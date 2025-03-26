Никитский ботанический сад – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Никитский ботанический сад» в Ялте, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Пешая
2 часа
73 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
750 ₽ за человека
По местам Царской охоты
На автобусе
6 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: По субботам и средам в 8:30
3 мая в 08:30
7 мая в 08:30
2000 ₽ за человека
Жемчужины Ялты
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческое путешествие по Ялте
Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
5 мая в 09:00
7800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    26 марта 2025
    Жемчужины Ялты
    Посетили С Альбиной Воронцовский и Ливадийский дворцы. С погодой и парковкой повезло:-) Впечатлены и всем советуем эту экскурсию. Воронцовский дворец вообще
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    шедевр на который стоит потратить целый день, нам очень хочется вернуться. О работе гида: все четко уже ожидала нас к назначенному времени, отличная подача информации, интересные факты, ответы на доп. вопросы. Рекомендую любознательным туристам.

  • V
    Vladimir
    4 января 2025
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    Отличная экскурсия! Замечательная, эрудированная экскурсовод, которая любит и знает свой город. Очень всё понравилось!
  • Л
    Лилия
    25 сентября 2024
    Жемчужины Ялты
    Всё понравилось. Очень удобно машина с водителем, не нужно думать о парковке и дороге. Гид Альбина провела нас по дворцам, показала и рассказала их историю. Очень интересно.
  • В
    Воробьева
    12 ноября 2020
    По местам Царской охоты
    Очень понравилась работа гида Людмилы Михайловны, очень знающий человек! Мы не секунды не скучали)

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Никитский ботанический сад»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Жемчужины Ялты
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Ласточкино гнездо
  4. Воронцовский дворец
  5. Тропа Голицына
  6. Массандровский дворец
  7. Винзавод «Массандра»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
Сейчас в Ялте в категории "Никитский ботанический сад" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 7800. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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