Библиотека Алвара Аалто – экскурсии в Выборге

Найдено 17 экскурсий в категории «Библиотека Алвара Аалто» в Выборге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выборг - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
465 отзывов
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 100 за всё до 6 чел.
Все краски Выборга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
100 отзывов
Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура
Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры
Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
218 отзывов
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:30
22 июня в 08:00
4 850 за всё до 6 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
35 отзывов
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 560 за человека
История Выборга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по Выборгу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гранд-тур по Выборгу: История и природа
Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 9 550 за всё до 8 чел.
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Взглянуть на историю и архитектуру русско-финского приграничного города
Начало: На Привокзальной площади
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
5 200 за всё до 4 чел.
НЕсредневековый Выборг: два века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века
Поразиться наследию города и понять, что он славен не только Средневековьем, кренделями и Монрепо
Начало: Перрон выборгского вокзала
Завтра в 09:30
15 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 12 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790 за человека
По Выборгу на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Выборг - погружение в эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Выборг - погружение в эпохи
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 300 за всё до 5 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Экскурсия по вечернему Выборгу
Начало: Рыночная площадь
Расписание: Ежедневно, в вечернее время
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Выборг - отличный для путешествия выбор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 6 чел.
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
4 000 за человека
Иммерсивная прогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Большое спасибо Демьяну за проведенную экскурсию! Интересная и познавательная. Были с детьми 12 и 13 лет. Они остались очень довольны. Теперь спрашивают, когда поедем в Выборг снова
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Здравствуйте! Светлана замечательный гид! Широчайший кругозор, интересная подача материала, прекрасная проработка маршрута с учётом потребностей и интересов клиентов.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Экскурсию для нас с мужем провела замечательная Надежда Николаевна. Её любовь к своему городу через рассказы об истории, архитектуре и
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    легендах передалась и нам. Мы почувствовали, что прикоснулись к душе Выборга. Чашечка вкуснейшего кофе в конце интереснейшего повествования только укрепила желание вернуться сюда).

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Все краски Выборга на авто
    Необыкновенно понравилось. Гиду 5+
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Гранд-тур по Выборгу
    Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми хочется отметить экскурсовода и водителя: Ольгу и Александра, с которыми мы провели день в Выборге, познавая город и его достопримечательности. РЕКОМЕНДУЮ!
    Очень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которымиОчень интересно, доходчиво, ненавязчиво, без слов-паразитов, размеренно, спокойно, комфортно, интеллигентно… И это малая часть слов, которыми
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Гранд-тур по Выборгу
    Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания гид учитывает. Спасибо за прекрасное знакомство в городом
    Все получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожеланияВсе получилось отлично, увидели даже больше, чем было в плане. Подход индивидуальный, все нюансы и пожелания
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Все краски Выборга на авто
    Очень понравилось. Огромнейшее спасибо Виктору Борисовичу за интересный,яркий,доходчивый рассказ,человек,любящий свое дело,свой город,с хорошим чувством юмора. Удобное,шикарное авто. Очень рекомендуем. После этой позитивной экскурсии очень удобно пройти самому пешим для повторения увиденного и услышаного.
  • О
    Олеся
    20 мая 2024
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Экскурсия по Выборгу прошла отлично! Нас была компания из подростков и мам. Мамам было очень интересно! узнали очень много интересного. У нас была утренняя прогулка. Шикарно провели время. Рекомендую гида Ирину на 1000% Спасибо! Выборг прекрасен и интересен своей историй!
    Экскурсия по Выборгу прошла отлично! Нас была компания из подростков и мам. Мамам было очень интересно! узнали очень много интересногоЭкскурсия по Выборгу прошла отлично! Нас была компания из подростков и мам. Мамам было очень интересно! узнали очень много интересногоЭкскурсия по Выборгу прошла отлично! Нас была компания из подростков и мам. Мамам было очень интересно! узнали очень много интересного
  • Л
    Любовь
    20 мая 2024
    Выборг - отличный для путешествия выбор
    Много интересных исторических данных

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Библиотека Алвара Аалто»

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  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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