Описание экскурсии
Экскурсия-прогулка по старому городу откроет для вас непраздную и ранее неизученную часть Ялты. Узкие старинные улочки, заброшенные особняки XVIII-XIX веков, ремесленная слобода, нулевая точка, видовая площадка на весь старый и новый город, удивительные фитозоны. Эта экскурсия телепортирует вас в те далёкие времена, когда по улицам звонко проезжали конные экипажи, а дамы облачались в бархатные платья.
Экскурсия проводится в пешеходном формате в неспешном темпе, по тенистым аллеям и улочкам.
Место встречи
🚩Начало: Санаторий МО, Ялта
Как найти. Встреча на остановке сан. Минобороны, напротив общежития "Звёздочка".
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый билет
|2000 ₽
|Детсткий билет
|1000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- услуги гида
Что не входит в цену
- личные траты туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Илона — ваш гид в Ялте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Лицензированный гид-экскурсовод, а также увлечённый историк, искренне любящий свой город. Не люблю сухие факты и заученные тексты, считаю, что на каждой прогулке-экскурсии должны свершаться новые открытия. Хочу, чтобы каждый, кто посещает мою родную Ялту посмотрел на неё с необычной стороны и увёз лучшие воспоминания о южном курорте.
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