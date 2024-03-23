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Авторский тур
8 дней
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
20 дней
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Рыбалка на перспективных местах»
18 авг в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
«Отличная рыбалка, безлюдная таежная река, полная автономия вдали от цивилизации прекрасно подходят для любителей рыбалки и приключений»
18 июля в 10:00
от 91 000₽ за человека
скидка
16%
Авторский тур
8 дней
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Начало: Г. Якутск
«Заезд на ферму разведения якутских лошадей (уникальная северная порода) в районе Томтора»
21 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 172000145 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Начало: Г. Якутск
«Нас ждёт путешествие по одной из самых красивых трасс, встреча с якутскими лошадьми, подлёдная рыбалка и путешествие в Оймякон — Полюс Холода, самый холодный населённый пункт на Земле»
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 147000125 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экспедиция к Полюсу Холода
Начало: г. Якутск
«Поездка на конеферму, где вы увидите уникальную Якутскую лошадь, которая находится в течение целой зимы на открытом воздухе на пастбище и сама добывает себе корм под снегом»
3 янв в 10:00
от 150 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ССергей13 марта 2024Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все
- ННаталья27 февраля 2024Сплав и рыбалка на реке АмгаВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ЕЕвгений26 февраля 2024Сплав и рыбалка на реке АмгаНадежно, качественно, безопасно!
- ЕЕкатерина17 января 2024Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса -
- NNikita13 августа 2023Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
- NNikita13 августа 2023Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
- ППавел22 марта 2023Вчера вернулись из очень интересного и познавательного тура "Тур в Якутию, Оймякон и к Ленским столбам" Очень хорошо было организовано
- ННиколай5 сентября 2022Тур полностью соответствовал заявленному на сайте. Посетили все локации, насладились природой и погодой. Рыба стала ловится только в последний день.
- ИИгорь3 января 2022Все было на высоте.
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Животные»
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