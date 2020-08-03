Грот Шаляпина – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Грот Шаляпина» в Ялте, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Путешествие на мыс Тарханкут подарит незабываемые эмоции. Исследуйте гроты, насладитесь морской прогулкой и красотой природы
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
27 000 ₽ за человека
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного берега Крыма
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал, Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Ялта в сиянии Серебряного века
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Ялта в сиянии Серебряного века
Откройте для себя Ялту начала 20 века, где жили и творили Чехов, Шаляпин и другие. Прогулка по холму Дарсан оставит незабываемые впечатления
Начало: Ялта ул. Загородная, 3
Завтра в 13:30
2 мая в 11:30
5500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альфия
    3 августа 2020
    На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
    Если коротко – то рекомендуем)) Летний отпуск давно кончился, но отзыв удалось об экскурсиях с Дмитрием удалось написать только сейчас. Мы
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    отдыхаем и путешествуем по Крыму уже третий год. И нас были разные гиды, но Дмитрий – лучший. И теперь на новые маршруты в Крыму, а они (маршруты) точно будут, мы отправимся только с ним. Почему? Очень просто. Во-первых, сам подход к самим экскурсиям. Дмитрий организовал для нас экскурсию на Тарханкут с заездом на Севаш, на еще и с погружением на Тарханкуте. В поездке по «Царской тропе» с Дмитрием нам удалось увидеть и косуль, и оленей, и кабанов, и даже битву ястребов. И это в том числе заслуга Дмитрия, его правильного планирования нашего путешествия «по следам Романовых». Все экскурсии сопровождались увлекательными рассказами. Во-вторых, его отношение к путешественникам, то есть к нам. Всегда в наличии запас воды и даже еды. Учет всех пожеланий. Своевременные остановки на перекусы и удобная комфортная машина. В-третьих, Дмитрий просто хороший человек. Его любовь к Крыму не профессиональная, а искренняя, а это «подкупает».

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Грот Шаляпина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
  2. Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного берега Крыма
  3. Ялта в сиянии Серебряного века
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Ласточкино гнездо
  4. Воронцовский дворец
  5. Массандровский дворец
  6. Винзавод «Массандра»
  7. Дворец Харакс
  8. Дворец Дюльбер
  9. Кояшское озеро
  10. Заказник «Новый Свет»
Сколько стоит экскурсия по Ялте в апреле 2025
Сейчас в Ялте в категории "Грот Шаляпина" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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