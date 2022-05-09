Какие достопримечательности 🏛️ Выборга посмотреть туристу на отдыхе, где вкусная местная еда и интересные рестораны, какие праздники отмечают в городе, как возник Выборг в близи Санкт-Петербурга, что сделать в первый и последний день и много другой важной информации для вашей поездки

Выборг, Россия

Выборг — древний город, расположенный в Ленинградской области, единственное сохранившееся историческое поселение. Он является уникальным для России местом, сохранившим очарование средневековых европейских городов.

Одна из легенд связывает название города со славянским именем Выбор. Другая приписывает названию шведское происхождение — "святая крепость" или "крепость у залива", или "крепость в краю, где разводят скот", смысл меняется в зависимости от деталей написания. Кстати, шведы произносят название без конечной "г" — "Виборь".

Интересный факт: Многие думают, что самые старые жилые дома в России — деревянные, и им не более 200 лет. На самом деле старейший дом сделан из камня и находится в Выборге, недавно ему исполнилось 430 лет.

Общая информация

Население: 74 054 человека, жителей города называют выборжцы;

Площадь: 160,847 км²;

Религия: православие, лютеранство и др.

Телефонный код города: +7 81378;

Код города на автомобилях: 47.

Хорошо ТАМ подготовил для вас список полезных материалов:

Календарь событий Выборга: http://www.lentravel.ru/districts/vyborgskij/kalendar-sobytij/;

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Где находится город Выборг

Где находится Выборг на карте

Выборг, Ленинградская область, Россия

Выборг находится северо-западнее Санкт-Петербурга, примерно в 120 км от него. Добраться от Северной столицы можно в среднем за 2 часа. Город стоит на берегу Выборгского залива, который является частью Финского залива. Близость моря обеспечивает довольно мягкий климат в этом месте. С севера Выборг омывается водами Защитной бухты. Ландшафт здесь довольно необычен, берега представляют собой архипелаги из маленьких скалистых островков — шхер. Географическая широта позволяет наблюдать столь любимые туристами белые ночи. Расстояние до границы с Финляндией — чуть более 50 км.

Топ 5 популярных достопримечательностей Выборга

Вид с реки на Выборгский замок Живописная природа парка Монрепо Внутри библиотеки Алвара Аалто Самый старый жилой дом в России Круглая башня

В последние годы город активно восстанавливается и реставрируется, появляются новые туристические объекты и становятся более привлекательными традиционные достопримечательности.

Выборгский замок. Это самый колоритный местный исторический памятник, посмотреть на него приезжают русские и зарубежные туристы. Замок основан шведами в конце XIII века. Это единственная западноевропейская средневековая постройка, сохранившаяся в России. Он находится на Замковом острове, есть распространенная легенда о существовании подземного хода "Матвеева дыра", но никаких доказательств его существования найдено не было. Зато в процессе раскопок в 2018 году найден элемент древней настольной игры — кирпич, служивший игровым полем для игры наподобие нард или шашек. Предположительно, игра называлась "Мельница".

Это самый колоритный местный исторический памятник, посмотреть на него приезжают русские и зарубежные туристы. Замок основан шведами в конце XIII века. Это единственная западноевропейская средневековая постройка, сохранившаяся в России. Он находится на Замковом острове, есть распространенная легенда о существовании подземного хода "Матвеева дыра", но никаких доказательств его существования найдено не было. Зато в процессе раскопок в 2018 году найден элемент древней настольной игры — кирпич, служивший игровым полем для игры наподобие нард или шашек. Предположительно, игра называлась "Мельница". Парк Монрепо. Парк привлекает внимание не только природой — скалами и лесом, но и удачно вписанными в ландшафт сооружениями и скульптурами. Когда-то это была резиденция баронов фон Николаи, и владельцы, воспользовавшись естественными природными красотами этого места, разбили здесь парк, считавшийся одним из самых красивых в Европе. Парковый ансамбль включает в себя главный усадебный дом, великолепно выполненные главные ворота, китайские мостики, беседки и даже хижину отшельника из березовых бревен. В 2017 году в парке началась масштабная реконструкция, цель которой — воссоздать облик парка на период 1790—1860 гг., это время его процветания.

