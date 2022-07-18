Форосская церковь Воскресения Христова – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Форосская церковь Воскресения Христова» в Ялте, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Свидание с Ялтой: экскурсия с посещением музея А.П. Чехова
На автобусе
4 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
«Свидание с Ялтой» с посещением музея А.П. Чехова
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Ялте! Вас ждёт знакомство с историей и культурой города, посещение музея Чехова и прогулка по живописным местам
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Воскресенье в 12:00
4 мая в 12:00
11 мая в 12:00
1400 ₽ за человека
Ялта в сиянии Серебряного века
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Ялта в сиянии Серебряного века
Откройте для себя Ялту начала 20 века, где жили и творили Чехов, Шаляпин и другие. Прогулка по холму Дарсан оставит незабываемые впечатления
Начало: Ялта ул. Загородная, 3
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
5500 ₽ за экскурсию
Байдарская Долина. Экскурсия и дегустация на винодельне «Вилла Уркуста»
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Байдарская Долина: экскурсия и дегустация
Начните своё путешествие из Ялты и окунитесь в историю, посетив римский лагерь Харакс, старинные дороги и уникальные винодельни Байдарской долины
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
12 мая в 10:00
13 мая в 10:00
16 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Форосская церковь Воскресения Христова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Свидание с Ялтой: экскурсия с посещением музея А.П. Чехова
  2. Ялта в сиянии Серебряного века
  3. Байдарская Долина. Экскурсия и дегустация на винодельне «Вилла Уркуста»
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Ласточкино гнездо
  4. Воронцовский дворец
  5. Тропа Голицына
  6. Никитский ботанический сад
  7. Массандровский дворец
  8. Винзавод «Массандра»
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
Сейчас в Ялте в категории "Форосская церковь Воскресения Христова" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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