6 отзывов оставили туристы

Готовы прогуляться не только в пространстве, но и во времени? На крутых склонах холма Дарсан вы перенесетесь в Ялту начала XX века, когда сам город был краше Ниццы, а в его воздухе витал дух творчества и гуманизма.
Мы отыщем дома, где гостили Чехов, Шаляпин и Васнецов и обсудим, какой была жизнь курорта в блистательную и сложную эпоху Серебряного века.
Мы отыщем дома, где гостили Чехов, Шаляпин и Васнецов и обсудим, какой была жизнь курорта в блистательную и сложную эпоху Серебряного века.
Описание экскурсии«Гнезда» русской интеллигенции Мы прогуляемся по склонам холма Дарсан, где сохранились дома ялтинской интеллигенции, и поговорим об их прежних владельцах: именитых врачах, инженерах, краеведах и художниках. Вы увидите особняки, в которые «слетались» гостившие в Ялте деятели культуры: Горький и Бунин, Куприн и Бальмонт, Шаляпин, Рахманинов, Васнецов и Ермолова. Мы погрузимся в царившую здесь дружескую атмосферу творчества, поговорим о курортной жизни выдающихся творцов и пройдем по ялтинским адресам Волошина и Мандельштама, побывавших здесь в начале XX века. Наследие прекрасной эпохи Кроме восхитительных панорам Ялты я покажу вам несколько уголков, прошитых нитью Серебряного века. Мы пройдем мимо высоких подпорных стен города, полюбуемся шедеврами церковного зодчества — собором святого благоверного князя Александра Невского, связанным с жизнью Владыки Луки, и Армянской церковью святой Рипсиме. Вы узнаете о творчестве прекрасного армянского живописца Вардгеса Суренянца, благодаря которому церковь украсила великолепная роспись. У здания бывшей женской гимназии обсудим воспоминания юной гимназистки о совсем молодом Бунине и его старшем друге Чехове. По склону холма спустимся на бывшую Аутскую улицу, чтобы рассмотреть дом, в котором пионер русского кинематографа Ханжонков в 1917 году открыл киноателье, и очаровавшую Чехова дачу «Омюр», где была написана незабвенная «Душечка» и происходили важные события в жизни писателя — о них я обязательно расскажу. Важная информация:
- Экскурсия подойдет путешественникам от 12 лет, которым интересна эпоха Серебряного века, и всем, кто хочет глубже познакомиться с историей Ялты;
- Маршрут проходит частично по холмистой местности и предполагает три подъема.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Дарсан
- Дома, ялтинцев, в которых гостили известные деятели русской культуры
- Дача Омюр
- Собор святого благоверного князя Александра Невского
- Армянская церковь святой Рипсиме
- Здание бывшей женской гимназии и Общины сестер милосердия «Всех скорбящих радость»
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, ул. Загородная, 3
Завершение: Ялта, ул. Екатерининская, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия подойдет путешественникам от 12 лет, которым интересна эпоха Серебряного века, и всем, кто хочет глубже познакомиться с историей Ялты
- Маршрут проходит частично по холмистой местности и предполагает три подъема
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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