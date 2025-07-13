В Валентина Село-музей Вятское - на родину торговцев Замечательный гид, всё очень понравилось!

А Александра Село-музей Вятское - на родину торговцев читать дальше многое не знала о своем городе. Наталия рассказывала очень интересно и подробно.

Организация и сама прогулка были на высшем уровне. Наталия идеально рассчитала время, учитывая все наши пожелания. Мы остались очень довольны. Рекомендуем! Спасибо гиду Наталье за экскурсию! Мы ездили вместе с другом из Китая. Я сама из Ярославля, и оказалось, что я

Е Евгений Село-музей Вятское - на родину торговцев читать дальше много свободного времени. Как будто отмазались. По поводу перекуса. Никогда не ходите там в кафе" Бистро". Дорого, зато заказ приняли спустя 10 минут, хотя обещали через 4. Ждал сидел потом минут 40. Принесли только тогда, когда я на них наехал. И, это, пожалуй, САМЫЙ БОЛЬШОЙ МИНУС. ➖ Если честно - ожидал большего. Безусловно, там было красиво и интересно. Но экскурсия, как таковая, была очень короткая. Дали очень

Т Татьяна Село-музей Вятское - на родину торговцев Замечательная экскурсия. Всё хорошо организовано. Прекрасный гид Наталья

К Карина Село-музей Вятское - на родину торговцев Спасибо большое за организацию экскурсии в село Вятское. Очень интересно и познавательно. Жаль, что времени свободного было очень и очень мало,не все удалось посмотреть.

С Сергей Село-музей Вятское - на родину торговцев Отдыхать- это хорошо, а хорошо отдыхать- это лучше. Познание нового или забытого старого, положительные эмоции, добродушные люди, разве может быть что-то лучше. Приезжайте, познавайте, все очень хорошо.

А Абрамова Село-музей Вятское - на родину торговцев Отличная экскурсия. Комфортная поездка. Еду с вами в четверг в Рыбинск

И Игорь Село-музей Вятское - на родину торговцев Хорошая экскурсия, экскурсовод Наталья, много музеев,но в программе только один, великолепный действующий храм без новодела, настоящие иконы, задолбали дорогие мягкие огурчики

С Светлана Село-музей Вятское - на родину торговцев Получили от экскурсии массу положительных эмоций. Гид Наталья просто супер! Село Вятское очень красивое, потрясающее место! А какой там воздух! Хочется побывать там еще.