Парк привлекает внимание не только природой — скалами и лесом, но и удачно вписанными в ландшафт сооружениями и скульптурами. Когда-то это была резиденция баронов фон Николаи, и владельцы, воспользовавшись естественными природными красотами этого места, разбили здесь парк, считавшийся одним из самых красивых в Европе. Парковый ансамбль включает в себя главный усадебный дом, великолепно выполненные главные ворота, китайские мостики, беседки и даже хижину отшельника из березовых бревен. В 2017 году в парке началась масштабная реконструкция, цель которой — воссоздать облик парка на период 1790—1860 гг., это время его процветания. Библиотека Алвара Аалто. Многие архитектурные решения, примененные в проектировании этого здания, финский архитектор Алвар Аалто использовал впоследствии в других своих творениях. Специалисты сразу укажут на узнаваемый потолок зала, бегущий волнами, и отсутствие окон в стенах с книжными полками. Именно во время строительства этого здания начал формироваться уникальный узнаваемый стиль архитектора. Аалто был поклонником натуральных материалов в искусстве, поэтому фасад выложен мыльным камнем. Недавно здесь завершились реставрационные работы и теперь библиотека доступна для посещений.

Многие архитектурные решения, примененные в проектировании этого здания, финский архитектор Алвар Аалто использовал впоследствии в других своих творениях. Специалисты сразу укажут на узнаваемый потолок зала, бегущий волнами, и отсутствие окон в стенах с книжными полками. Именно во время строительства этого здания начал формироваться уникальный узнаваемый стиль архитектора. Аалто был поклонником натуральных материалов в искусстве, поэтому фасад выложен мыльным камнем. Недавно здесь завершились реставрационные работы и теперь библиотека доступна для посещений. Самый старый жилой дом. Речь идет не о музее, здесь действительно проживают люди. Дом горожанина, расположенный на Крепостной улице, считается самым старым жилым домом в России. К нему водят туристические группы, а у жителей берут интервью. Хотя здание в довольно ветхом состоянии, жителям запрещено проводить в нем работы, поскольку оно охраняется государством. Это уникальный архитектурный объект — и по возрасту, и по конструктивным особенностям. Реставраторы лишь немного расширили окна и добавили пристройку, но в целом внешний вид остался историческим.

Речь идет не о музее, здесь действительно проживают люди. Дом горожанина, расположенный на Крепостной улице, считается самым старым жилым домом в России. К нему водят туристические группы, а у жителей берут интервью. Хотя здание в довольно ветхом состоянии, жителям запрещено проводить в нем работы, поскольку оно охраняется государством. Это уникальный архитектурный объект — и по возрасту, и по конструктивным особенностям. Реставраторы лишь немного расширили окна и добавили пристройку, но в целом внешний вид остался историческим. Круглая башня. Когда-то вокруг средневекового города имелся целый комплекс оборонительных сооружений, которые с течением времени потеряли свою актуальность и были чем-то заменены. От некогда огромной стены сейчас осталась лишь одна башня. С 1976 года в башне располагается ресторан с необычным интерьером — настенная живопись, деревянные панели, роспись, и нет таких услуг, которых бы он не предлагал своим посетителям. Там часто проходят праздники, а сама башня снаружи тоже периодически преображается, ее украшают символикой городских фестивалей.

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Лучшие инстаграмные места

Ратушная площадь в Выборге Вид со смотровой площадки Выборгского замка Въездной знак Выборга Разрушенные стены кафедрального собора Монрепо – это отличная локация, где можно сделать множество красивых фото

Площадь старой ратуши. Настоящий кусочек Северной Европы, эклектичная и в то же время гармоничная, самая старая площадь города — маленькая и уютная — отлично подойдет для фотографий. Площадь расположена таким образом, что невозможно миновать ее, гуляя по городу. Наиболее "фотогеничное" здание — собственно Старая Ратуша, давшая название этому месту. Хотя названия менялись неоднократно. А вот внешний облик сохранился почти в первозданном виде.

