Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»

Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля и станьте участником оживлённого торга у берегов Волги! Встретьте князя Ярослава Мудрого, помогите пришедшему купцу разгрузить корабль, выкуйте для него меч в кузнице и соберите
Описание экскурсииVR-прогулка в Средневековом Ярославле Мы перенесём вас на берег Волги, в молодой, но уже оживлённый город Ярославль — первый христианский город на великой реке, основанный князем Ярославом Мудрым. Прямо у набережной вы встретите прибывший купеческий корабль. Помогите пришвартовать его, сбросить трап и встретить важного гостя — купца из дальних земель, прибывшего на знаменитый ярославский торг. Пока князь проходит мимо торговых рядов, вы услышите рассказ о значении Ярославля как торгового центра: здесь пересекались пути севера и востока, и товары стекались со всех концов света. Вместе с князем вы посетите кузницу и сможете сами выковать меч — для охраны купеческих караванов. А затем вам предстоит собрать товары: шелка, снеток, мёд и квас — всё, чем славилась ярославская земля. Помогите сложить дары в дорожные коробы и проводите купца в обратный путь. В финале — благодарность от князя и ощущение, что вы стали частью истории. Важная информация:
- Эта экскурсия идеально подойдёт для семей с детьми, школьников, туристов и всех, кто хочет увидеть живую историю своими глазами.
- Полное погружение в атмосферу средневековой Руси • Интерактивные задания: швартовка корабля, ковка меча, сбор товаров • Исторически достоверная реконструкция ярославского торга XI века • Живой голосовой рассказ и участие знаковых персонажей.
Ответы на вопросы
Что включено
- VR-очки
- VR-экскурсия
Место начала и завершения?
Парк у Волги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зайцева
30 окт 2025
Программу заглючило! Экскурсия не завершилась
М
Мещерякова
19 сен 2025
Замечательно всё прошло,очень круто
Ю
Юлия
18 сен 2025
Интересная экскурсия. Рекомендую к просмотру
