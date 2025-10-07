Мои заказы

Выездные экскурсии из Якутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Якутске, цены от 8268 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие к Ленским столбам через реку Лена на снегоходе
Уникальная экскурсия к Ленским Столбам, где вас ждут древние легенды, захватывающие виды и увлекательные истории о культуре Якутии
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 8 чел.
Якутск для детей и взрослых
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Якутск для детей и взрослых: история и культура
Познакомьтесь с историей Якутска, его знаменитыми людьми и самобытными артефактами. Экскурсия для детей и взрослых, которая удивит и вдохновит
Начало: У Национального художественного музея
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
8268 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по реке Лена
На машине
13 часов
Водная прогулка
Путешествие по реке Лена
Увидеть Ленские столбы, Еланские скалы и песчаные дюны посреди сибирской тайги
Начало: В вашем месте проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
12 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 октября 2025
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Невероятное место, подъем преодолели с трудом,но оно того стоило)) отличный гид - Прокопий сделал все для нашего комфорта)
  • Р
    Рустем
    30 сентября 2025
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Гид экскурсовод Прокопий.
    Отличная экскурсия, завораживающие виды, рекомендую всем, не пожалеете.
    Организаторам большое спасибо ещё раз.
  • М
    Маргарита
    2 сентября 2025
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Отличная экскурсия. Летела в Якутию с двумя целями: увидеть Ленские столбы и кимберлитовую трубку в Мирном. Обе задачи выполнены. Ленские
    столбы это конечно что-то. ГИД был Прокопий! Спасибо ему. Учел и пожелания моей неожиданно появившейся попутчицы и мы посмотрели еще и древние петроглифы. Заодно и проехали на катере по Лене подольше. Красота одним словом!

  • М
    Мария
    17 августа 2025
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Впечатления противоречивые, хотя в целом позитивные. Не пожалели. Столбы величественны и прекрасны.
    Цель - увидеть столбы была осуществлена и трансфер был
    четкий.
    Водитель был молодец и старался нас развлекать как мог на своем уровне. Но это просто обычный водитель, а не гид. Рассказать он ничего не мог, совсем.
    Второй "гид" был просто лодочник. Тоже не мог ничего рассказать, но он и не пытался. Хотя и он тоже старался по-своему. Даже остановился у столбов посредине Лены сфотографировать нас.
    Но в реальности сегодня у нас был просто организованный трансфер от отеля до Столбов и обратно.
    Водитель и лодочник друг друга не знали, впрочем и как про наши ожидания "экскурсии" они тоже были не в курсе.
    Цена высокая за такую услугу организованного трансфера.
    Описание на этом сайте сбивает с толку. Например,"свободное время"… - у вас все время, пока вы не едете, - свободное время. Никого нет, чтобы его как-то организовывать. Как решите, так и будет.
    Это не расписание поездки, а идея вам для самостоятельного плана посещения.
    Останавливаться на обед было сложно из-за мошек.
    Из плюсов организации: в ватсапе представитель фирмы всегда был на связи и пытался помогать и на все отвечать. Вежливо и быстро.
    Если бы цена была в полтора-два раза дешевле и описание на сайте более правдоподобное, то никаких претензий у меня бы не было.

  • А
    Афонина
    4 августа 2025
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Посещали Ленские столбы в однодневном туре 3 августа 2025 года.
    Прежде всего нам хочется отметить логистику, которая продумана до мелочей и
    программу тура, исполняемую строго пунктуально. Сам тур безусловно восхитителен, дарит массу необычных и исключительно позитивных впечатлений. Вы едва ли сможете в течении всего одного дня объёмно посетить заповедник Ленские столбы иным образом. Вячеслав очень коммуникабельный, умеет и собеседника выслушать, и сам рассказывает много исторических фактов, а также о природных особенностях своего региона. Мы однозначно рекомендуем данное однодневное путешествие, которое стало безусловным украшением поездки в Якутию. Данная поездка раскрывает как нельзя лучше сверкающие грани этого внешне сурового северного края.

