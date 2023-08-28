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Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Куршская Коса»

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Посетите волшебное место Куршскую косу из Янтарного. Для Вас мы предлагаем индивидуальные экскурсии на машине и групповые на весь день. Ваше путешествие по Куршской Косе может начаться с посещения Зеленогорска, Светлогорска, Калининград, Замка Шаакена, Нессельбека. Пройдя по Куршской Косе, Вы сможете увидеть Высоту Эфа, Высоту Мюллера, Танцующий лес. Наши экскурсии подходят для взрослых и пенсионеров, а также для школьников и маленьких детей, в том числе мини-группах