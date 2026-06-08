На прогулке вы увидите две главные достопримечательности Выборга с воды — парк Монрепо и Сайменский канал. Вас ждут красивые скалы, острова, исторические шлюзы и рассказы о прошлом этих мест.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка вдоль Монрепо

Путешествие начнётся с водной прогулки вдоль одного из самых красивых парков России. С воды Монрепо раскрывается совершенно иначе. Мы пройдём мимо островов Палатки, Колонны и Пампушинка и посмотрим на знаменитый «Падающий камень».

Истории парка и островов

Во время прогулки вы узнаете, как появилось имение Монрепо, кому оно принадлежало и какие легенды связаны с этим местом. Я расскажу об острове Людвигштайн, острове Любви, Колонне двух императоров и других арт-объектах, которые украшают парк уже много лет.

Сайменский канал и старинные шлюзы

Затем отправимся к Сайменскому каналу — инженерному сооружению, соединяющему Выборгский залив с системой финских озёр. Вы увидите старые шлюзы Лавола и Юстила, а также первый действующий шлюз Брусничное. По пути поговорим о строительстве канала и его значении для региона.

Организационные детали