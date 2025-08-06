читать дальше

Но ничто не смогло испортить отдых, тк начали мы его максимально правильно - с иммерсивной экскурсии с Алёной

Тоненькая улыбчивая Алёна (стильная стрижка, сияющие глаза, улыбка) окружила нас сначала заботой

Хоть Егор и вылил всю эту заботу на себя в первые же минуты

Потом отсыпала нам своей энергии, чтобы веселее было выполнять задания

Мы танцевали, бегали, хлопали в ладоши, улыбались, немного всплакнули, но получили мощный энергетический заряд (и речь не только и не столько об энергетическом батончике, который выдали в начале экскурсии)

Нам очень, оооооочень понравилось

И отдельное спасибо за фотографии. Это очень классно, что не нужно было отвлекаться, чтобы запечатлеть что-то на фото