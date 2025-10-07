Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие к Ленским столбам через реку Лена на снегоходе
Уникальная экскурсия к Ленским Столбам, где вас ждут древние легенды, захватывающие виды и увлекательные истории о культуре Якутии
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Якутск для детей и взрослых: история и культура
Познакомьтесь с историей Якутска, его знаменитыми людьми и самобытными артефактами. Экскурсия для детей и взрослых, которая удивит и вдохновит
Начало: У Национального художественного музея
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
8268 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Путешествие по реке Лена
Увидеть Ленские столбы, Еланские скалы и песчаные дюны посреди сибирской тайги
Начало: В вашем месте проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
12 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 октября 2025Невероятное место, подъем преодолели с трудом,но оно того стоило)) отличный гид - Прокопий сделал все для нашего комфорта)
- РРустем30 сентября 2025Гид экскурсовод Прокопий.
Отличная экскурсия, завораживающие виды, рекомендую всем, не пожалеете.
Организаторам большое спасибо ещё раз.
- ММаргарита2 сентября 2025Отличная экскурсия. Летела в Якутию с двумя целями: увидеть Ленские столбы и кимберлитовую трубку в Мирном. Обе задачи выполнены. Ленские
- ММария17 августа 2025Впечатления противоречивые, хотя в целом позитивные. Не пожалели. Столбы величественны и прекрасны.
Цель - увидеть столбы была осуществлена и трансфер был
- ААфонина4 августа 2025Посещали Ленские столбы в однодневном туре 3 августа 2025 года.
Прежде всего нам хочется отметить логистику, которая продумана до мелочей и
- ААлексей28 июля 2025Я предполагал, что экскурсия это не только доставка до места и обратно, но и рассказ гида как минимум о месте,
- ЕЕлена9 января 2025Всё прошло замечательно!!! Столбы прекрасны, особенно в -50°!!! Отдельная благодарность за предоставленные дополнительные куртки, очень кстати!
- ДДерис9 декабря 2024Отличная экскурсия, даже лютой зимой, для нас специально взяли куртки и валенки, очень поигрались при поезде на снегоходе в санях, все понравилось, спасибо!
- ВВадим18 июля 2024Всё прошло замечательно! Гид оказался изумительным рассказчиком! Тему знает на отлично!!! Сами Ленские столбы просто сказка!!!! Брал с собой
спиннинг, так еще и рыбу половить получилось! Рекомендую 👍 всем друзьям и знакомым 😊
- ССветлана23 июня 2024Все было великолепно. Вячеслав интересно рассказывал о Якутии, традициях народа Саха. Аккуратно водит машину,что немаловажно на сложных дорогах. Лодочник Александр настоящий виртуоз. А Ленских столбах написать невозможно, их просто нужно увидеть.
- ИИлья3 июня 2024Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!
- CCordula10 марта 2024Мы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватывают дух - конечно в
- ЕЕвгений26 февраля 2024Добрый день. Мы очень рады познакомится с гидом. Вячеслав очень грамотно, интересно и познавательно рассказал и показал частичку республики Саха.
Спасибо большое!!!
- ГГеннадий25 февраля 202423 февраля ездили на Ленские столбы с Вячеславом. Поездка потрясающая! Нас было трое, в машине всем было комфортно и тепло.
- ННаталья4 ноября 2023Добрый день. Экскурсия отличная! Гид очень понравился. Давно хотела попасть на Ленские столбы и когда случилась командировка в Якутск, первым
- ООлег6 октября 2022Экскурсия получилась замечательно и по организации, и по содержанию.
- ЕЕлена3 октября 2022Прекрасная, отлично организованная поездка. Комфортабельная машина, лодка без задержки с удобной посадкой и высадкой. Интересный рассказ красивейшие места. Однозначно рекомендуем.
