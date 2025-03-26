Мини-группа
до 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
750 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие по Романовской дороге в Крымском заповеднике
Присоединяйтесь к экскурсии по местам Царской охоты в Ялте! Уникальная возможность увидеть Крымский заповедник и живописные виды гор и окрестностей
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: По субботам и средам в 8:30
3 мая в 08:30
7 мая в 08:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческое путешествие по Ялте
Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
5 мая в 09:00
7800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь26 марта 2025Посетили С Альбиной Воронцовский и Ливадийский дворцы. С погодой и парковкой повезло:-) Впечатлены и всем советуем эту экскурсию. Воронцовский дворец вообще
- VVladimir4 января 2025Отличная экскурсия! Замечательная, эрудированная экскурсовод, которая любит и знает свой город. Очень всё понравилось!
- ЛЛилия25 сентября 2024Всё понравилось. Очень удобно машина с водителем, не нужно думать о парковке и дороге. Гид Альбина провела нас по дворцам, показала и рассказала их историю. Очень интересно.
- ВВоробьева12 ноября 2020Очень понравилась работа гида Людмилы Михайловны, очень знающий человек! Мы не секунды не скучали)
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Никитский ботанический сад»
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