Вас ждет

Гора Кошка — одна из достопримечательностей поселка Симеиз. Гора миллионы лет назад откололась от основного массива Крымских гор и теперь медленно движется в сторону море.

Старое севастопольское шоссе — живописная и колоритная дорога, которая была проложена между Севастополем и Ялтой гораздо выше современных трасс еще в 1848 году. По назначению не используется.

Форосская церковь — православный храм над поселком Форос. Построен на Красной скале в 1892 году.

Байдарские ворота — горный перевал через главную гряду Крымских гор, ведущий из Байдарской долины на Южный берег Крыма

Ласпи — живописный поселок в небольшой долине склона Байдарской яйлы.

Балаклава с высоты — умиротворяющий вид на самый прекрасный район Севастополя.

Вид на пляж Васили — чудесное место, спрятанное в высоких скалах с чистейшей водой бирюзового цвета.

Мыс Фиолент — красочное и овеянное легендами место на Гераклейском полуострове.

По желанию мы можем посетить базу торговли алкоголем, где вы сможете приобрести крымское вино по оптовым ценам.