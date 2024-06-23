Мы пройдемся от Первого русского театра им. Ф. Г. Волкова до ярославской жемчужины — церкви Ильи Пророка, зайдем в самые таинственные закоулочки города, а придем прямиком к бывшему Спасо-Преображенскому монастырю, где увидим самый старинный ярославский храм и красавицу-звонницу! Прогулку вы сможете продолжить самостоятельно в стенах монастыря и посмотреть на город с высоты птичьего полета, забравшись на монастырскую звонницу!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Богоявленская площадь и церковь Богоявления
- Здание бывшей кондитерской фабрики купца Кузнецова
- Ярославский музей-заповедник
- Гостиный двор
- Знаменская башня
- Театр ИМ.Ф.Г. Волкова
- Волковская площадь
- Церковь Илья Пророка
- Памятник екатерининскому указу
- Демидовский сквер
- Кирилло-Афанасьевский монастырь
- Демидовская стелла
- Вечный огонь
- Успенский собор
- Стрелка
- Ярославская набережная
- Территория бывшего Рубленого города
- Памятник Тысячелетию
- Бывший Спасо-Преображенский монастырь и Спасский собор
- Спасская звонница и десятки купеческих особняков
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Эта необычная экскурсия универсальна м подготовлена как для маленьких путешественников, так и для взрослых. Интересна она будет и детям, и их родителям. Поведаю обо всех самых примечательных местах Ярославля, ориентируясь на состав и возраст группы. Что увидим и о чем узнаем?
- Три самые красивые исторические площади Ярославля - Богоявленскую, Волковскую и Ильинскую.
- Здание Первого русского! Да, того самого театра, с которого и началась история народного театра в Российском государстве • Знаменскую башню, которая когда-то стала первым ярославским водопроводом, а при Петре I служила местом сбора пошлины за ношение бороды • Церковь Ильи Пророка (и узнаем, каким чудом она сохранилась в годы революции) • Первую церковь в Ярославле, построенную на купеческие средства — церковь Николы Надеина (а ее закладчик достоин особого рассказа!) • Памятник «Екатерининский указ» — самый необычный памятник в Ярославле • Прекрасный Демидовский сквер, с его вековыми липами, посаженными тут самим ярославским головой Иваном Вахромеевым • Чудесные купеческие дома, в которых происходили самые интересные события ярославской истории • Старинное здание легендарной кондитерской фабрики купца Кузнецова,"сладкая фабрика" Бельфор • Ярославский исполин - Успенский собор • Старинный ярославские колокола и самый большой тысячепудовый великан-колокол Благовест, отлитый к тысячелетнему юбилею города • Музей Пряника и много-много невероятных пряников, каких вы даже еще не видели в своей жизни! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
по выходным дням
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Богоявленская площадь и церковь Богоявления
- Здание бывшей кондитерской фабрики купца Кузнецова
- Ярославский музей-заповедник
- Гостиный двор
- Знаменская башня
- Театр ИМ.Ф.Г. Волкова
- Волковская площадь
- Церковь Илья Пророка
- Памятник екатерининскому указу
- Демидовский сквер
- Кирилло-Афанасьевский монастырь
- Демидовская стелла
- Вечный огонь
- Успенский собор
- Стрелка
- Ярославская набережная
- Территория бывшего Рубленого города
- Памятник Тысячелетию
- Бывший Спасо-Преображенский монастырь и Спасский собор
- Спасская звонница и десятки купеческих особняков
Что включено
- Экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Билеты на территорию Ярославского музея-заповедника
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волковская площадь, Ярославль
Завершение: Пл. Богоявленская, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным дням
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 240 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Дети могут пойти отдельно от родителей, в сопровождении гида
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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