  • А
    Алексей
    28 июля 2025
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Я предполагал, что экскурсия это не только доставка до места и обратно, но и рассказ гида как минимум о месте,
    куда едем. Но я ошибался. Просто на том же автовокзале такой трансфер стоит дешевле. Поэтому я снял балл за итоговую оценку. А Ленские столы действительно завораживают своей красотой и величием. Рекомендую к посещению, не пожалеете!

  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Всё прошло замечательно!!! Столбы прекрасны, особенно в -50°!!! Отдельная благодарность за предоставленные дополнительные куртки, очень кстати!
  • Д
    Дерис
    9 декабря 2024
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Отличная экскурсия, даже лютой зимой, для нас специально взяли куртки и валенки, очень поигрались при поезде на снегоходе в санях, все понравилось, спасибо!
  • В
    Вадим
    18 июля 2024
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Всё прошло замечательно! Гид оказался изумительным рассказчиком! Тему знает на отлично!!! Сами Ленские столбы просто сказка!!!! Брал с собой
  • С
    Светлана
    23 июня 2024
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Все было великолепно. Вячеслав интересно рассказывал о Якутии, традициях народа Саха. Аккуратно водит машину,что немаловажно на сложных дорогах. Лодочник Александр настоящий виртуоз. А Ленских столбах написать невозможно, их просто нужно увидеть.
  • И
    Илья
    3 июня 2024
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!
  • C
    Cordula
    10 марта 2024
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Мы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватывают дух - конечно в
    любое время года и можно понять каждого шамана, которого они вдохновляют. Особенно ulakhan makhtal Вячеславу, который знал буквально каждый камень на пути и благополучно провел нас по каждому маршруту.

  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Добрый день. Мы очень рады познакомится с гидом. Вячеслав очень грамотно, интересно и познавательно рассказал и показал частичку республики Саха.
    Спасибо большое!!!
  • Г
    Геннадий
    25 февраля 2024
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    23 февраля ездили на Ленские столбы с Вячеславом. Поездка потрясающая! Нас было трое, в машине всем было комфортно и тепло.
    Вячеслав встретил в аэропорту в удобное для нас время, всю дорогу рассказывал интересные факты и истории о городе, республике, о местах, которые проезжаем. Останавливались, помимо основных остановок, и там, где сами просили, время никто не ограничивал, когда сами захотели, тогда и вернулись, всех развезли по нужным им местам в Якутске.
    Гида, однозначно, рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    4 ноября 2023
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Добрый день. Экскурсия отличная! Гид очень понравился. Давно хотела попасть на Ленские столбы и когда случилась командировка в Якутск, первым
    делом начала искать гида. Оказалось что на стандартных сервисах типа Авито и профи Ру нет специалистов кто возит на Столбы вообще. Единственный сервис кто позволил найти гида был ваш. Ситуация осложнялась и тем что навигация закрывалась 15 октября, а мы могли поехать 14) радует то что гид согласился. Сама экскурсия долгая и дорогая, может поэтому так мало отзывов. Нам с коллегой очень понравилось. С удовольствием съездим с вами на ледник и Барханы в следующий раз) буду планировать командировку на лето)

  • О
    Олег
    6 октября 2022
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Экскурсия получилась замечательно и по организации, и по содержанию.
  • Е
    Елена
    3 октября 2022
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Прекрасная, отлично организованная поездка. Комфортабельная машина, лодка без задержки с удобной посадкой и высадкой. Интересный рассказ красивейшие места. Однозначно рекомендуем.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Якутске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
  2. Якутск для детей и взрослых
  3. Путешествие по реке Лена
Сколько стоит экскурсия по Якутску в декабре 2025
Сейчас в Якутске в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 8268 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии по окрестностям Якутска и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль