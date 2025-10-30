Мои заказы

Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»

Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля и станьте участником оживлённого торга у берегов Волги! Встретьте князя Ярослава Мудрого, помогите пришедшему купцу разгрузить корабль, выкуйте для него меч в кузнице и соберите
читать дальше

диковинные товары: снетка, шелка, квас и мёд.

Вы окажетесь в самом сердце торговли XI века — в городе, который стал первым христианским городом на Волге и перекрёстком восточных и северных путей. Живая история, интерактивные задания и эффект присутствия ждут вас на нашем VR-приключении!

Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
3.7
3 отзыва
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»

Описание экскурсии

VR-прогулка в Средневековом Ярославле Мы перенесём вас на берег Волги, в молодой, но уже оживлённый город Ярославль — первый христианский город на великой реке, основанный князем Ярославом Мудрым. Прямо у набережной вы встретите прибывший купеческий корабль. Помогите пришвартовать его, сбросить трап и встретить важного гостя — купца из дальних земель, прибывшего на знаменитый ярославский торг. Пока князь проходит мимо торговых рядов, вы услышите рассказ о значении Ярославля как торгового центра: здесь пересекались пути севера и востока, и товары стекались со всех концов света. Вместе с князем вы посетите кузницу и сможете сами выковать меч — для охраны купеческих караванов. А затем вам предстоит собрать товары: шелка, снеток, мёд и квас — всё, чем славилась ярославская земля. Помогите сложить дары в дорожные коробы и проводите купца в обратный путь. В финале — благодарность от князя и ощущение, что вы стали частью истории. Важная информация:
  • Эта экскурсия идеально подойдёт для семей с детьми, школьников, туристов и всех, кто хочет увидеть живую историю своими глазами.
  • Полное погружение в атмосферу средневековой Руси • Интерактивные задания: швартовка корабля, ковка меча, сбор товаров • Исторически достоверная реконструкция ярославского торга XI века • Живой голосовой рассказ и участие знаковых персонажей.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • VR-очки
  • VR-экскурсия
Место начала и завершения?
Парк у Волги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Эта экскурсия идеально подойдёт для семей с детьми, школьников, туристов и всех, кто хочет увидеть живую историю своими глазами
  • Полное погружение в атмосферу средневековой Руси
  • Интерактивные задания: швартовка корабля, ковка меча, сбор товаров
  • Исторически достоверная реконструкция ярославского торга XI века
  • Живой голосовой рассказ и участие знаковых персонажей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
З
Зайцева
30 окт 2025
Программу заглючило! Экскурсия не завершилась
М
Мещерякова
19 сен 2025
Замечательно всё прошло,очень круто
Ю
Юлия
18 сен 2025
Интересная экскурсия. Рекомендую к просмотру

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии из Ярославля

Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
Пешая
2.5 часа
1403 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Вечерний Ярославль
Пешая
2 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Ярославлю
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ярославля, где история оживает в свете огней. Узнайте о судьбах храмоздателей и древних памятниках
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
1 дек в 15:00
2 дек в 15:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Ярославль вдоль и поперёк
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Ярославль вдоль и поперёк
Прогулка по Ярославлю: откройте для себя древние храмы, торговые площади и легенды купеческого прошлого. Узнайте о символах города и местных традициях
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
4800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле