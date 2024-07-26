Описание тураЭто наш новый маршрут.
Река Вилюй славится хорошей трофейной рыбалкой. В районе устья реки водятся метровые щуки, и на реке можно поймать хорошего тайменя.
Река очень красивая и отличается от других рек обилием тукуланов по берегам. Тукуланы — это песчаные пустыни, которые образовались в якутской тайге во время ледникового периода.
Здесь нередко находят мамонтовые бивни и кости древних животных.
Уверены, что сплав по реке Вилюй оставит яркие впечатления!
Программа тура по дням
Трансфер до Вилюйска, экскурсия в ЯТЭК, начало сплава
В 7:00 сбор туристов на автовокзале (для тех, кто прилетел накануне) и выезд в аэропорт для встречи туристов, которые прилетают в этот день.
07:30 Встреча туристов в аэропорту.
Трансфер город Якутск – поселок Кысыл Сыр, авто Тойота-Хайс.
В пути обед в придорожном кафе.
По приезду в Кысыл Сыр, экскурсия на газодобывающее предприятие, далее стапель на берегу Кысыл Сыр и сплав до мыса местности Кулусуннах, 7 км.
По прибытии, разбивка лагеря, ужин.
Вечерняя спиннинговая рыбалка.
Сплав до тукулуна Кысыл Сыр
8:00 Подъем, завтрак.
Сегодня предстоит пройти сплавом до тукулана Кысыл Сыр, 21 км. Во время сплава остановки на красивых местах, рыбалка, купалка.
По прибытии в тукулан разбивка лагеря.
Дневка. Тукулан Кысыл Сыр
8:00 Подъем, завтрак.
Экскурсия по тукулану Кысыл Сыр. Отдых, свободное время.
Тукулан Кысыл Сыр расположен прямо на берегу реки Вилюй. Высота берега здесь 20–30 метров. Высота дюн тукулана 3–5 метров. Площадь пустыни тукулана — 25 кв. км.
Сплав до устья речки Таннары
8:00 Подъем, завтрак.
Сплав до речки Таннары, 52 км.
Сплав до острова Куех Ары
В этот день и далее каждый день во время сплава остановки на рыбалку.
По желанию, купалка на песчаных островах реки.
Длина дневного перехода 28 км.
Сплав до переката Озерный
Длина дневного перехода 45 км.
Сплав до острова Кыранастыр
Длина дневного перехода 30 км.
Сплав до района острова Бердьигес
Длина дневного перехода 33 км.
Сплав до реки Лена
Сегодня выход на реку Лена. Стоянка в 5-ти километрах ниже устья Вилюя.
Разборка катамаранов. Ночь на берегу Лену.
Длина дневного перехода 50 км.
Завершающий день. Трансфер до Якутска
Трансфер на катере до п. Булус (230 км), долее пересадка на микроавтобус Тойота Хайс и трансфер до Якутска(150 км).
Сплав до поселка Оннес. Трансфер до г. Якутска
Завершающий день маршрута, где предстоит сплавиться до поселка Оннес, разобрать катамараны, погрузить вещи в автобус и доехать до Якутска.
Сплав до Оннеса занимает 2 часа. Поселок Оннес расположен на высоком берегу.
Примерно, с этого места тайга отступает от реки и начинается долина Амги воспетая во многих песнях. Между поселком Чакыр и селом Амга вдали можно увидеть скальную гору, носящую имя великого русского писателя Короленко.
Владимир Галлактионович провел в ссылке на Амге многие годы. Он любил подниматься на эту гору и вполне возможно, что виды с высоты на долину, вдохновили его написать ставшие потом знаменитые произведения.
Перед Якутском переправа на пароме через Лену.
Прибытие в Якутск поздно вечером. Рекомендуем вылетать на следующий день.
Длина дневного маршрута по воде 17 км, на авто 270 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все трансферы, связанные с туром
- Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Стоимость продуктов походного питания
- Услуги инструктора-проводника
- Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер с гостиницы до аэропорта
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Услуги повара
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка непромокаемые;
- сидушка хоба;
- солнцезащитные очки;
- болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
- кроссовки (с хорошей подошвой)/трекинговые ботинки;
- сандалии туристические/кроксы;
- головной убор;
- дождевик;
- ветровка/штормовка;
- пуховка теплая (на вечер);
- флиска/теплая кофта;
- термобелье (для сна);
- носки теплые/тонкие;
- рубашка с длинным рукавом от солнца;
- купальник/плавки;
- футболки/майки;
- штаны;
- шорты;
- перчатки для гребли (по желанию);
- кружка, ложка, миска;
- термос (по желанию);
- комаринка рефтамид/гардекс;
- средство от укусов комаров;
- средство от мошкары;
- спф крем (50-100);
- индивидуальная аптечка;
- личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
- павербанк/солнечная панель;
- фонарик;
- вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
- перекус в дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможна ли аренда снаряжения?
- болотные сапоги — 1500 руб. за весь период похода.;
- дополнительное место в палатке — 5000 руб.;
- дополнительный гермомешок на 100 л. — 1000 руб.;
- дополнительный коврик (пенка) — 500 руб.;
- набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) — 5000 руб.