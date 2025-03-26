читать дальше шедевр на который стоит потратить целый день, нам очень хочется вернуться. О работе гида: все четко уже ожидала нас к назначенному времени, отличная подача информации, интересные факты, ответы на доп. вопросы. Рекомендую любознательным туристам.

Посетили С Альбиной Воронцовский и Ливадийский дворцы. С погодой и парковкой повезло:-) Впечатлены и всем советуем эту экскурсию. Воронцовский дворец вообще