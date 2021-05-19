Полезная информация о Выборге
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Местное время в Выборге
00:3753
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Выборг
|По-английски
|Vyborg
|Население города
|78 633 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|28 м. от уровня моря
Где находится Выборг на карте
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