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Выборг глазами местного

Услышать не только факты и даты, но и городские легенды, анекдоты и живые воспоминания
Эта экскурсия — путешествие по кварталам и эпохам в компании человека, который изучил город не с путеводителем, а по личным воспоминаниям и семейным историям.

Со мной вы увидите Выборг таким, каким его знают горожане: неожиданным и многогранным, с тихими дворами, интересными ракурсами и милыми сердцу деталями.
5
4 отзыва
Выборг глазами местного
Выборг глазами местного
Выборг глазами местного

Описание экскурсии

По пути вас ждут:

  • неожиданные ракурсы известных достопримечательностей.
  • рассказы о повседневной жизни разных эпох.
  • места, которые редко попадают в туристические буклеты, но лучше всего передают атмосферу города.
  • истории о том, как менялся Выборг на глазах нескольких поколений.
  • советы местного жителя: где попробовать настоящий выборгский крендель, где весной особенно тихо и красиво и куда идти за атмосферными фотографиями.

Я расскажу:

  • какие деньги ходили в Выборге в разные эпохи.
  • как в городе работали таможня и торговля.
  • по каким ценам жители и гости города снимали жильё в разные столетия.
  • какие балы и праздники устраивали горожане.
  • как здесь жили представители разных народов и конфессий.
  • почему Выборг часто называют городом культурного соседства.

Основные места маршрута

  • Железнодорожный вокзал и Железнодорожная площадь.
  • Доходные дома, купеческие особняки и Усадьба бюргера.
  • Библиотека Алвара Аалто.
  • Соборная площадь.
  • Круглая башня на Рыночной площади.
  • Часовая башня.
  • Спасо-Преображенский собор.
  • Церковь Петра и Павла.
  • Кинотеатр «Выборг-Палас».

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Вокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 31 туриста
Я — аккредитованный гид-экскурсовод по Выборгу и Ленинградской области, влюблённый в этот удивительный город на стыке эпох и культур. Для меня проводить экскурсию — это не просто рассказывать факты, а
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создавать живое путешествие во времени, где каждый камень, мостовая оживают и начинают говорить. Мои экскурсии — это погружение в атмосферу средневекового, имперского и современного города. Я помогу вам не только увидеть знаменитый Выборгский замок, Круглую и Часовую башни, но и понять дух места, узнать тайны, легенды и судьбы людей, которые здесь жили. Вы уедете из Выборга не просто с фотографиями, а с чувством, что побывали в особенном, настоящем месте, полном истории и романтики.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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М
Долго выбирали экскурсовода и программу, в итоге остановились на Вере — и ничуть не пожалели! На старте мы попросили скорректировать маршрут, и Вера пошла навстречу. Два часа пролетели незаметно. Вера — прекрасный рассказчик: было интересно и очень познавательно. Она показала места, которые обходят другие экскурсоводы, например, кусочек подземного города. Спасибо огромное за такое увлекательное путешествие! Рекомендую всем.
Долго выбирали экскурсовода и программу, в итоге остановились на Вере — и ничуть не пожалели! На
Долго выбирали экскурсовода и программу, в итоге остановились на Вере — и ничуть не пожалели! На
Долго выбирали экскурсовода и программу, в итоге остановились на Вере — и ничуть не пожалели! На
Долго выбирали экскурсовода и программу, в итоге остановились на Вере — и ничуть не пожалели! На
Долго выбирали экскурсовода и программу, в итоге остановились на Вере — и ничуть не пожалели! На
Долго выбирали экскурсовода и программу, в итоге остановились на Вере — и ничуть не пожалели! На
Долго выбирали экскурсовода и программу, в итоге остановились на Вере — и ничуть не пожалели! На
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С
Вера, прекрасный рассказчик, очень интересно, познавательно, приятный, бархатистый голос. А еще, Вера сделала нам очень классные фотки, как профессионал ♥
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Ольга
Решили посетить Выборг за 1 день. Выбрали индивидуальную экскурсию не по количеству отзывов, а просто по наитию. Необычный вариант экскурсии. Гид Вера Михайловская. Вроде все те же места и даты,
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но подача выше всех похвал. Не просто сухие цифры, а даты в которые ты можешь перенестись и ощутить прошлое. Почувствовать этот город, его улицы, дома, соборы. Да, уже давно нет этих крепостных стен, нет этой башни, но рассказ дает возможность увидеть воочию!
Вера дышит, осязает, смакует город и мы вместе с ней почувствовали и полюбили его! Помимо этого прекрасный собеседник, интересная и милая женщина. Выбирайте этого гида и точно не пожалеете! Даже непогода не стала помехой! Вера, спасибо большое за ваш труд!

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Н
Были на экскурсии "Выборг глазами местного" с Верой. Экскурсия и экскурсовод очень понравились. Сразу чувствуется, что человек влюблен в свой город. Рассказывает об истории города, его легендах, текущем времени очень увлекательно и интересно. Показала очень красивые места, где обычно не бывают туристы. Ещё и подарила милые сувениры в память об экскурсии. Спасибо огромное, получили удовольствие от увлекательной прогулки
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