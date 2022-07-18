Мои заказы

Музеи и искусство Ялты

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Ялте, цены от 1300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Свидание с Ялтой: экскурсия с посещением музея А.П. Чехова
На автобусе
4 часа
8 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Свидание с Ялтой: экскурсия с посещением музея А.П. Чехова
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
«Увлекательное путешествие к дому-музею А»
Расписание: Воскресенье в 12:00
25 янв в 12:00
1 фев в 12:00
1400 ₽ за человека
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам
8 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам
Начало: Ялта, Московксая 5
22 500 ₽25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Юсуповский дворец
На автобусе
4 часа
33 отзыва
Групповая
до 29 чел.
Юсуповский дворец
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:00
1300 ₽ за человека

