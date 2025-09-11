Водная прогулка
Сплав на сапбордах и каяках
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Синявинскому озеру! Вас ждёт увлекательный сплав, снорклинг и отдых на уединённом пляже
Начало: На Облепиховой улице
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
4 ноя в 10:30
3000 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского, 4Б
Расписание: Ежедневно в 09:30
4 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
1790.10 ₽
1989 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
Насладиться вечерним морским пейзажем прямо из сауны или горячей купели
Начало: В Янтарном
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 сентября 2025Экрскурсия понравилась. У нас была очень позитивная экскурсовод: рассказывала интересно и по существу. Много свободного времени, чтобы перекусить и погулять:)
- ББабяк7 сентября 2025Экскурсия понравилась. Организована хорошо, всё шло по плану без задержек. Гид Надежда отлично преподнесла материал и в путевой экскурсии, и
- ИИрина3 сентября 2025Замечательный гид Арина. Очень интересная рассказывает. Очень интересные места.
- ННикитина27 августа 2025Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)
Группа набралась полная, в процессе плавания
- ЛЛюбовь21 августа 2025Благодарим Сергея за организацию сплава по красивейшим местам. Сергей мастерски помог с выбором плавсредства, позитивно и профессионально провел экскурсию. Рекомендуем!
- ЮЮлия21 августа 2025Профессионалы своего дела экскурсовод Анжела и водитель Игорь. Интересная экскурсия, высокий уровень организационных моментов. Экскурсию рекомендую даже с детьми младшего школьного возраста и пожилыми людьми. Оцениваю на отлично!!!
- ВВалентина20 августа 2025Все отлично!
- ЗЗахарова15 августа 2025Когда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская то что есть нормальный туалет
- ССветлана5 августа 2025Я в восторге от гида Анжелы!!! Профессионал своего дела и прекрасный человек. Советую всем вашу фирму. Было бы 10 звёзд,я бы поставила 10. Спасибо.
- ТТатьяна3 августа 2025Делюсь впечатлением о поездке пгт Янтарный, Светлогорск. Нас забрали в установленное время, комфортный автобус, профессиональный водитель. Все расселись, оплатили экскурсию,
- ААлександр13 июля 2025Были на двух экскурсиях, на косу и Зеленоградск и Светлогорск, Янтарный! Все понравилось. Информативно, познавательно, комфортно. Спасибо всем организаторам! Много
- ТТатьяна31 мая 2025Отличная экскурсия, шикарный пляж в Янтарном, умиротворение Светлогорска, а также прекрасный гид.
И ещё безумно вкусные чебуреки длиной 40 см в кафе возле пляжа в Янтарном (кажется Ла веранда)
- ООльга18 мая 2025Все понравилось,кроме погоды. Но погода это вопрос везения.
- ЛЛариса11 апреля 2025В целом организация и сама экскурсия понравились.
Несколько точек сбора по городу - удобно, забрал большой комфортабельный автобус (слегка уставший внутри
- ППолякова9 апреля 2025Потрясающе! Очень понравилось всё! Гид Иван самый лучший👍💯! Всё подробно объясняет, интересно рассказывает! Вообще, рекомендую Спутник, удобно строить с ним программу своего отдыха самостоятельно, всё четко, автобусы хорошие, новые.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Янтарном
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Янтарном
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в ноябре 2025
Сейчас в Янтарном в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1790 до 10 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Янтарном из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Янтарного по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь