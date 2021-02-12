6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

«Гнезда» русской интеллигенции

Мы прогуляемся по склонам холма Дарсан, где сохранились дома ялтинской интеллигенции, и поговорим об их прежних владельцах: именитых врачах, инженерах, краеведах и художниках. Вы увидите особняки, в которые «слетались» гостившие в Ялте деятели культуры: Горький и Бунин, Куприн и Бальмонт, Шаляпин, Рахманинов, Васнецов и Ермолова. Мы погрузимся в царившую здесь дружескую атмосферу творчества, поговорим о курортной жизни выдающихся творцов и пройдем по ялтинским адресам Волошина и Мандельштама, побывавших здесь в начале 20 века.

Наследие прекрасной эпохи

Кроме восхитительных панорам Ялты я покажу вам несколько уголков, прошитых нитью Серебряного века. Мы пройдем мимо высоких подпорных стен города, полюбуемся шедеврами церковного зодчества — собором святого благоверного князя Александра Невского, связанным с жизнью Владыки Луки, и Армянской церковью святой Рипсиме. Вы узнаете о творчестве прекрасного армянского живописца Вардгеса Суренянца, благодаря которому церковь ⛪ украсила великолепная роспись. У здания бывшей женской гимназии обсудим воспоминания юной гимназистки о совсем молодых Бунине, Куприне и их старшем друге Чехове. По склону холма спустимся на бывшую Аутскую улицу, чтобы рассмотреть дом, в котором пионер русского кинематографа Ханжонков в 1917 году открыл киноателье, и очаровавшую Чехова дачу «Омюр», где была написана незабвенная «Душечка» и происходили важные события в жизни писателя — о них я обязательно расскажу.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Путешественникам от 12 лет, которым интересна эпоха Серебряного века, и всем, кто хочет глубже познакомиться с историей 📖 Ялты.

Организационные детали