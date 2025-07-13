Индивидуальная
до 10 чел.
Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
25 сен в 09:00
1800 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»
Начало: Парк у Волги
«Пока князь проходит мимо торговых рядов, вы услышите рассказ о значении Ярославля как торгового центра: здесь пересекались пути севера и востока, и товары стекались со всех концов света»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2100 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
«Обзорная экскурсия по торговому селу Раньше жители Вятского торговали огромными партиями огурцов, а сейчас открыли в селе почти с десяток самых разных музеев»
Расписание: По субботам в 11:30
4 окт в 11:30
11 окт в 11:30
3550 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина13 июля 2025Замечательный гид, всё очень понравилось!
- ААлександра13 июля 2025Спасибо гиду Наталье за экскурсию! Мы ездили вместе с другом из Китая. Я сама из Ярославля, и оказалось, что я
- ЕЕвгений7 июля 2025Если честно - ожидал большего. Безусловно, там было красиво и интересно. Но экскурсия, как таковая, была очень короткая. Дали очень
- ТТатьяна10 ноября 2024Замечательная экскурсия. Всё хорошо организовано. Прекрасный гид Наталья
- ККарина10 ноября 2024Спасибо большое за организацию экскурсии в село Вятское. Очень интересно и познавательно. Жаль, что времени свободного было очень и очень мало,не все удалось посмотреть.
- ССергей22 сентября 2024Отдыхать- это хорошо, а хорошо отдыхать- это лучше. Познание нового или забытого старого, положительные эмоции, добродушные люди, разве может быть что-то лучше. Приезжайте, познавайте, все очень хорошо.
- РРябчук22 сентября 2024Отдыхать- это хорошо, а хорошо отдыхать- это лучше. Познание нового или забытого старого, положительные эмоции, добродушные люди, разве может быть что-то лучше. Приезжайте, познавайте, все очень хорошо.
- ААбрамова15 сентября 2024Отличная экскурсия. Комфортная поездка. Еду с вами в четверг в Рыбинск
- ИИгорь15 сентября 2024Хорошая экскурсия, экскурсовод Наталья, много музеев,но в программе только один, великолепный действующий храм без новодела, настоящие иконы, задолбали дорогие мягкие огурчики
- ССветлана3 сентября 2024Получили от экскурсии массу положительных эмоций. Гид Наталья просто супер! Село Вятское очень красивое, потрясающее место! А какой там воздух! Хочется побывать там еще.
- ЮЮлия7 августа 2024Село Вятское - это место, в котором будет интересно побывать! Нам повезло, мы попали на празднование в честь Дня села
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Шопинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в сентябре 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 3550. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год по теме «Шопинг», 49 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь