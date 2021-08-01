Костюм с отливом: шик и пафос кино-Ялты

Погружение в историю колыбели отечественного кинематографа на авторской экскурсии по знаковым местам

5
1 отзыв
Наша первая полнометражка и кино, легализовавшее русский рок, тонкий соцреализм в «Иване Васильевиче» и единственное совместное советско-американское фэнтези.

Здесь удавалось воспроизвести пейзажи Дикого Запада, южноамериканских джунглей, французских городков и улочек Багдада.

А ведущие режиссеры создавали классику отечественного кинематографа.

Как это было? Поговорим на встрече!
Костюм с отливом: шик и пафос кино-Ялты
Костюм с отливом: шик и пафос кино-Ялты
Костюм с отливом: шик и пафос кино-Ялты
Костюм с отливом: шик и пафос кино-Ялты
Костюм с отливом: шик и пафос кино-Ялты
Костюм с отливом: шик и пафос кино-Ялты
Костюм с отливом: шик и пафос кино-Ялты
Костюм с отливом: шик и пафос кино-Ялты

Что вас ожидает

Вселенная ялтинской киноиндустрии

Именно здесь Александр Ханжонков снял первый в истории русского кино полнометражный фильм (и умудрился, кстати, затащить на премьеру самого Государя Императора). Именно сюда ездили за вдохновением в советское время целые съёмочные труппы. И именно отсюда подул ветер «Ассы» («Перемен требуют наши сердца»). Увы, этот ветер сдул как карточный домик и, кроме всего прочего, и киноиндустрию Южного берега. Но — искусство не горит («Человек с бульвара Капуцинов»). И, взглянув в прошлое и напитавшись красотой, можно смело глядеть и в будущее.

🎥 «Важнейшим из искусств является кино» (В. И. Ленин) и во что это вылилось для А. Ханжонкова. Съёмки Веры Холодной во врангелевском Крыму («господа, вы звери. »), «Дама с собачкой» А. П. Чехова и тонкий соцреализм в «Иван Васильевич меняет профессию». Многогранность кино-грёз советской эпохи, Элизабет Тейлор в «Синей птице» и тупики «Ассы». Декорации, ставшие престижным рестораном («В нашей шхуне сделали кафе… ») и известные с детства экранные панорамы, которые ждут вас для селфи.

🎬 На прогулке вы посетите могилу Александра Ханжонкова на Поликуровском мемориале и осмотрите памятник ему на Пушкинской аллее, увидите Ялтинскую киностудию и кафе Эспаньола, запечатлённые в кинематографе разных лет достопримечательности центра и ялтинской набережной, дом, в котором жил Михаил Пуговкин и это еще не все.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Бассейная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Анатолий
Анатолий
Здравствуйте. Меня зовут Анатолий, я кандидат наук в области социологии. Давно интересуюсь психогеографией: постижением души места через свободный дрейф в городском пространстве. А живу я в Ялте — и безнадежно в нее влюблен. С радостью поделюсь ее тайными местами!
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1 реальный отзыв

А
1 авг 2021
Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Необычный маршрут. Тихие нетуристические улочки Ялты, заброшенные дома, парки и усадьбы. У каждой своя судьба. Анатолий хорошо знает тему предмета, глубоко погружён в материал, интересный и тактичный собеседник. Информация не перегружена датами и фамилиями, легка к восприятию и запоминается. Рекомендую!

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