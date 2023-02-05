Прогуляйтесь по территории Массандровского дворца с профессиональным фотографом и узнайте историю этих мест. Побывайте в мистических Царских гротах и получите как минимум 50 красивых фотографий на память.



Это уникальная возможность запечатлеть незабываемые моменты в одном из самых живописных уголков Алушты.



Индивидуальная фотопрогулка позволит вам насладиться красотой природы и архитектуры, а также узнать интересные факты о Массандровском парке

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для фотопрогулки по Массандровскому парку и гротам - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, что позволит сделать великолепные фотографии и насладиться прогулкой в полной мере.

Сейчас июль — это идеальное время.