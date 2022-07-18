Групповая
до 19 чел.
Свидание с Ялтой: экскурсия с посещением музея А.П. Чехова
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
«Увлекательное путешествие к дому-музею А»
Расписание: Воскресенье в 12:00
25 янв в 12:00
1 фев в 12:00
1400 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам
Начало: Ялта, Московксая 5
22 500 ₽
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 29 чел.
Юсуповский дворец
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:00
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр18 июля 2022Отличная организация и отличная экскурсия. Все понравилось Спасибо
- ККоновалова7 июня 2021Очень содержательная экскурсия, оставила хорошее впечатление. Большая благодарность экскурсоводу Ольге Викторовне, и особо хочу отметить работников музея Чехова. С душой подходят к своей работе.
