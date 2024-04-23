Д Дмитрий Якутия в лицах Все понравилось! Рекомендую!

В Вера Якутия в лицах Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.

A Angelina Тайны Старого Якутска Очень интересная и познавательная экскурсия! Нам очень понравилось. Дмитрий гибко подстраивал маршрут под интересующие нас темы. Очень советую Якутск смотреть именно с гидом!

Д Дарья Якутия в лицах Понравилась не только сама экскурсия, но и помощь Ирины во всем: советы, помощь в бронировании музеев и т. д. Все было очень здорово 🤍

И Илья Тайны Старого Якутска Для беглого знакомства с городом очень достойный экскурсовод. Рекомендую.