Сплав и рыбалка на реке Вилюй

Сплав по реке Вилюй с Кысыл Сыра до реки Лены.
5
3 отзыва
Сплав и рыбалка на реке Вилюй
Сплав и рыбалка на реке Вилюй
Сплав и рыбалка на реке Вилюй
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Это наш новый маршрут.

Река Вилюй славится хорошей трофейной рыбалкой. В районе устья реки водятся метровые щуки, и на реке можно поймать хорошего тайменя.

Река очень красивая и отличается от других рек обилием тукуланов по берегам. Тукуланы — это песчаные пустыни, которые образовались в якутской тайге во время ледникового периода.

Здесь нередко находят мамонтовые бивни и кости древних животных.

Уверены, что сплав по реке Вилюй оставит яркие впечатления!

Программа тура по дням

1 день

Трансфер до Вилюйска, экскурсия в ЯТЭК, начало сплава

В 7:00 сбор туристов на автовокзале (для тех, кто прилетел накануне) и выезд в аэропорт для встречи туристов, которые прилетают в этот день.

07:30 Встреча туристов в аэропорту.

Трансфер город Якутск – поселок Кысыл Сыр, авто Тойота-Хайс.

В пути обед в придорожном кафе.

По приезду в Кысыл Сыр, экскурсия на газодобывающее предприятие, далее стапель на берегу Кысыл Сыр и сплав до мыса местности Кулусуннах, 7 км.

По прибытии, разбивка лагеря, ужин.

Вечерняя спиннинговая рыбалка.

Трансфер до Вилюйска, экскурсия в ЯТЭК, начало сплаваТрансфер до Вилюйска, экскурсия в ЯТЭК, начало сплаваТрансфер до Вилюйска, экскурсия в ЯТЭК, начало сплава
2 день

Сплав до тукулуна Кысыл Сыр

8:00 Подъем, завтрак.

Сегодня предстоит пройти сплавом до тукулана Кысыл Сыр, 21 км. Во время сплава остановки на красивых местах, рыбалка, купалка.

По прибытии в тукулан разбивка лагеря.

Сплав до тукулуна Кысыл СырСплав до тукулуна Кысыл Сыр
3 день

Дневка. Тукулан Кысыл Сыр

8:00 Подъем, завтрак.

Экскурсия по тукулану Кысыл Сыр. Отдых, свободное время.

Тукулан Кысыл Сыр расположен прямо на берегу реки Вилюй. Высота берега здесь 20–30 метров. Высота дюн тукулана 3–5 метров. Площадь пустыни тукулана — 25 кв. км.

Дневка. Тукулан Кысыл Сыр
4 день

Сплав до устья речки Таннары

8:00 Подъем, завтрак.

Сплав до речки Таннары, 52 км.

Сплав до устья речки Таннары
5 день

Сплав до острова Куех Ары

В этот день и далее каждый день во время сплава остановки на рыбалку.

По желанию, купалка на песчаных островах реки.

Длина дневного перехода 28 км.

Сплав до острова Куех АрыСплав до острова Куех Ары
6 день

Сплав до переката Озерный

Длина дневного перехода 45 км.

Сплав до переката Озерный
7 день

Сплав до острова Кыранастыр

Длина дневного перехода 30 км.

Сплав до острова КыранастырСплав до острова Кыранастыр
8 день

Сплав до района острова Бердьигес

Длина дневного перехода 33 км.

Сплав до района острова БердьигесСплав до района острова Бердьигес
9 день

Сплав до реки Лена

Сегодня выход на реку Лена. Стоянка в 5-ти километрах ниже устья Вилюя.

Разборка катамаранов. Ночь на берегу Лену.

Длина дневного перехода 50 км.

Сплав до реки ЛенаСплав до реки Лена
10 день

Завершающий день. Трансфер до Якутска

Трансфер на катере до п. Булус (230 км), долее пересадка на микроавтобус Тойота Хайс и трансфер до Якутска(150 км).

11 день

Сплав до поселка Оннес. Трансфер до г. Якутска

Завершающий день маршрута, где предстоит сплавиться до поселка Оннес, разобрать катамараны, погрузить вещи в автобус и доехать до Якутска.

Сплав до Оннеса занимает 2 часа. Поселок Оннес расположен на высоком берегу.

Примерно, с этого места тайга отступает от реки и начинается долина Амги воспетая во многих песнях. Между поселком Чакыр и селом Амга вдали можно увидеть скальную гору, носящую имя великого русского писателя Короленко.

Владимир Галлактионович провел в ссылке на Амге многие годы. Он любил подниматься на эту гору и вполне возможно, что виды с высоты на долину, вдохновили его написать ставшие потом знаменитые произведения.

Перед Якутском переправа на пароме через Лену.

Прибытие в Якутск поздно вечером. Рекомендуем вылетать на следующий день.

Длина дневного маршрута по воде 17 км, на авто 270 км.

Сплав до поселка Оннес. Трансфер до г. Якутска

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

9 ночей
Размещение во время тура в 1-4-местных палатках.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с туром
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Услуги инструктора-проводника
  • Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Услуги повара
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка непромокаемые;
  • сидушка хоба;
  • солнцезащитные очки;
  • болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
  • кроссовки (с хорошей подошвой)/трекинговые ботинки;
  • сандалии туристические/кроксы;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • ветровка/штормовка;
  • пуховка теплая (на вечер);
  • флиска/теплая кофта;
  • термобелье (для сна);
  • носки теплые/тонкие;
  • рубашка с длинным рукавом от солнца;
  • купальник/плавки;
  • футболки/майки;
  • штаны;
  • шорты;
  • перчатки для гребли (по желанию);
  • кружка, ложка, миска;
  • термос (по желанию);
  • комаринка рефтамид/гардекс;
  • средство от укусов комаров;
  • средство от мошкары;
  • спф крем (50-100);
  • индивидуальная аптечка;
  • личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
  • павербанк/солнечная панель;
  • фонарик;
  • вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
  • перекус в дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможна ли аренда снаряжения?
  • болотные сапоги — 1500 руб. за весь период похода.;
  • дополнительное место в палатке — 5000 руб.;
  • дополнительный гермомешок на 100 л. — 1000 руб.;
  • дополнительный коврик (пенка) — 500 руб.;
  • набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) — 5000 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
26 июл 2024
Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все необходимое оборудование, столы, стулья, шатер. Мы проводили свои вечера в комфортных и теплых условиях. Отдельно стоит сказать о питании, это что-то (если вы хотите похудеть, то вам точно не сюда). Разнообразные и вкусные блюда были на протяжении всего сплава.
Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все
Н
23 мар 2024
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
Н
27 фев 2024
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.

Тур входит в следующие категории Якутска

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