековый замок 13
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века и Часовую башню 16 века.

Также посетите выборгские гостиницы, где останавливались Екатерина II, Александр Грин и Ленин с Крупской. Вкусите знаменитый выборгский крендель и поучите финский язык. Не забудьте про выборгских котиков и лучшие ракурсы для фото

5
76 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Средневековый замок
  • ⛪ Развалины доминиканского монастыря
  • 🕰️ Часовая башня 16 века
  • 📸 Лучшие ракурсы для фото
  • 🐱 Поиск выборгских котиков
  • 🍪 Вкусный выборгский крендель
  • 🗣️ Уроки финского языка

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Выборгу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает в ярких красках. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за низких температур, но даже в это время можно насладиться уникальной атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Дружеская прогулка по Выборгу
Дружеская прогулка по Выборгу
Дружеская прогулка по Выборгу

Что можно увидеть

  • Средневековый замок
  • Развалины доминиканского монастыря
  • Часовая башня
  • Памятник Торгильсу Кнутссону
  • Выборгские гостиницы

Описание экскурсии

  • Вы узнаете, почему Выборг, некогда русский городец, был очень важен для Швеции и России и как с этим фактом связан памятник основателю Выборга — Торгильсу Кнутссону.
  • Отыщете все средневековые здания и научитесь определять их визуально.
  • Посмотрите развалины доминиканского монастыря 15 века, сохранившийся всамделишный средневековый замок 13 века, Часовую башню 16 века с её секретами и др.
  • Пройдемся по сохранившимся и уже нет выборгским гостиницам — попутно я расскажу, как относились к городу петербуржцы в начале 20 в., а также покажу, в каких гостиницах останавливались Екатерина II, Александр Грин и Ленин с Крупской.
  • Отведаем знаменитый выборгский специалитет, который подарили городу францисканские монахи и который часто упоминался в туристических справочниках 19-20 вв.
  • крендель.
  • Немного поучим финский язык — например, вы выясните, какое отношение слова «Линнойтус» и «Линнанкату» имеют к выборгскому замку.
  • Помимо этого, вас ждут все самые сочные ракурсы города и выборгские котики, которых мы обязательно вместе поищем!

Организационные детали

  • Мы можем встретиться в Петербурге и поехать в Выборг вместе.
  • В середине прогулки устроим 30-45-минутный перерыв на кофе и покупку сувениров (это дополнительные расходы).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3750 ₽
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перрон выборгского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 590 туристов
Я гид-путешественник, фотограф, пилигрим Camino Portugues, член РГО и редактор трэвелальманаха. Увлекаюсь архитектурой, историей и путешествиями. Путешествую по Руси, ищу самобытность и дух городов русских, веду блог, где публикую полезные гиды по городам и провожу экскурсии-прогулки по Выборгу и Санкт-Петербургу. Люблю влюблять спутников в те места, которые самому по душе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
3
2
1
М
Даже и не заметили за интересным рассказом, как быстро пролетела экскурсия, хотя она шла 4 часа.
Вместе с Тимуром любовались красотой архитектуры Выборга, узнали историю города.
Отдельное спасибо Тимуру за отличные советы:
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какие музеи посетить и куда еще сходить, где вкусно поесть в историческом месте, где выпить пива и сидра. Очень советую их записывать и к ним прислушаться - все, что мы посетили, нам очень понравилось!
Впечатления и воспомининия на всю жизнь!

Даже и не заметили за интересным рассказом, как быстро пролетела экскурсия, хотя она шла 4 часа.
Даже и не заметили за интересным рассказом, как быстро пролетела экскурсия, хотя она шла 4 часа.
Даже и не заметили за интересным рассказом, как быстро пролетела экскурсия, хотя она шла 4 часа.
Даже и не заметили за интересным рассказом, как быстро пролетела экскурсия, хотя она шла 4 часа.
Даже и не заметили за интересным рассказом, как быстро пролетела экскурсия, хотя она шла 4 часа.
Даже и не заметили за интересным рассказом, как быстро пролетела экскурсия, хотя она шла 4 часа.
Даже и не заметили за интересным рассказом, как быстро пролетела экскурсия, хотя она шла 4 часа.
Даже и не заметили за интересным рассказом, как быстро пролетела экскурсия, хотя она шла 4 часа.
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Е
Тимур приятный, общительный, клиентоориентированный гид. Провел по интересным местам города, нам всё понравилось.
Тимур приятный, общительный, клиентоориентированный гид. Провел по интересным местам города, нам всё понравилось.
Тимур приятный, общительный, клиентоориентированный гид. Провел по интересным местам города, нам всё понравилось.
Тимур приятный, общительный, клиентоориентированный гид. Провел по интересным местам города, нам всё понравилось.
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О
Категорически рекомендую! прекрасный маршрут, интересный легкий рассказ от гида Тимура, благодарю!
Категорически рекомендую! прекрасный маршрут, интересный легкий рассказ от гида Тимура, благодарю!
Категорически рекомендую! прекрасный маршрут, интересный легкий рассказ от гида Тимура, благодарю!
Категорически рекомендую! прекрасный маршрут, интересный легкий рассказ от гида Тимура, благодарю!
Категорически рекомендую! прекрасный маршрут, интересный легкий рассказ от гида Тимура, благодарю!
Категорически рекомендую! прекрасный маршрут, интересный легкий рассказ от гида Тимура, благодарю!
Категорически рекомендую! прекрасный маршрут, интересный легкий рассказ от гида Тимура, благодарю!
Категорически рекомендую! прекрасный маршрут, интересный легкий рассказ от гида Тимура, благодарю!
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М
Тимур, спасибо за прогулку по Выборгу! у нас получилась именно дружеская неспешная прогулка с разговорами об этом старом, еще не знакомом нам, городе. Мы не очень любим экскурсии, где идешь
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за гидом и слушаешь вызубренную неживую информацию с кучей исторических дат, которые я напрочь забываю сразу по окончании🥴 В общем, мы сошлись с Тимуром в наших ожиданиях! спасибо! однозначно буду рекомендовать друзьям, если тоже захотят посетить этот город!

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Л
Тимур провел для нас « Дружескую прогулку по Выборгу». Невероятно интересный, разносторонний и увлеченный гид. Создается впечатление, что с каждым объектом у Тимура своя история. Кто-то ему интересен, кто-то привлекает,
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а кто-то особенно дорог. Он рассказывает о каждом объекте максимум информации, а как к нему отнестись, каждый решает х для себя сам. Такой деликатный подход очень подкупает. Время пролетело незаметно, как на одном дыхании. И даже праздник кренделя с его бесконечным потоком влюбленных с выпечку не смог изменить моего впечатления. Мы как будто аккуратно обходили все многолюдные места и выбирали свой уголок, в котором было место для интересной истории. Гида рекомендую однозначно! Осталось удивительное приятное послевкусие от общения и прогулки.

Тимур провел для нас « Дружескую прогулку по Выборгу». Невероятно интересный, разносторонний и увлеченный гид. Создается
Тимур провел для нас « Дружескую прогулку по Выборгу». Невероятно интересный, разносторонний и увлеченный гид. Создается
Тимур провел для нас « Дружескую прогулку по Выборгу». Невероятно интересный, разносторонний и увлеченный гид. Создается
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Ю
Тимур-спокойный рассказчик, отлично знающий материал, по всем вопросам, ему задаваемым, отвечал на 100%. Подстроился под нас из-за смещения по времени, учел пожелания по формату и длительности. Остались очень приятные впечатления от прогулки. буду советовать его всем своим знакомым. Спасибо!
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