Вас ждет

Массандровский дворец. Дворец Александра III, построенный в XIX веке, считается одним из самых красивых на Крымском полуострове.

Смотровая площадка на гору Аю-Даг. Медведь-гора — визитная карточка Крыма. Местные жители ласково называют ее Мишкой.

Фотозона «Вино и Сыр» — отличная возможность сделать красивые фотографии на память о прекрасном путешествии.

Мыс Плака — один из самых красивый и удивительных мысов Южного берега Крымского полуострова. С него открываются потрясающий вид на Медведь-гору, парк Айвазовского и поселок Партенит.

Дворец княгини Гагариной — главная достопримечательность мыса Плака. Выполнен в стиле модерн с элементами готического стиля.

Сырные скалы — участок берега, сложенный кварцитовыми песчаниками. Вся поверхность скал напоминает дырявый сыр, отсюда и название.

Храм-маяк Николая Чудотворца. Вместо привычных куполов на нем установлен большой крест, под которым находится позолоченный шар-фонарь, символизирующий нашу планету. В основании храма находится музей катастроф.

По желанию мы можем посетить базу торговли алкоголем, где вы сможете приобрести крымское вино по оптовым ценам.

Важно знать:

Посещение дворца книги Гагариной оплачивается отдельно, 400 рублей взрослый, 200 рублей детский