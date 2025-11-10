Вы погуляете по идиллическому парку Айвазовское с соснами, кипарисами, кедрами, уютными беседками и водопадами. Раскроете загадочную историю старинного Массандровского дворца и посетите знаменитый винзавод. А я не дам вам заскучать и расскажу о крымских традициях, прошлом, природе и культуре.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПарк Айвазовское — настоящий райский сад Вы полюбуетесь идеальными английскими газонами, отыщете японский бонсай и узнаете, какие растения характерны для прерий. Вспомните историю библейского Эдема и раскроете, почему он остается источником вдохновения для художников, поэтов и садовников. На 25 га парка собрано более 350 видов растений со всего мира. А некоторые растения можно увидеть лишь только в этом парке. И конечно, жемчужина парка — это 300-летняя оливковая роща. Массандровский дворец Насладившись красотой и надышавшись чистейшим воздухом, переедем к дворцу в Массандре — романтичному замку во французском стиле, построенному для Александра III. Вы услышите, какие тайны он скрывает и почему в нем никто никогда не ночевал. «In vino veritas» За истиной мы направимся на известный винзавод «Массандра», где познакомимся с коллекцией, одной из самых крупных в мире и самой богатой по разнообразию. Всего здесь около миллиона бутылок. Старейшим является «Херес-де-ля-Фронтера» 1775 года. можно будет продегустировать самые яркие массандровские вина.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Айвазовское
- Массандровский дворец
- Винзавод «Массандра»
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт (при выборе соответствующего билета).
Что не входит в цену
- Транспорт (на транспорте туристов)
- Входные билеты: парк Айвазовское (1200 руб./взрослый, 600 руб. /детский) Массандровский дворец (400 руб. /взрослый, 250 руб. /детский) винзавод (1250 руб. (дети до 18 лет на дегустацию не допускаются) ).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Ялте
Завершение: Ялта, Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ялты
