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Описание экскурсии

Экскурсия-прогулка по старому городу откроет для вас непраздную и ранее неизученную часть Ялты. Узкие старинные улочки, заброшенные особняки XVIII-XIX веков, ремесленная слобода, нулевая точка, видовая площадка на весь старый и новый город, удивительные фитозоны. Эта экскурсия телепортирует вас в те далёкие времена, когда по улицам звонко проезжали конные экипажи, а дамы облачались в бархатные платья.

Экскурсия проводится в пешеходном формате в неспешном темпе, по тенистым аллеям и улочкам.