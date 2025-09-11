читать дальше

желательно при себе иметь наличные деньги. По дорогое в пгт Янтарный гид рассказывала о городе, достопримечательностях, интересные факты, вообщем во время поездки не скучали. Приехали на производство, нам провели экскурсию, рассказали как отличить настоящий янтарь от подделки, дали посмотреть необработанные камни янтаря, потрогать, сфотографировать. Затем посетили магазин при производстве. Мне не хватило времени,чтобы все хорошо посмотреть, померить, хотелось бы дольше погулять по магазину. Дальше поехали в сам поселок Янтарный, погуляли по нему, гид провела, все рассказала. Спустились на пляж,погода была отличная, море спокойнее, пляж из белого кварцевого песка. Берите с собой полотенца,купальники,там есть где переодеться и можно быстро искупаться. Много кафе, цены доступные. Мне хотелось бы там больше погулять,но свободного времени было немного и мы поехали дальше в Светлогорск. Прошлись с гидом по Светлогорску, нам всё рассказали о достопримечательностях. Если честно, я не успевала за всеми и плохо слышала рассказ, хотелось бы,чтобы группу немного ждали,а потом только начинали рассказ, потому,что на ходу плохо слышно,когда идёшь позади. В Светлогорске также было свободное время, мы немного погуляли. Янтарный мне запал в душу. Спасибо большое за экскурсию!