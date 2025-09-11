Мои заказы

Групповые экскурсии Янтарного

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Янтарном, цены от 1790 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
Прогулки на каяках
4 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Сплав на сапбордах и каяках
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Синявинскому озеру! Вас ждёт увлекательный сплав, снорклинг и отдых на уединённом пляже
Начало: На Облепиховой улице
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
4 ноя в 10:30
3000 ₽ за человека
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Пешая
На автобусе
8 часов
-
10%
71 отзыв
Групповая
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского, 4Б
Расписание: Ежедневно в 09:30
4 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
1790.10 ₽1989 ₽ за человека
Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
Насладиться вечерним морским пейзажем прямо из сауны или горячей купели
Начало: В Янтарном
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 сентября 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Экрскурсия понравилась. У нас была очень позитивная экскурсовод: рассказывала интересно и по существу. Много свободного времени, чтобы перекусить и погулять:)
  • Б
    Бабяк
    7 сентября 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Экскурсия понравилась. Организована хорошо, всё шло по плану без задержек. Гид Надежда отлично преподнесла материал и в путевой экскурсии, и
    в пешей в Янтарном и Светлогорске. Есть желание приехать в следующий раз уже самостоятельно и в деталях ознакомиться с этим маршрутом. Спасибо организаторам!

  • И
    Ирина
    3 сентября 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Замечательный гид Арина. Очень интересная рассказывает. Очень интересные места.
  • Н
    Никитина
    27 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Были с компанией из 3 человек на сапах 19 августа. Это был наш первый заплыв)

    Группа набралась полная, в процессе плавания
    люди рассредотачивались и не всю информацию можно было услышать от экскурсовода, но на впечатления это не повлияло.

    Места очень красивые, маршрут продуман и перекус на берегу очень кстати)

  • Л
    Любовь
    21 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Благодарим Сергея за организацию сплава по красивейшим местам. Сергей мастерски помог с выбором плавсредства, позитивно и профессионально провел экскурсию. Рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Профессионалы своего дела экскурсовод Анжела и водитель Игорь. Интересная экскурсия, высокий уровень организационных моментов. Экскурсию рекомендую даже с детьми младшего школьного возраста и пожилыми людьми. Оцениваю на отлично!!!
  • В
    Валентина
    20 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Все отлично!
  • З
    Захарова
    15 августа 2025
    Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
    Когда утром шли на экскурсию в голове были яркие фото которые увидели в рекламе. Опуская то что есть нормальный туалет
    на берегу, удобная раздевалка, места для хранения вещей которые непонадобятся и большой выбор плавательных средств"! 4 часа прошли прекрасно! Экскурсовод Егор, очень приятный в общении молодой, симпатичный! Компания подобралась весёлая и доброжелательная! Одно из самых приятных воспоминаний о поездке в Калининград! Спасибо Вам большое!

  • С
    Светлана
    5 августа 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Я в восторге от гида Анжелы!!! Профессионал своего дела и прекрасный человек. Советую всем вашу фирму. Было бы 10 звёзд,я бы поставила 10. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    3 августа 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Делюсь впечатлением о поездке пгт Янтарный, Светлогорск. Нас забрали в установленное время, комфортный автобус, профессиональный водитель. Все расселись, оплатили экскурсию,
    желательно при себе иметь наличные деньги. По дорогое в пгт Янтарный гид рассказывала о городе, достопримечательностях, интересные факты, вообщем во время поездки не скучали. Приехали на производство, нам провели экскурсию, рассказали как отличить настоящий янтарь от подделки, дали посмотреть необработанные камни янтаря, потрогать, сфотографировать. Затем посетили магазин при производстве. Мне не хватило времени,чтобы все хорошо посмотреть, померить, хотелось бы дольше погулять по магазину. Дальше поехали в сам поселок Янтарный, погуляли по нему, гид провела, все рассказала. Спустились на пляж,погода была отличная, море спокойнее, пляж из белого кварцевого песка. Берите с собой полотенца,купальники,там есть где переодеться и можно быстро искупаться. Много кафе, цены доступные. Мне хотелось бы там больше погулять,но свободного времени было немного и мы поехали дальше в Светлогорск. Прошлись с гидом по Светлогорску, нам всё рассказали о достопримечательностях. Если честно, я не успевала за всеми и плохо слышала рассказ, хотелось бы,чтобы группу немного ждали,а потом только начинали рассказ, потому,что на ходу плохо слышно,когда идёшь позади. В Светлогорске также было свободное время, мы немного погуляли. Янтарный мне запал в душу. Спасибо большое за экскурсию!

  • А
    Александр
    13 июля 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Были на двух экскурсиях, на косу и Зеленоградск и Светлогорск, Янтарный! Все понравилось. Информативно, познавательно, комфортно. Спасибо всем организаторам! Много
    посмотрели в городе, но на все времени не хватило. Так, что есть повод вернуться и дальше наслаждаться этими замечательными местами! Спасибо большое за Ваш душевный прием!

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Отличная экскурсия, шикарный пляж в Янтарном, умиротворение Светлогорска, а также прекрасный гид.
    И ещё безумно вкусные чебуреки длиной 40 см в кафе возле пляжа в Янтарном (кажется Ла веранда)
  • О
    Ольга
    18 мая 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Все понравилось,кроме погоды. Но погода это вопрос везения.
  • Л
    Лариса
    11 апреля 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    В целом организация и сама экскурсия понравились.
    Несколько точек сбора по городу - удобно, забрал большой комфортабельный автобус (слегка уставший внутри
    правда). Водитель вез аккуратно и быстро.
    Экскурсовод Ирина, доброжелательная, интересно рассказывала и о городах и об истории области.
    В Янтарном мало времени конечно на посмотреть самостоятельно и перекусить (я не успела даже кофе купить). Либо на берег моря сходить, либо по парку прогуляться.
    В Светлогорске дали чуть больше свободного времени, но все равно маловато. Желающие могли остаться в городе погулять и вернуться обратно уже самостоятельно.
    Немного расстроилась, что не попала на само янтарное производство, оказалось, что туда экскурсию не водят, взамен были на частном небольшом мероприятии по обработке янтаря, где рассказали о видах янтаря и их ценности, показали некоторые этапы его обработки. И конечно тут же магазин с изделиями из янтаря. Желающие приобрели себе сувениры.
    Моя цель была - ознакомительная экскурсия, вполне себе достигнута.

  • П
    Полякова
    9 апреля 2025
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Потрясающе! Очень понравилось всё! Гид Иван самый лучший👍💯! Всё подробно объясняет, интересно рассказывает! Вообще, рекомендую Спутник, удобно строить с ним программу своего отдыха самостоятельно, всё четко, автобусы хорошие, новые.

