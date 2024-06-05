🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 465 отзывов Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями Начало: На площади перед ж/д вокзалом 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 100 отзывов Путешествие по Выборгу на авто: основные достопримечательности и архитектура Погрузитесь в историю Выборга, наслаждаясь комфортом автоэкскурсии. Откройте для себя его главные достопримечательности и архитектурные шедевры Начало: Парковка перед рестораном гостиницы Дружба 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 218 отзывов Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи Начало: У железнодорожного вокзала 4 850 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 35 отзывов Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку Начало: На Красной площади 1 560 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 112 отзывов История Выборга. Обзорная экскурсия Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города Начало: От Красной площади на пр. Ленина 3 333 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гранд-тур по Выборгу: История и природа Откройте для себя Выборг: Средневековый замок, старинные усадьбы, финский функционализм и потрясающие виды на природу. Забронируйте сейчас от 9 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию» Взглянуть на историю и архитектуру русско-финского приграничного города Начало: На Привокзальной площади 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов НЕсредневековый Выборг: два века истории Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города Начало: На Вокзальной площади 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Архитектурная прогулка по Выборгу 20 века Поразиться наследию города и понять, что он славен не только Средневековьем, кренделями и Монрепо Начало: Перрон выборгского вокзала от 4 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Начало: По согласованию с гидом Расписание: По договоренности с гидом 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа 2 отзыва Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10 Расписание: В любое удобное время 790 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 45 отзывов По Выборгу на микроавтобусе Начало: По договоренности Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00 6 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Выборг - погружение в эпохи Начало: По договоренности 4 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Экскурсия по вечернему Выборгу Начало: Рыночная площадь Расписание: Ежедневно, в вечернее время 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Выборг - отличный для путешествия выбор Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни) 3 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00 4 000 ₽ за человека