Мини-группа
до 1 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Путешествие на мыс Тарханкут подарит незабываемые эмоции. Исследуйте гроты, насладитесь морской прогулкой и красотой природы
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
27 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборУщелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал, Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ялта в сиянии Серебряного века
Откройте для себя Ялту начала 20 века, где жили и творили Чехов, Шаляпин и другие. Прогулка по холму Дарсан оставит незабываемые впечатления
Начало: Ялта ул. Загородная, 3
Завтра в 13:30
2 мая в 11:30
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААльфия3 августа 2020Если коротко – то рекомендуем)) Летний отпуск давно кончился, но отзыв удалось об экскурсиях с Дмитрием удалось написать только сейчас. Мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Грот Шаляпина»
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