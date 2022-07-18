Мини-группа
до 1 чел.
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ялте! Вас ждёт знакомство с историей и культурой города, посещение музея Чехова и прогулка по живописным местам
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Воскресенье в 12:00
4 мая в 12:00
11 мая в 12:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Ялта в сиянии Серебряного века
Откройте для себя Ялту начала 20 века, где жили и творили Чехов, Шаляпин и другие. Прогулка по холму Дарсан оставит незабываемые впечатления
Начало: Ялта ул. Загородная, 3
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Байдарская Долина: экскурсия и дегустация
Начните своё путешествие из Ялты и окунитесь в историю, посетив римский лагерь Харакс, старинные дороги и уникальные винодельни Байдарской долины
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
12 мая в 10:00
13 мая в 10:00
16 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр18 июля 2022Отличная организация и отличная экскурсия. Все понравилось Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Форосская церковь Воскресения Христова»
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Сейчас в Ялте в категории "Форосская церковь Воскресения Христова" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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