читать дальше

жидким металлом, из металла получаются листы, а из листов трубы - рассказан и показан весь технологический процесс. Потрясающие масштабы, километровые цеха (внутри ж/д вагоны выглядят небольшими вагончиками).

Очень шумно и жарко, хотя выдают наушники и каски - но мы все в восторге! Ребенок 14 лет признал лучшей экскурсией в жизни;))