Настоящий кусочек Северной Европы, эклектичная и в то же время гармоничная, самая старая площадь города — маленькая и уютная — отлично подойдет для фотографий. Площадь расположена таким образом, что невозможно миновать ее, гуляя по городу. Наиболее "фотогеничное" здание — собственно Старая Ратуша, давшая название этому месту. Хотя названия менялись неоднократно. А вот внешний облик сохранился почти в первозданном виде. Смотровая площадка в Выборгском замке. Лучшие фото — с высоты птичьего полета. Смотровых площадок в городе несколько, но Хорошо ТАМ рекомендует ту, ради которой придется преодолеть 200 ступеней, она находится под куполом башни Святого Олафа. Здесь не только захватывает дух от открывающихся картин, но и само место пропитано историей и легендами.

Лучшие фото — с высоты птичьего полета. Смотровых площадок в городе несколько, но рекомендует ту, ради которой придется преодолеть 200 ступеней, она находится под куполом башни Святого Олафа. Здесь не только захватывает дух от открывающихся картин, но и само место пропитано историей и легендами. Знак города. Золотая литера W издревле изображена на гербе. На привокзальной площади можно сделать фотографию возле знака. Кроме литеры на гербе изображены три короны и два ангела.

Золотая литера W издревле изображена на гербе. На привокзальной площади можно сделать фотографию возле знака. Кроме литеры на гербе изображены три короны и два ангела. Руины кафедрального собора. Как и во всех крупных европейских городах, когда-то и в Выборге имелся главный городской католический храм. Он множество раз разрушался и перестраивался, менял "вероисповедание". От храма сейчас остались только руины колокольни и стены, но фотографии от этого лишь выигрывают, становятся более колоритными.

Как и во всех крупных европейских городах, когда-то и в Выборге имелся главный городской католический храм. Он множество раз разрушался и перестраивался, менял "вероисповедание". От храма сейчас остались только руины колокольни и стены, но фотографии от этого лишь выигрывают, становятся более колоритными. Гранитный берег Монрепо. Удивительно бережное вмешательство человеческой инженерной мысли в естественную природу — характерная особенность этого места. Парк Монрепо отличается от других парков скальным ландшафтом и гранитом. Вдоль берега расположены пешеходные дорожки и можно найти множество мест для красивых фотографий.

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Особенности Выборга

Фото Выборга во времена когда он ещё входил в состав Финляндии

История города

Выборг привлекает не только русских, но и зарубежных туристов. Это неудивительно, ведь до 1940 года он принадлежал Финляндии, и финны любят приезжать сюда.

По одной из версий, Выборг был основан шведами в XIII веке. Многое в истории города имеет шведские корни, даже — по одной из теорий — его название. Но по известной легенде, город построил новгородский князь Гостомысл, назвавший его в честь своего старшего сына по имени Выбор. Если верить легенде, город был основан еще в IX веке, поселения корелов были в этих местах даже еще раньше, а шведы лишь построили крепость в существующем городе и управляли им впоследствии в течение четырех веков. Все это время город разрастался и укреплялся, поскольку располагался слишком близко к России, но лишь в 1710 году крепость захватили русские, и начался русский период в местной истории.

Особенности городского населения

Не только шведы оставили свой след в истории города. Когда-то Выборг был частью Великого Финляндского княжества и население на 80% состояло из финнов, так что по национальному признаку Выборг несомненно принадлежал Финляндии. Сейчас население города на 90% состоит из русских жителей.

Выборжцы внимательно относятся к своей истории и наследию. У них сохранились уникальные слова, которые понимают только местные жители:

финик — гражданин Финляндии;

тулик — финн-пограничник;

вместо "камень-ножницы-бумага" в Выборге используют слова "смен-дже-фо".

Финансовая сторона

В Выборг часто отправляются из Санкт-Петербурга на один день или на выходные. Туда легко найти дешевые билеты, но с ценами на ночлег дела обстоят не так хорошо, из-за того что город достаточно маленький. Поэтому проще всего съездить в Выборг на один день, либо найти дешевую комнату на ночь, но останавливаться в городе на неделю выйдет не слишком дешево.

