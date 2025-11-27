Гастрономическая экскурсия «Вино. Море. Улитки» — это идеальный способ познакомиться с культурой, историей и кухней Крыма, насладиться вкусной едой и прекрасными видами.
Описание экскурсииВыехав из Ялты, направимся к мысу Плака, где расположен древний вулкан и загадочная усадьба «Утёс» княгини Гагариной. Здесь вы сможете прогуляться по территории усадьбы, послушать увлекательную экскурсию и полюбоваться живописными пейзажами. После этого мы отправимся на улиточную ферму, где вы узнаете о процессе выращивания и приготовления улиток. На ферме вы сможете попробовать настоящий деликатес — паштет из улиточной печени и улитку по-крымски. Завершающим этапом нашего путешествия станет обзорная экскурсия по набережной Алушты, где вы сможете насладиться атмосферой курортного города и сделать красивые фотографии. Важная информация:
- Необходимо оплатить экскурсию организатору не менее чем за 24 часа до начала, в противном случае гарантия мест в автобусе не предоставляется;
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде, возьмите воду и средства на личные расходы.
Воскресенье в 9:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таинственный мыс Плака
- Усадьба графини Гагариной Утёс
- Улиточная ферма
- Алуштинская набережная
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Путевая информация на протяжении всего маршрута.
Что не входит в цену
- Посещение улиточной фермы 1500 руб. /чел.
- Посещение усадьбы графини Гагариной Утес (400 руб. /чел.)
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая
Завершение: Ялта, центр
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 9:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Важная информация
- Необходимо оплатить экскурсию организатору не менее чем за 24 часа до начала, в противном случае гарантия мест в автобусе не предоставляется
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде, возьмите воду и средства на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
