Шопинг в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Ярославле, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
25 сен в 09:00
1800 ₽ за всё до 6 чел.
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»
30 минут
2 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»
Начало: Парк у Волги
«Пока князь проходит мимо торговых рядов, вы услышите рассказ о значении Ярославля как торгового центра: здесь пересекались пути севера и востока, и товары стекались со всех концов света»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2100 ₽ за человека
Село-музей Вятское - на родину торговцев
На автобусе
5 часов
46 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
«Обзорная экскурсия по торговому селу Раньше жители Вятского торговали огромными партиями огурцов, а сейчас открыли в селе почти с десяток самых разных музеев»
Расписание: По субботам в 11:30
4 окт в 11:30
11 окт в 11:30
3550 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    13 июля 2025
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Замечательный гид, всё очень понравилось!
  • А
    Александра
    13 июля 2025
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Спасибо гиду Наталье за экскурсию! Мы ездили вместе с другом из Китая. Я сама из Ярославля, и оказалось, что я
    читать дальше

    многое не знала о своем городе. Наталия рассказывала очень интересно и подробно.
    Организация и сама прогулка были на высшем уровне. Наталия идеально рассчитала время, учитывая все наши пожелания. Мы остались очень довольны. Рекомендуем!

  • Е
    Евгений
    7 июля 2025
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Если честно - ожидал большего. Безусловно, там было красиво и интересно. Но экскурсия, как таковая, была очень короткая. Дали очень
    читать дальше

    много свободного времени. Как будто отмазались. По поводу перекуса. Никогда не ходите там в кафе" Бистро". Дорого, зато заказ приняли спустя 10 минут, хотя обещали через 4. Ждал сидел потом минут 40. Принесли только тогда, когда я на них наехал. И, это, пожалуй, САМЫЙ БОЛЬШОЙ МИНУС. ➖

  • Т
    Татьяна
    10 ноября 2024
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Замечательная экскурсия. Всё хорошо организовано. Прекрасный гид Наталья
  • К
    Карина
    10 ноября 2024
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Спасибо большое за организацию экскурсии в село Вятское. Очень интересно и познавательно. Жаль, что времени свободного было очень и очень мало,не все удалось посмотреть.
  • С
    Сергей
    22 сентября 2024
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Отдыхать- это хорошо, а хорошо отдыхать- это лучше. Познание нового или забытого старого, положительные эмоции, добродушные люди, разве может быть что-то лучше. Приезжайте, познавайте, все очень хорошо.
  • Р
    Рябчук
    22 сентября 2024
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Отдыхать- это хорошо, а хорошо отдыхать- это лучше. Познание нового или забытого старого, положительные эмоции, добродушные люди, разве может быть что-то лучше. Приезжайте, познавайте, все очень хорошо.
  • А
    Абрамова
    15 сентября 2024
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Отличная экскурсия. Комфортная поездка. Еду с вами в четверг в Рыбинск
  • И
    Игорь
    15 сентября 2024
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Хорошая экскурсия, экскурсовод Наталья, много музеев,но в программе только один, великолепный действующий храм без новодела, настоящие иконы, задолбали дорогие мягкие огурчики
  • С
    Светлана
    3 сентября 2024
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Получили от экскурсии массу положительных эмоций. Гид Наталья просто супер! Село Вятское очень красивое, потрясающее место! А какой там воздух! Хочется побывать там еще.
  • Ю
    Юлия
    7 августа 2024
    Село-музей Вятское - на родину торговцев
    Село Вятское - это место, в котором будет интересно побывать! Нам повезло, мы попали на празднование в честь Дня села
    читать дальше

    Вятское. Посетили ярмарку и праздничный концерт! Были на экскурсии в музее Предпринимательства, очень интересно! В селе около 15 музеев! Очень хочется сюда еще раз приехать хотя бы на пару дней.

