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1 чел. По популярности На машине 10 часов 10% Индивидуальная до 7 чел. Увлекательное путешествие по Янтарному Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы 21 600 ₽ 24 000 ₽ за всё до 7 чел. На машине 7 часов 10% Индивидуальная до 7 чел. К старым курортам Балтики Посетите два удивительных курорта Балтики - Светлогорск и Зеленоградск. Прогулки по набережным, исторические места и уникальная архитектура ждут вас 16 200 ₽ 18 000 ₽ за всё до 7 чел. На машине 10 часов 15% Индивидуальная до 7 чел. Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска Готические кирхи, улочки Правдинска и Мазурский канал - сквозь время и историю 20 400 ₽ 24 000 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Янтарного

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Скидки»

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