Безопасность

Выборг считается довольно безопасным и гостеприимным городом. Но, как и во всяком туристическом городе, лучше внимательно следить за своими вещами и безопасностью. Карманники могут стать проблемой во всех городах мира и Выборг — не исключение.

Не самой безопасной достопримечательностью считается обзорная площадка в Выборгском замке, из-за малого количества места на высоте и интенсивного потока людей.

Интересный факт: Выборгскую библиотеку называют "дом без окон", хотя окна в ней все-таки есть — круглые отверстия в крыше наполняют залы уютном светом, но не допускают прямого попадания солнечных лучей, которые могут испортить фолианты.

Когда лучше ехать отдыхать в Выборг

Лучше всего посещать Выборг в теплое время года — с конца весны по начало осени. В городе высокая влажность воздуха, поэтому зимой с непривычки можно сильно замерзнуть. Если вы любите поездки в холодное время года, лучше запастись теплыми вещами. Но на самом деле посещение города в любое время года подарит много впечатлений — при правильной подготовке к поездке.

Зима — не самое популярное время года для поездки в Выборг, однако под Рождество туристов довольно много. Приятно встретить праздник в атмосфере средневековой сказки. Прогуляться по старому городу и посмотреть на средневековые здания можно в любое время года. Серьезное преимущество путешествий зимнего сезона — отсутствие туристических толп и более низкие цены. Парк Монрепо зимой красив едва ли не более, чем летом, но времени на его осмотр не так много — часы работы парка зимой сокращаются. Из-за близости к Защитной бухте здесь ветрено, прогулки становятся менее комфортными, это следует учитывать в зимней поездке.

Праздники и фестивали города

Открытие фестиваля «Окно в Европу» Празднование средневекового фестиваля «Майское дерево» Фестиваль «Выборгский гром»

"Окно в Европу" — фестиваль русского кино в середине августа. Интересно, что в городе работает всего один кинотеатр, в котором и проводятся конкурсные показы. На кинофестивале в 2013 году демонстрировались такие известные фильмы, как "Географ глобус пропил", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" и "Аритмия".

— фестиваль русского кино в середине августа. Интересно, что в городе работает всего один кинотеатр, в котором и проводятся конкурсные показы. На кинофестивале в 2013 году демонстрировались такие известные фильмы, как "Географ глобус пропил", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" и "Аритмия". "Майское дерево" — фольклорный весенний фестиваль в средневековом замке. В программе — концерты фолковых коллективов, турниры лучников, ярмарки и конкурсы. Перед началом фестиваля на главной площади устанавливается дерево, украшенное лентами и колокольчиками.

— фольклорный весенний фестиваль в средневековом замке. В программе — концерты фолковых коллективов, турниры лучников, ярмарки и конкурсы. Перед началом фестиваля на главной площади устанавливается дерево, украшенное лентами и колокольчиками. "Выборгский гром" — фестиваль реконструкторов, проводящийся летом в Анненских укреплениях. Получил свое название из-за взрыва 1495 года, произошедшего во время русско-шведской войны. Это событие отразилось в финском фольклоре.

— фестиваль реконструкторов, проводящийся летом в Анненских укреплениях. Получил свое название из-за взрыва 1495 года, произошедшего во время русско-шведской войны. Это событие отразилось в финском фольклоре. "Midsummer" — фестиваль кельтской музыки в конце июня в парке Монрепо. По ночам на сценах звучат волынки, барабаны и кельтские арфы.

— фестиваль кельтской музыки в конце июня в парке Монрепо. По ночам на сценах звучат волынки, барабаны и кельтские арфы. "Дверь в лето" — еще один музыкальный фестиваль, на этот раз акустической музыки. Концерты проходят в парке Монрепо 19-20 июня. Представлена разножанровая музыка: бардовая песня, регги, рок, фолк и т. д.

