Что вас ожидает

Вселенная ялтинской киноиндустрии

Именно здесь Александр Ханжонков снял первый в истории русского кино полнометражный фильм (и умудрился, кстати, затащить на премьеру самого Государя Императора). Именно сюда ездили за вдохновением в советское время целые съёмочные труппы. И именно отсюда подул ветер «Ассы» («Перемен требуют наши сердца»). Увы, этот ветер сдул как карточный домик и, кроме всего прочего, и киноиндустрию Южного берега. Но — искусство не горит («Человек с бульвара Капуцинов»). И, взглянув в прошлое и напитавшись красотой, можно смело глядеть и в будущее.

🎥 «Важнейшим из искусств является кино» (В. И. Ленин) и во что это вылилось для А. Ханжонкова. Съёмки Веры Холодной во врангелевском Крыму («господа, вы звери. »), «Дама с собачкой» А. П. Чехова и тонкий соцреализм в «Иван Васильевич меняет профессию». Многогранность кино-грёз советской эпохи, Элизабет Тейлор в «Синей птице» и тупики «Ассы». Декорации, ставшие престижным рестораном («В нашей шхуне сделали кафе… ») и известные с детства экранные панорамы, которые ждут вас для селфи.

🎬 На прогулке вы посетите могилу Александра Ханжонкова на Поликуровском мемориале и осмотрите памятник ему на Пушкинской аллее, увидите Ялтинскую киностудию и кафе Эспаньола, запечатлённые в кинематографе разных лет достопримечательности центра и ялтинской набережной, дом, в котором жил Михаил Пуговкин и это еще не все.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.