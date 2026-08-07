6 отзывов оставили туристы

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Готовы прогуляться не только в пространстве, но и во времени? На крутых склонах холма Дарсан вы перенесетесь в Ялту начала XX века, когда сам город был краше Ниццы, а в его воздухе витал дух творчества и гуманизма.



Мы отыщем дома, где гостили Чехов, Шаляпин и Васнецов и обсудим, какой была жизнь курорта в блистательную и сложную эпоху Серебряного века.