— еще один музыкальный фестиваль, на этот раз акустической музыки. Концерты проходят в парке Монрепо 19-20 июня. Представлена разножанровая музыка: бардовая песня, регги, рок, фолк и т. д. "Серенады Выборгского замка" — фестиваль джазовой музыки, проводящийся в средневековом замке.

Интересный факт: Из-за своего средневекового образа Выборг является популярным местом для проведения различных фестивалей фольклорной и реконструкторской направленностей. Это единственное место в России, где можно проводить такие мероприятия на фоне настоящего средневекового замка.

Местная кухня

Выборгский крендель Puolukkavispipuuro или взбитая каша Рагу по-карельски Сельдь жаренная в ржаной муке Глёгг Ресторан Эспиля

Если вы были в Выборге, то наверняка обращали внимание на один из символов города — крендель. Изображение его можно встретить на открытках и вывесках, а сам крендель есть в меню многих кафе. Даже буква W — знак города — напоминает крендель по форме. История этого символа уходит корнями в глубь веков. Монахи одного францисканского монастыря умели печь потрясающие крендели, а рецепт их держали в строгом секрете. Форма кренделя напоминает францисканский герб. Во времена Петра I крендель получил широкую известность и даже подавался на императорских обедах. В XIX веке разразилась война между двумя семьями, которые занимались изготовлением знаменитых кренделей. Каждая из семей стремилась доказать, что именно у них хранится тот самый рецепт.

5 блюд, которые нужно попробовать в Выборге

Выборгский крендель. Начать гастрономическую прогулку следует, конечно же, со знаменитого кренделя, а пробовать его лучше всего в Лавке бюргера, которая располагается в одном из самых старых домов Выборга на Прогонной улице. Пробовать крендель с многовековой историей лучше всего в соответствующем месте, кроме того, по слухам, именно в Лавке бюргера крендель пекут по тому самому старинному рецепту.

Начать гастрономическую прогулку следует, конечно же, со знаменитого кренделя, а пробовать его лучше всего в Лавке бюргера, которая располагается в одном из самых старых домов Выборга на Прогонной улице. Пробовать крендель с многовековой историей лучше всего в соответствующем месте, кроме того, по слухам, именно в Лавке бюргера крендель пекут по тому самому старинному рецепту. Puolukkavispipuuro. Дословно с финского это название переводится как взбитая каша, а на деле блюдо является бруснично-манным муссом и подается как десерт.

Дословно с финского это название переводится как взбитая каша, а на деле блюдо является бруснично-манным муссом и подается как десерт. Рагу по-карельски. Несмотря на название, это одно из любимых блюд финской кухни. Оно даже было объявлено народным блюдом Финляндии с помощью читательского голосования в одной из газет. Однако чтобы его попробовать, необязательно пересекать границу, найти его можно прямо в Выборге.

Несмотря на название, это одно из любимых блюд финской кухни. Оно даже было объявлено народным блюдом Финляндии с помощью читательского голосования в одной из газет. Однако чтобы его попробовать, необязательно пересекать границу, найти его можно прямо в Выборге. Жареная сельдь в ржаной муке. Еще одно традиционное финское блюдо, попробовать которое можно ресторанах Выборга.

Еще одно традиционное финское блюдо, попробовать которое можно ресторанах Выборга. Необычные напитки. Не в каждом кафе можно встретить цветочный латте, лимонад из айвы или глёгг. В Выборге много уютных кофеен, в которых можно найти напиток по вкусу.

5 самых интересных ресторанов и кафе Выборга

Наиболее достойные рестораны Выборга по версии нашего сайта.

Круглая башня. Даже если бы в башне не было ресторана, ее все равно стоило бы посетить как объект исторического и культурного наследия. Это самое известное место для проведения банкетов в Выборге. Дизайнеры очень творчески подошли к оформлению интерьера, ресторан сам по себе стал произведением искусства.

