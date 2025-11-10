Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы погуляете по идиллическому парку Айвазовское с соснами, кипарисами, кедрами, уютными беседками и водопадами. Раскроете загадочную историю старинного Массандровского дворца и посетите знаменитый винзавод. А я не дам вам заскучать и расскажу о крымских традициях, прошлом, природе и культуре.

Описание экскурсии Парк Айвазовское — настоящий райский сад Вы полюбуетесь идеальными английскими газонами, отыщете японский бонсай и узнаете, какие растения характерны для прерий. Вспомните историю библейского Эдема и раскроете, почему он остается источником вдохновения для художников, поэтов и садовников. На 25 га парка собрано более 350 видов растений со всего мира. А некоторые растения можно увидеть лишь только в этом парке. И конечно, жемчужина парка — это 300-летняя оливковая роща. Массандровский дворец Насладившись красотой и надышавшись чистейшим воздухом, переедем к дворцу в Массандре — романтичному замку во французском стиле, построенному для Александра III. Вы услышите, какие тайны он скрывает и почему в нем никто никогда не ночевал. «In vino veritas» За истиной мы направимся на известный винзавод «Массандра», где познакомимся с коллекцией, одной из самых крупных в мире и самой богатой по разнообразию. Всего здесь около миллиона бутылок. Старейшим является «Херес-де-ля-Фронтера» 1775 года. можно будет продегустировать самые яркие массандровские вина.

