Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в мир янтаря и красоты Балтики: от добычи до создания украшений. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Жемчужины Балтийского побережья
Откройте для себя уникальные уголки Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск ждут вас с их неповторимой атмосферой и историей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск: солнце и море
Путешествие по живописным курортам Балтики: от старинных вилл до широких пляжей. Ощутите гармонию природы и архитектуры
2 сен в 11:00
3 сен в 11:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
