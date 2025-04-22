Мини-группа
до 1 чел.
Севастополь и Балаклава: путешествие по историческим местам Крыма
Откройте для себя великолепие Севастополя и Балаклавы в одной экскурсии. Исторические памятники, морские прогулки и незабываемые виды
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 апреля 2025Очень красивый дворец, средневековая сказка, мощные стены, а с другой стороны фасады в восточном стиле, внутренний дворик с огромным платаном,
- ЕЕкатерина2 апреля 2025Экскурсия великолепна, посмотрели больше чем заявлено, рекомендую от всего сердца, спасибо большое гиду.
- ООльга27 марта 2025Экскурсовод Юлия Владимировна - это прекрасный проводник по истории нашей Великой Страны! В частности по истории города боевой славы Севастополя.
- ММария26 марта 2025Экскурсия понравилась! Хоть и довольно сложная, так как насыщенная и долгая. Гид вещал с 9 утра, как сели в автобус,
- ЛЛидия5 февраля 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод молодец! Водитель - асс! Огорчило только, что не побывали в Ласточкином гнезде. Мы сами неправильно поняли, оказывается
- VVladimir4 января 2025Отличная экскурсия! Замечательная, эрудированная экскурсовод, которая любит и знает свой город. Очень всё понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Гора Кошка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
Сейчас в Ялте в категории "Гора Кошка" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 2500. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ялте на 2025 год по теме «Гора Кошка», 181 ⭐ отзыв, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль