11 день

Сплав до поселка Оннес. Трансфер до г. Якутска

Завершающий день маршрута, где предстоит сплавиться до поселка Оннес, разобрать катамараны, погрузить вещи в автобус и доехать до Якутска.

Сплав до Оннеса занимает 2 часа. Поселок Оннес расположен на высоком берегу.

Примерно, с этого места тайга отступает от реки и начинается долина Амги воспетая во многих песнях. Между поселком Чакыр и селом Амга вдали можно увидеть скальную гору, носящую имя великого русского писателя Короленко.

Владимир Галлактионович провел в ссылке на Амге многие годы. Он любил подниматься на эту гору и вполне возможно, что виды с высоты на долину, вдохновили его написать ставшие потом знаменитые произведения.

Перед Якутском переправа на пароме через Лену.

Прибытие в Якутск поздно вечером. Рекомендуем вылетать на следующий день.

Длина дневного маршрута по воде 17 км, на авто 270 км.