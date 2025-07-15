В этой мини-экспедиции мы проведём вас по уникальным маршрутам в различные бухты Медведь-горы.
По пути расскажем вам о появлении спящего вулкана и его истории, а также поведаем, где и какие минералы здесь можно отыскать.
Описание экскурсииУвидим руины античных построек и горные утёсы, окунёмся в разнообразие местной флоры. Прибыв в бухту, полюбуемся морем, искупаемся в сезон, сделаем фантастические фотографии и найдем блестящие сростки различных минералов. Важная информация: Маршрут ~6 км. длительностью 6-8 часов.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великолепные виды на Партенит, гору Кастель и Парагильмен
- Останки различных эпох на самой горе Медведь
Что включено
- Услуги гида
- Найденные образцы минералов
- Фото-сопровождение, polaroid-снимки, по желанию.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Ялта
Завершение: Автовокзал Ялты
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Маршрут ~6 км длительностью 6-8 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
15 июл 2025
Экскурсия не состоялась. Прибыла в назначенное время, в назначенное место. Несколько раз позвонила экскурсоводу, на звонок не ответили🤷🏻♀️ Причину так и не пояснили, никто не перезвонил.
Е
Евгений
15 апр 2025
На горе открываются очень красивые места. Модно наделать очень крутых фотографий.
С гидом комфортно и интересно.
Можно пообщаться не просто как с гидом, а с человеком))
В среднем экскурсия занимает 6 часов
Лучше запастись небольшими перекуса и и водой, так как при подъеме быстро выматываешься.
Д
Джонни
15 апр 2025
