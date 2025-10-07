читать дальше

Водитель был молодец и старался нас развлекать как мог на своем уровне. Но это просто обычный водитель, а не гид. Рассказать он ничего не мог, совсем.

Второй "гид" был просто лодочник. Тоже не мог ничего рассказать, но он и не пытался. Хотя и он тоже старался по-своему. Даже остановился у столбов посредине Лены сфотографировать нас.

Но в реальности сегодня у нас был просто организованный трансфер от отеля до Столбов и обратно.

Водитель и лодочник друг друга не знали, впрочем и как про наши ожидания "экскурсии" они тоже были не в курсе.

Цена высокая за такую услугу организованного трансфера.

Описание на этом сайте сбивает с толку. Например,"свободное время"… - у вас все время, пока вы не едете, - свободное время. Никого нет, чтобы его как-то организовывать. Как решите, так и будет.

Это не расписание поездки, а идея вам для самостоятельного плана посещения.

Останавливаться на обед было сложно из-за мошек.

Из плюсов организации: в ватсапе представитель фирмы всегда был на связи и пытался помогать и на все отвечать. Вежливо и быстро.

Если бы цена была в полтора-два раза дешевле и описание на сайте более правдоподобное, то никаких претензий у меня бы не было.