Путешествие по чарующим обрывам Севастополя

Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые места южного берега

5
1 отзыв
Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые места южного берега.

Скалы, морские просторы, заброшенные шоссе и бирюзовое озеро влюбленных.

Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить вкусные сувениры близким.

Такой Крым покорит ваше сердце на долгие годы!
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя

Что вы увидите 🤩

  • гора Кошка
  • Старое севастопольское шоссе
  • Форосская церковь
  • Байдарские ворота
  • Ласпи
  • Балаклава с высоты
  • вид на пляж Васили
  • Озеро сердце
  • мыс Фиолент
  • База торговли алкоголем (В том числе и крымским, на сувенир) по оптовым ценам (по желанию)
Вас ждет
Гора Кошка — одна из достопримечательностей поселка Симеиз. Гора миллионы лет назад откололась от основного массива Крымских гор и теперь медленно движется в сторону море.
Старое севастопольское шоссе — живописная и колоритная дорога, которая была проложена между Севастополем и Ялтой гораздо выше современных трасс еще в 1848 году. По назначению не используется.
Форосская церковь — православный храм над поселком Форос. Построен на Красной скале в 1892 году.
Байдарские ворота — горный перевал через главную гряду Крымских гор, ведущий из Байдарской долины на Южный берег Крыма
Ласпи — живописный поселок в небольшой долине склона Байдарской яйлы.
Балаклава с высоты — умиротворяющий вид на самый прекрасный район Севастополя.
Вид на пляж Васили — чудесное место, спрятанное в высоких скалах с чистейшей водой бирюзового цвета.
Мыс Фиолент — красочное и овеянное легендами место на Гераклейском полуострове.
По желанию мы можем посетить базу торговли алкоголем, где вы сможете приобрести крымское вино по оптовым ценам.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель/апартаменты
 Что входит
  • Индивидуальная Экскурсия (3-4 человека)
  • Трансфер по всему маршруту🚗
  • Фотографии на память 💥
 Что не входит
  • Личные расходы туриста
Время проведения: Ежедневно
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Елена М.
Елена М.
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