Даже если бы в башне не было ресторана, ее все равно стоило бы посетить как объект исторического и культурного наследия. Это самое известное место для проведения банкетов в Выборге. Дизайнеры очень творчески подошли к оформлению интерьера, ресторан сам по себе стал произведением искусства. Эспиля. Впервые Эспиля открылся еще в середине XIX века, но современный ресторан был открыт только в 2016 году. В ресторане до сих пор можно заказать позиции из старого ресторана — 30-х годов XX века, например, салат Россоли, напоминающий винегрет. В старом Эспиля было принято праздновать премьеры спектаклей. Актеры из не слишком известных театров приходили сюда, потому что выборгский меценат Юхо Лаллукка часто оплачивал счета бедных артистов.

Впервые Эспиля открылся еще в середине XIX века, но современный ресторан был открыт только в 2016 году. В ресторане до сих пор можно заказать позиции из старого ресторана — 30-х годов XX века, например, салат Россоли, напоминающий винегрет. В старом Эспиля было принято праздновать премьеры спектаклей. Актеры из не слишком известных театров приходили сюда, потому что выборгский меценат Юхо Лаллукка часто оплачивал счета бедных артистов. Средневековая таверна. Оригинальное место с приглушенным светом и большим количеством людей напоминает средневековую таверну из книг и фильмов. Необычно, что в таверне действует совместная рассадка, то есть вы окажетесь рядом с незнакомыми людьми и сможете завести с ними беседу. Забронировать стол заранее невозможно, так что если вас пугают внезапные знакомства, лучше выбрать другое место для ужина.

Оригинальное место с приглушенным светом и большим количеством людей напоминает средневековую таверну из книг и фильмов. Необычно, что в таверне действует совместная рассадка, то есть вы окажетесь рядом с незнакомыми людьми и сможете завести с ними беседу. Забронировать стол заранее невозможно, так что если вас пугают внезапные знакомства, лучше выбрать другое место для ужина. Кофейня Cup. Уютная кофейня с большим выбором напитков и вкусными сырниками со сгущенкой или ягодным муссом.

Уютная кофейня с большим выбором напитков и вкусными сырниками со сгущенкой или ягодным муссом. Craft beer grill. Трактир с большим выбором крафтового выборгского пива. Сюда нужно идти любителям мяса и пива. Интерьером это место напоминает деревянный форт, а на стенах можно увидеть Выборг времен Зимней войны.

Сетевые магазины

Как и в Петербурге, в Выборге можно покупать продукты в Дикси, Spar, Окей или Магните. Кроме известных сетевых магазинов, в Выборге множество маленьких продуктовых ларьков.

Интересный факт о еде: На могильном памятнике госпожи Вайттинен — представительницы одной из семей, боровшейся за признание ее рецепта кренделей настоящим, — написано, что крендель Вайттиненов "вне конкуренции". Между тем, крендели, выполненные по рецепту другой семьи — Лёппёненов — не раз побеждали на международных выставках. Сейчас рецепт настоящих выборгских кренделей закреплен государственным стандартом.

Где лучше остановиться

Отель Victoria Vyborg Отель Выборг Отель Дружба Гостиница Атлантик Общий номер в гостинице VyborgHostel Отель Летучая мышь

Оптимальный вариант — выбрать гостиницу в Старом городе, чтобы начинать знакомство с ним прямо с вида за окном. К тому же таким образом получится сэкономить время и силы для долгих прогулок. ХорошоТАМ сделал подборку местных гостиниц для разных ценовых запросов.

5 лучших отелей Выборга

Victoria Hotel Vyborg. Расположен на Рыночной площади в 10 минутах от Выборгского замка. Русская баня, хамам, фитнес-центр, финская сауна.

Отель Дружба. Отель на побережье Выборгского залива. Автобусный вокзал в 250 м, а железнодорожный — в 500 м. Возле отеля стоят двадцатичетырехметровые ладьи с головами драконов — реквизит для фильма ”И на камнях растут деревья”, а ныне — часть символики фестиваля "Окно в Европу". Эти ладьи являются копиями древних драккаров.

Отель Выборг. Расположен в 15 минутах от Выборгского замка. Доступно размещение с домашними животными.

Северная корона. Номера оформлены в строгом стиле, до Выборгского замка можно добраться за 10 минут.

