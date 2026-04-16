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но подача выше всех похвал. Не просто сухие цифры, а даты в которые ты можешь перенестись и ощутить прошлое. Почувствовать этот город, его улицы, дома, соборы. Да, уже давно нет этих крепостных стен, нет этой башни, но рассказ дает возможность увидеть воочию!

Вера дышит, осязает, смакует город и мы вместе с ней почувствовали и полюбили его! Помимо этого прекрасный собеседник, интересная и милая женщина. Выбирайте этого гида и точно не пожалеете! Даже непогода не стала помехой! Вера, спасибо большое за ваш труд!