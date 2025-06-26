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Увлекательное путешествие по Янтарному
Путешествие по историческим местам Калининградской области. Прогулка по бывшим немецким городам и знакомство с культурой Пруссии и Литвы
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К старым курортам Балтики
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Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
Готические кирхи, улочки Правдинска и Мазурский канал - сквозь время и историю
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