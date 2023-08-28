1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
Начало: Янтарный
«Во время нашего путешествия мы погуляем по экологическим тропам национального парка "Куршская коса", увидим дюны и танцующий лес, погуляем по городу кошек, Зеленоградску - историческому немецкому курорту Кранцу»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса во всей красе
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
«Об экскурсии Сегодня Куршская коса, удивительная по своей красоте песчаная дюна, поборовшая, наконец, великий океан и поднявшаяся из его неспокойных вод, поделена между литовским и российским государствами»
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Мы встретимся в назначенном вами месте и на комфортном автомобиле с кондиционером отправимся в наше путешествие в национальный парк «Куршская коса»»
Расписание: В любой день недели с 08:00 по предварительной договорённости
21 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 августа 2023Экскурсия нам очень понравилась, гид очень интересно подает информацию. Экскурсия по Куршской косе оставила замечательные воспоминания.
- ЕЕкатерина12 августа 2023Замечательная экскурсия. Огромное спасибо Михаилу и Ирине за незабываемые впечатления и искреннюю любовь к родному краю
- ООльга19 июля 2023Поездка с Максимом оставила самые приятные впечатления!
- ННаталья7 июля 2023Алексей, спасибо большое за: - Профессиональный подход к своему делу. - Интересное повествование о месте, об исторических событиях. - Внимательное отношение и чёткую организацию поездки.
- LLYUDMILA10 января 2022Куршская КосаОчень красивая природа
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Куршская Коса»
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Сколько стоит экскурсия по Янтарному в июне 2024
Сейчас в Янтарном в категории "Куршская Коса" можно забронировать 3 экскурсии от 11 900 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Посетите волшебное место Куршскую косу из Янтарного. Для Вас мы предлагаем индивидуальные экскурсии на машине и групповые на весь день. Ваше путешествие по Куршской Косе может начаться с посещения Зеленогорска, Светлогорска, Калининград, Замка Шаакена, Нессельбека. Пройдя по Куршской Косе, Вы сможете увидеть Высоту Эфа, Высоту Мюллера, Танцующий лес. Наши экскурсии подходят для взрослых и пенсионеров, а также для школьников и маленьких детей, в том числе мини-группах