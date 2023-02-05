Прогуляйтесь по территории Массандровского дворца с профессиональным фотографом и узнайте историю этих мест. Побывайте в мистических Царских гротах и получите как минимум 50 красивых фотографий на память.
Это уникальная возможность запечатлеть незабываемые моменты в одном из самых живописных уголков Алушты.
Индивидуальная фотопрогулка позволит вам насладиться красотой природы и архитектуры, а также узнать интересные факты о Массандровском парке
Это уникальная возможность запечатлеть незабываемые моменты в одном из самых живописных уголков Алушты.
Индивидуальная фотопрогулка позволит вам насладиться красотой природы и архитектуры, а также узнать интересные факты о Массандровском парке
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏰 Исторические места
- 🌳 Живописные пейзажи
- 🕵️♂️ Интересные факты
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для фотопрогулки по Массандровскому парку и гротам - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, что позволит сделать великолепные фотографии и насладиться прогулкой в полной мере.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Массандровский дворец
- Царские гроты
Описание фото-прогулкиМы прогуляемся по парку Массандровского дворца. Я расскажу историю этих мест. Затем мы пройдем к Массандровским гротам. Вы увидите мистический крест в скале, каменное кресло для тайных свиданий и смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на дворец и морские пейзажи. Попутно я буду вас фотографировать. Важно знать:
- Обязательно надевайте удобную обувь, до Царских гротов придется пройти 10 минут через лес;
- Я пришлю вам не менее 50 ваших фотографий в течение двух недель.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхний Массандровский парк
- Массандровские (царские) гроты
Что включено
- Услуги гида
- 50 профессиональных фотографий
- Экскурсия по территории Массандровского дворца. Экскурсия не предполагает посещение Массандровского дворца. Но вы сможете сделать это отдельно, с гидом из дворца
- Посещение Массандровских гротов.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входной билет на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника (300 руб. с человека, дети до 18 лет бесплатно).
Место начала и завершения?
У входа на территорию Массандровского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Обязательно надевайте удобную обувь
- До Царских гротов придется пройти 10 минут через лес
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
5 фев 2023
Спасибо Вам за прекрасную экскурсию в Массандре, за интересную подачу информации, за вашу очаровательную улыбку.
О
Ольга
27 сен 2022
Спасибо огромное, такие яркие и красивые фотографии. Мы в восторге.
И
Иван
11 авг 2022
Алёна, благодарим вас за фотосессию. Фотографии получились великолепные и удачные ракурсы. Действительно красивые виды, да и мы ничего…! Желаем вам творческих успехов и благодарных гостей…!
О
Оксана
22 июл 2022
Спасибо вам, Алена, за комфортную экскурсию. И прекрасные фото.
В
Владимир
10 мая 2022
Фотки шикарные!!! Спасибо большое!!! Особенно где скалы и панорамы с телефоном не сравнить! Ну и художественный вид — прям произведения искусства!!! Здорово!!! Так шикарно погуляли! Приятно вспомнить!
А
Алёна
28 дек 2021
Посмотрела фото! Это супер! Спасибо ещё раз.
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