Величественные дворцы и живописные скалы Крыма

Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного...

Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного берега.

Горы и скалы, дворцы и маяки, сыр и вино — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке.

Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить вкусные сувениры близким.
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма

Что вы увидите 🤩

  • Массандровский дворец
  • Смотровая на гору Аю- Даг
  • Фотозона «Вино и Сыр»
  • Мыс Плака
  • Дворец княгини Гагариной
  • Сырные скалы
  • Храм-маяк Николая Чудотворца
  • База торговли алкоголем (В том числе и крымским, на сувенир) по оптовым ценам (по желанию)
Вас ждет
Массандровский дворец. Дворец Александра III, построенный в XIX веке, считается одним из самых красивых на Крымском полуострове.
Смотровая площадка на гору Аю-Даг. Медведь-гора — визитная карточка Крыма. Местные жители ласково называют ее Мишкой.
Фотозона «Вино и Сыр» — отличная возможность сделать красивые фотографии на память о прекрасном путешествии.
Мыс Плака — один из самых красивый и удивительных мысов Южного берега Крымского полуострова. С него открываются потрясающий вид на Медведь-гору, парк Айвазовского и поселок Партенит.
Дворец княгини Гагариной — главная достопримечательность мыса Плака. Выполнен в стиле модерн с элементами готического стиля.
Сырные скалы — участок берега, сложенный кварцитовыми песчаниками. Вся поверхность скал напоминает дырявый сыр, отсюда и название.
Храм-маяк Николая Чудотворца. Вместо привычных куполов на нем установлен большой крест, под которым находится позолоченный шар-фонарь, символизирующий нашу планету. В основании храма находится музей катастроф.
По желанию мы можем посетить базу торговли алкоголем, где вы сможете приобрести крымское вино по оптовым ценам.

Важно знать:

    Посещение дворца книги Гагариной оплачивается отдельно, 400 рублей взрослый, 200 рублей детский
     Что входит
    • Индивидуальная Экскурсия (3-4 человека)
    • Трансфер по всему маршруту🚗
    • Фотографии на память 💥
     Что не входит
    • Входные билеты
    • Вход в дворец стоит 400руб взрослый, 200руб детский
    Начало и место завершения
    🚩 Начало и место завершения: Ваш отель/апартаменты
    Время проведения: Ежедневно
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Елена М.
    Елена М.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

    🎩Индивидуальные👣Пешком🏡Выездные#Экскурсии по дворцам Крыма

    Еще несколько похожих предложений в Ялте

    На авто по самым красивым местам Южного берега
    Индивидуальный трансфер
    5ч 30м
    6 800
    за 1-3 чел.
    На авто по самым красивым местам Южного берега
    Приглашаем вас прокатиться по Южному берегу Крыма с ветерком и с комфортом! Я покажу вам самые...
    пн, ср, пт, сб, вс
    Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо
    Индивидуальная экскурсия
    5
    10
    7 300
    за 1-7 чел.
    Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо
    Южный берег Крыма каждый год притягивает к себе тысячи туристов, его ласковое море и теплые пляжи любили...
    Любой свободный день
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    4.5
    76
    2 000
    за 1 чел.
    Комплекс дворцов Южного берега Крыма
    Отправляйтесь в путешествие по знаменитым дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма
    К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
    Индивидуальная экскурсия
    3 900
    за 1-10 чел.
    К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
    Крым - это невероятные пейзажи, которыми можно наслаждаться вечно
    В любой будний день с 8.00
    На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    3ч 30м
    5 500
    за 1-3 чел.
    На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
    Мы прогуляемся по территории Массандровского дворца, обойдем западный и восточный фасады
    пн, вт, ср, пт, сб
    Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
    Индивидуальная экскурсия
    5
    2
    9 600
    за 1-2 чел.
    Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
    Посетить самые живописные уголки Южного берега Крыма и узнать его историю в душевной компании
    Идиллический Южный берег Крыма
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    7
    6 500
    за 1-4 чел.
    Идиллический Южный берег Крыма
    Ливадийский дворец, Ай-Петри, Черепашье озеро и другие чудесные места на авто-пешеходной экскурсии
    Ялта: очарование Русской Ривьеры
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    3 600
    за 1-7 чел.
    Ялта: очарование Русской Ривьеры
    Ялта - один из самых романтичных городов Южного побережья Крыма
    Любой свободный день
    Символы Крыма
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    18
    7 500
    за 1-4 чел.
    Символы Крыма
    Объехать самые зрелищные точки Южного берега под легкий аккомпанемент интересных сюжетов и легенд
    Влюбиться в Крым за 1 день
    Индивидуальная экскурсия
    5
    9
    12 500
    за 1-2 чел.
    Влюбиться в Крым за 1 день
    Максимально насыщенное автомобильное путешествие по самым красивым местам Южного берега
    Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    5ч 30м
    6 500
    за 1-3 чел.
    Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!
    Посетить роскошные имения, полюбоваться замком Ласточкино гнездо и узнать о Южном береге Крыма
    Фотопрогулка по следам Айвазовского
    Индивидуальная фото-прогулка
    5
    1
    4 500
    за 1-6 чел.
    Фотопрогулка по следам Айвазовского
    Пройти по любимым местам великого мариниста и сохранить на память профессиональные снимки

    Елена М. проводит ещё 6 экскурсий

    Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день (из Ялты)
    Индивидуальная экскурсия
    4.7
    10
    10 000
    за 1-4 чел.
    Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день (из Ялты)
    Несколько веков назад императорские особы и аристократия облюбовали южный берег Крыма
    Ежедневно
    Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    13 400
    за 1-4 чел.
    Ай-Петри, Воронцовский и Ливадийский дворец, дворец Дюльбер, Харакс, Ласточ
    Мы отправимся на автомобиле и покажем вам такой разный Крым: восточную прелесть Бахчисарая и...
    Ежедневно
    Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    9 500
    за 1-4 чел.
    Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
    Мы отправимся с вами в путешествия по природным красотам Крыма, как по не широко разрекламированным...
    Ежедневно по договоренности
    Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
    5
    1
    11 500
    за 1 чел.
    Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
    Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые места южного берега
    Ежедневно
    Контрасты южного берега Крыма
    Индивидуальная экскурсия
    7 500
    за 1-4 чел.
    Контрасты южного берега Крыма
    Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного...
    Ежедневно
    Колоритные долины (из Ялты)
    Индивидуальная экскурсия
    8 400
    за 1-4 чел.
    Колоритные долины (из Ялты)
    На комфортном автомобиле мы отправимся исследовать колоритные долины Крыма, поверьте нам здесь есть,...
    Ежедневно по договоренности
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Ялте
    🇷🇺