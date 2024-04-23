Необычные экскурсии по Якутску

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Якутске, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Якутия в лицах
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Якутия в лицах
Пройти по следам бывавших в Якутске знаменитых ученых, писателей, ссыльных
Начало: В Храме Богородицы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Тайны Старого Якутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
Завтра в 15:00
11 июня в 19:30
от 2 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Познакомиться с городом в формате увлекательного группового аудиопроменада
Начало: У памятника Русским землепроходцам
Завтра в 18:00
12 июня в 19:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Якутия в лицах
    Все понравилось! Рекомендую!
  • В
    Вера
    8 апреля 2024
    Якутия в лицах
    Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.
  • A
    Angelina
    21 сентября 2023
    Тайны Старого Якутска
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Нам очень понравилось. Дмитрий гибко подстраивал маршрут под интересующие нас темы. Очень советую Якутск смотреть именно с гидом!
  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Якутия в лицах
    Понравилась не только сама экскурсия, но и помощь Ирины во всем: советы, помощь в бронировании музеев и т. д. Все было очень здорово 🤍
  • И
    Илья
    3 сентября 2023
    Тайны Старого Якутска
    Для беглого знакомства с городом очень достойный экскурсовод. Рекомендую.
  • Е
    Евгений
    13 июня 2023
    Тайны Старого Якутска
    Экскурсия хорошая, разве что немного не привычный формат. Все понравилось, единственная рекомендация - по ходу маршрута хотелось бы добавить больше информации о возникновении самого Якутска и в целом исторических справок.

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Якутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Якутия в лицах
  2. Тайны Старого Якутска
  3. Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Сколько стоит экскурсия по Якутску в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Якутске на 2024 год по теме «Необычные», 14 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам