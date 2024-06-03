Экскурсии проходящие только летом в Якутске

Найдено 5 экскурсий в категории «Летние» в Якутске, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Якутск для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Якутск для детей и взрослых
«Прожить» историю старинного города от основания до наших дней и увидеть его самые интересные места
Начало: У Национального художественного музея
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
4 670 за всё до 4 чел.
Якутия в лицах
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Якутия в лицах
Пройти по следам бывавших в Якутске знаменитых ученых, писателей, ссыльных
Начало: В Храме Богородицы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Тайны Старого Якутска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
Завтра в 15:00
11 июня в 19:30
от 2 000 за всё до 10 чел.
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Яркое путешествие в край легенд о восставших богах и идеальной экосистемы
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 42 000 за всё до 8 чел.
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Познакомиться с городом в формате увлекательного группового аудиопроменада
Начало: У памятника Русским землепроходцам
Завтра в 18:00
12 июня в 19:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    3 июня 2024
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!
    Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!Огромное Спасибо Вячеславу за организацию тура, интересные факты, удивительные места, историческую осведомленность и любовь к Саха Сирэ!
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Якутск для детей и взрослых
    Время экскурсии прошло для нас незаметно, очень продуктивное оказалось знакомство. Марина, наш гид, поразила своими энциклопедическими знаниями, с удовольствием отвечала
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    на все наши вопросы, вообще тандем сложился, мы были на одной волне, обе стороны были крайне заинтересованы во встрече. Марина делилась своей информацией, а мы с дочкой жадно ее впитывали, спасибо ей за это огромное!

  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Якутия в лицах
    Все понравилось! Рекомендую!
  • В
    Вера
    8 апреля 2024
    Якутия в лицах
    Ребята провели отличную экскурсию. Все было замечательно.
  • C
    Cordula
    10 марта 2024
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Мы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватывают дух - конечно в
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    любое время года и можно понять каждого шамана, которого они вдохновляют. Особенно ulakhan makhtal Вячеславу, который знал буквально каждый камень на пути и благополучно провел нас по каждому маршруту.

    Мы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватываютМы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватываютМы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватываютМы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватываютМы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватываютМы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватываютМы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватываютМы так благодарны за вчерашнюю поддержку и будем продолжать рассказывать внукам о поездке:) Ленские столбы захватывают
  • Д
    Денис
    26 февраля 2024
    Якутск для детей и взрослых
    В феврале этого года мы стали гостями города Якутск. К этой поездке мы готовились и запланировали экскурсию "Якутск для детей
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    и взрослых". С нами сразу связалась экскурсовод Ирина, мы обсудили удобное время и место начала экскурсии. Ирина, это человек с невероятной самоотдачей, человек, который очень любит свой город и через рассказ о городе передает нам эту любовь. Все рассказанное о городе и его жителях, о якутском фольклоре и традициях настолько шло от души, что в какой момент я поймала себя на мысли, как здорово было бы здесь жить, и это в то время когда мы идем по городу при температуре ниже 30) Экскурсия пролетела как один миг, на одном дыхании. Благодаря Ирине мы узнали так много интересного об этом прекрасном городе. Безусловно всем гостям Якутска мы советуем совершить экскурсионную прогулку по городу с Ириной От всего сердца благодарим Вас Ирина! С уважением Светлана и Денис

    В феврале этого года мы стали гостями города Якутск. К этой поездке мы готовились и запланировали
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
    Добрый день. Мы очень рады познакомится с гидом. Вячеслав очень грамотно, интересно и познавательно рассказал и показал частичку республики Саха. Спасибо большое!!!
    Добрый день. Мы очень рады познакомится с гидом. Вячеслав очень грамотно, интересно и познавательно рассказал и показал частичку республики СахаДобрый день. Мы очень рады познакомится с гидом. Вячеслав очень грамотно, интересно и познавательно рассказал и показал частичку республики СахаДобрый день. Мы очень рады познакомится с гидом. Вячеслав очень грамотно, интересно и познавательно рассказал и показал частичку республики СахаДобрый день. Мы очень рады познакомится с гидом. Вячеслав очень грамотно, интересно и познавательно рассказал и показал частичку республики СахаДобрый день. Мы очень рады познакомится с гидом. Вячеслав очень грамотно, интересно и познавательно рассказал и показал частичку республики СахаДобрый день. Мы очень рады познакомится с гидом. Вячеслав очень грамотно, интересно и познавательно рассказал и показал частичку республики Саха
  • A
    Angelina
    21 сентября 2023
    Тайны Старого Якутска
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Нам очень понравилось. Дмитрий гибко подстраивал маршрут под интересующие нас темы. Очень советую Якутск смотреть именно с гидом!
  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Якутия в лицах
    Понравилась не только сама экскурсия, но и помощь Ирины во всем: советы, помощь в бронировании музеев и т. д. Все было очень здорово 🤍
  • И
    Илья
    3 сентября 2023
    Тайны Старого Якутска
    Для беглого знакомства с городом очень достойный экскурсовод. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Летние»

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  5. Иммерсивная прогулка в Якутске «Сокровища Туймаады»
Сколько стоит экскурсия по Якутску в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Летние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 600 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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