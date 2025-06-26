Экскурсии со скидкой в Янтарном до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Янтарном, цены от 16 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Прусская Голландия и Тильзитский мир - из Янтарного или Балтийска
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
26 июн в 08:00
28 июн в 08:00
21 600 ₽24 000 ₽ за всё до 7 чел.
К старым курортам Балтики - из Янтарного или Балтийска
На машине
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
К старым курортам Балтики
Посетите два удивительных курорта Балтики - Светлогорск и Зеленоградск. Прогулки по набережным, исторические места и уникальная архитектура ждут вас
26 июн в 08:00
28 июн в 08:00
16 200 ₽18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
На машине
10 часов
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
Готические кирхи, улочки Правдинска и Мазурский канал - сквозь время и историю
26 июн в 08:00
28 июн в 08:00
20 400 ₽24 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Янтарном
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прусская Голландия и Тильзитский мир - из Янтарного или Балтийска
  2. К старым курортам Балтики - из Янтарного или Балтийска
  3. Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
Какие места ещё посмотреть в Янтарном
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Танцующий лес
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в июне 2025
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