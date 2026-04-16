Эта экскурсия — путешествие по кварталам и эпохам в компании человека, который изучил город не с путеводителем, а по личным воспоминаниям и семейным историям.
Со мной вы увидите Выборг таким, каким его знают горожане: неожиданным и многогранным, с тихими дворами, интересными ракурсами и милыми сердцу деталями.
Со мной вы увидите Выборг таким, каким его знают горожане: неожиданным и многогранным, с тихими дворами, интересными ракурсами и милыми сердцу деталями.
Описание экскурсии
По пути вас ждут:
- неожиданные ракурсы известных достопримечательностей.
- рассказы о повседневной жизни разных эпох.
- места, которые редко попадают в туристические буклеты, но лучше всего передают атмосферу города.
- истории о том, как менялся Выборг на глазах нескольких поколений.
- советы местного жителя: где попробовать настоящий выборгский крендель, где весной особенно тихо и красиво и куда идти за атмосферными фотографиями.
Я расскажу:
- какие деньги ходили в Выборге в разные эпохи.
- как в городе работали таможня и торговля.
- по каким ценам жители и гости города снимали жильё в разные столетия.
- какие балы и праздники устраивали горожане.
- как здесь жили представители разных народов и конфессий.
- почему Выборг часто называют городом культурного соседства.
Основные места маршрута
- Железнодорожный вокзал и Железнодорожная площадь.
- Доходные дома, купеческие особняки и Усадьба бюргера.
- Библиотека Алвара Аалто.
- Соборная площадь.
- Круглая башня на Рыночной площади.
- Часовая башня.
- Спасо-Преображенский собор.
- Церковь Петра и Павла.
- Кинотеатр «Выборг-Палас».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 31 туриста
Я — аккредитованный гид-экскурсовод по Выборгу и Ленинградской области, влюблённый в этот удивительный город на стыке эпох и культур. Для меня проводить экскурсию — это не просто рассказывать факты, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Долго выбирали экскурсовода и программу, в итоге остановились на Вере — и ничуть не пожалели! На старте мы попросили скорректировать маршрут, и Вера пошла навстречу. Два часа пролетели незаметно. Вера — прекрасный рассказчик: было интересно и очень познавательно. Она показала места, которые обходят другие экскурсоводы, например, кусочек подземного города. Спасибо огромное за такое увлекательное путешествие! Рекомендую всем.
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С
Вера, прекрасный рассказчик, очень интересно, познавательно, приятный, бархатистый голос. А еще, Вера сделала нам очень классные фотки, как профессионал ♥
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Решили посетить Выборг за 1 день. Выбрали индивидуальную экскурсию не по количеству отзывов, а просто по наитию. Необычный вариант экскурсии. Гид Вера Михайловская. Вроде все те же места и даты,
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Н
Были на экскурсии "Выборг глазами местного" с Верой. Экскурсия и экскурсовод очень понравились. Сразу чувствуется, что человек влюблен в свой город. Рассказывает об истории города, его легендах, текущем времени очень увлекательно и интересно. Показала очень красивые места, где обычно не бывают туристы. Ещё и подарила милые сувениры в память об экскурсии. Спасибо огромное, получили удовольствие от увлекательной прогулки
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