Летучая мышь. Отель расположен в центре, в 5 минутах от Выборгского замка. Можно арендовать велосипед и заказать разнообразный завтрак с блюдами русской, итальянской и кавказской кухни.

5 самых недорогих отелей

Гостиница Атлантик. Очень демократичные цены в 5 минутах ходьбы от центральной площади.

Гостиница VyborgHostel. 350 шагов до замка. Комнаты на 2, 4, 6 и 12 мест.

Капсульный отель Бук . Близость к ж/д вокзалу и домашний зоопарк через дорогу.

. Близость к ж/д вокзалу и домашний зоопарк через дорогу. Хостел Linna. Капсульный хостел с ортопедическими матрасами.

Хостел Паруса. Комнаты на 2, 4 и 12 мест, чай и кофе бесплатно.

Как добраться до Выборга

Выборгский железнодорожный вокзал Выборгский автовокзал

Поскольку аэропорта в Выборге нет, добираться сюда из отдаленных городов имеет смысл через Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга вариантов довольно много. Поезд "Ласточка" или электричка с Финляндского вокзала. На электричке дорога займет 2,5-4 часа, а на "Ласточке" можно добраться за 55 минут. От станции метро "Парнас" в Выборг ходит автобус № 850. С Северного автовокзала до города можно доехать на автобусе № 810. Время в пути составляет около двух часов.

В Выборге действуют 12 городских автобусных маршрутов. В начале XX века в городе ходил трамвай, но из-за малой ширины улиц он затруднял автомобильное движение, и пришлось от него отказаться. Сейчас в городе работает трамвай-кафе, который уже никуда не ездит. Это одновременно и памятник этому виду транспорта, и мемориал, поскольку установлен на месте, где когда-то произошла крупная авария.

Что привезти из города

Украшения в староруском стиле Различные керамические изделия Статуэтки и другие предметы с изображением Выборга Не забудьте прихватить с собой крендель Также можно купить сбитень, глёгг или звар

Лучший сувенир из Выборга — крендель, правда, он хорош свежим, только что испеченным. Если нет возможности довезти его именно таким, рассмотрите другие варианты:

шоколад и финские сладости, например, леденцы со вкусом лакрицы;

глёг — ароматный напиток на основе вина с миндальными хлопьями;

браслеты, амулеты, кольца с ярмарок. Многие выполнены по образу старинных карельских украшений, найденных во время раскопок;

керамические изделия, в Выборге большой выбор изделий из глины: подсвечники, статуэтки, кружки;

открытки и магниты.

Недостатки и достоинства города

Выборг полон уникальной архитектуры, но к сожалению многие здания находятся в плачевном состоянии Узкие мощёные улочки придают городу европейского очарования

Минусы

Выборг теряет множество памятников архитектуры из-за неправомерных действий городских застройщиков;

Исторические памятники города находятся в аварийном состоянии, а реставрация идет очень медленно;

Некоторые туристы отмечают общую неухоженность города и запустение.

Плюсы

Уникальный для России средневековый город с древними памятниками архитектуры;

Настоящий средневековый замок;

Сказочные скальные пейзажи парка Монрепо;

Старинные улицы, уютные кафе, необычная архитектура, европейский облик города.

Плюсы можно перечислять бесконечно, хотя и минусы тоже необходимо иметь в виду, при выборе места, где провести выходные.

Что обязательно нужно сделать в Выборге

Старинный трамвайчик в котором можно выпить кофе Набережная Выборга

Хорошо ТАМ советует:

Попробуйте знаменитый выборгский крендель;

Во время прогулки обратите внимание на гербы, вымпелы и вывески, иногда можно встретить очень интересные изображения;

Выпейте кофе в старинном трамвае;

Прогуляйтесь по набережной и посмотрите на работу в порту;

Загляните в открытые парадные и рассмотрите интерьеры выборгских домов.

В первый день обязательно выпейте стаканчик глёга, чтобы отдохнуть с дороги, а в последний не забудьте купить открытки для друзей и поспрашивать у продавцов что и почему на них изображено. Местные жители знают множество легенд и преданий о самых разных местах города.