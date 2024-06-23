Три самые красивые исторические площади Ярославля - Богоявленскую, Волковскую и Ильинскую.

Здание Первого русского! Да, того самого театра, с которого и началась история народного театра в Российском государстве • Знаменскую башню, которая когда-то стала первым ярославским водопроводом, а при Петре I служила местом сбора пошлины за ношение бороды • Церковь Ильи Пророка (и узнаем, каким чудом она сохранилась в годы революции) • Первую церковь в Ярославле, построенную на купеческие средства — церковь Николы Надеина (а ее закладчик достоин особого рассказа!) • Памятник «Екатерининский указ» — самый необычный памятник в Ярославле • Прекрасный Демидовский сквер, с его вековыми липами, посаженными тут самим ярославским головой Иваном Вахромеевым • Чудесные купеческие дома, в которых происходили самые интересные события ярославской истории • Старинное здание легендарной кондитерской фабрики купца Кузнецова,"сладкая фабрика" Бельфор • Ярославский исполин - Успенский собор • Старинный ярославские колокола и самый большой тысячепудовый великан-колокол Благовест, отлитый к тысячелетнему юбилею города • Музей Пряника и много-много невероятных пряников, каких вы даже еще не видели в своей жизни! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Что вас ожидает: Эта необычная экскурсия универсальна м подготовлена как для маленьких путешественников, так и для взрослых. Интересна она будет и детям, и их родителям. Поведаю обо всех самых примечательных местах Ярославля, ориентируясь на состав и возраст группы. Что увидим и о чем узнаем?