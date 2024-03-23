Туры с животными в Якутске

Найдено 16 туров в категории «Животные» в Якутске, цены от 69 000 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Авторский тур
20 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Рыбалка на перспективных местах»
18 авг в 10:00
от 145 000 за человека
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Отличная рыбалка, безлюдная таежная река, полная автономия вдали от цивилизации прекрасно подходят для любителей рыбалки и приключений»
18 июля в 10:00
от 91 000 за человека
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
🚌 На автобусе
скидка
16%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Начало: Г. Якутск
«Заезд на ферму разведения якутских лошадей (уникальная северная порода) в районе Томтора»
21 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 172000145 000 за человека
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Начало: Г. Якутск
«Нас ждёт путешествие по одной из самых красивых трасс, встреча с якутскими лошадьми, подлёдная рыбалка и путешествие в Оймякон — Полюс Холода, самый холодный населённый пункт на Земле»
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 147000125 000 за человека
Экспедиция к Полюсу Холода
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экспедиция к Полюсу Холода
Начало: г. Якутск
«Поездка на конеферму, где вы увидите уникальную Якутскую лошадь, которая находится в течение целой зимы на открытом воздухе на пастбище и сама добывает себе корм под снегом»
3 янв в 10:00
от 150 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • С
    Сергей
    13 марта 2024
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все
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    мероприятия были интересно преподнесены и спланированы. Дорога до Оймякона и обратно не была в тягость). Везде нас встречали радушно и гостеприимно! Спасибо большое за отдых!!!

    Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Сплав и рыбалка на реке Амга
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Сплав и рыбалка на реке Амга
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса -
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    одни сплошные плюсы. Единственное, что может кому-то показаться минусом, но для меня - экстремальный незабываемый опыт (а посему тоже плюс): традиционные туалеты на улице (не везде, только в некоторых местах). Непередаваемые ощущения))) Хотя бы раз стОит попробовать))) В общем, оценка тура: 10 из 5)))

  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
    Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
  • П
    Павел
    22 марта 2023
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Вчера вернулись из очень интересного и познавательного тура "Тур в Якутию, Оймякон и к Ленским столбам" Очень хорошо было организовано
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    посещение наиболее интересных мест такой огромной республики Саха. Программа очень насыщенная и интересная! Нам повезло с погодой, не было сильных морозов, поэтому мы много времени проводили на улице, оценив все красоты здешних мест. Особую благодарность хочу высказать турлидеру Алексею Ремпелю из принимающей компании, очень тактичный, хорошо знающий свой край, прекрасный гид и водитель. Большое спасибо всем кто подготовил и провел для нас этот тур! Советую всем, кто не был в этих краях обязательно посетить красивую, запоминающуюся Якутию. Моя оценка по организации и проведению тура -5

  • Н
    Николай
    5 сентября 2022
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Тур полностью соответствовал заявленному на сайте. Посетили все локации, насладились природой и погодой. Рыба стала ловится только в последний день.
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    Так что претензии к рыбе! Да еше, кормежка была, как в санатории для дистрификов: три приёма пиши в день (не считая перекусов, с ежедневным горячим первым блюдом. С супом, Карл. И вот как тут можно было похудеть?

  • И
    Игорь
    3 января 2022
    Экспедиция к Полюсу Холода
    Все было на высоте.

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Животные»

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