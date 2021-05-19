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Полезная информация о Выборге

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Местное время в Выборге
00:3753
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВыборг
По-английскиVyborg
Население города78 633 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота28 м. от уровня моря

Где находится Выборг на карте

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