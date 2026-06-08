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От Монрепо до Сайменского канала - на катере

Путешествие по самым красивым водным маршрутам Выборга
На прогулке вы увидите две главные достопримечательности Выборга с воды — парк Монрепо и Сайменский канал. Вас ждут красивые скалы, острова, исторические шлюзы и рассказы о прошлом этих мест.
От Монрепо до Сайменского канала - на катере
От Монрепо до Сайменского канала - на катере
От Монрепо до Сайменского канала - на катере

Описание экскурсии

Прогулка вдоль Монрепо

Путешествие начнётся с водной прогулки вдоль одного из самых красивых парков России. С воды Монрепо раскрывается совершенно иначе. Мы пройдём мимо островов Палатки, Колонны и Пампушинка и посмотрим на знаменитый «Падающий камень».

Истории парка и островов

Во время прогулки вы узнаете, как появилось имение Монрепо, кому оно принадлежало и какие легенды связаны с этим местом. Я расскажу об острове Людвигштайн, острове Любви, Колонне двух императоров и других арт-объектах, которые украшают парк уже много лет.

Сайменский канал и старинные шлюзы

Затем отправимся к Сайменскому каналу — инженерному сооружению, соединяющему Выборгский залив с системой финских озёр. Вы увидите старые шлюзы Лавола и Юстила, а также первый действующий шлюз Брусничное. По пути поговорим о строительстве канала и его значении для региона.

Организационные детали

  • У меня есть необходимые лицензии на перевозки, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж по безопасности
  • Высадка на берег во время прогулки не предусмотрена

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсеф
Юсеф — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 3840 туристов
Я судоводитель с большим стажем. Я хорошо знаю залив и окрестности Выборга. Для меня главное — это ваша безопасность. Со мной вы увидите много красивых мест!

Входит в следующие категории Выборга

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