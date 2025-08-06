Мои заказы

Иммерсивные экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Ярославле, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
Пешая
1.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Ярославлю - в наушниках
Узнайте, как звучит Ярославль! Надев наушники, отправьтесь в увлекательное путешествие по старинным улицам и историческим местам города
Начало: Волжской набережная
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Иммерсивная экскурсия «Купеческий Ярославль»
Пешая
1 час
1 отзыв
Аудиогид
Купеческий Ярославль
Прогуляйтесь по старинным улицам Ярославля, слушая истории о купцах и их жизни. Откройте для себя величие Казанского монастыря и другие знаковые места
Начало: У театра Волкова
4 сен в 09:30
5 сен в 09:30
5200 ₽ за всё до 7 чел.
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»
30 минут
Мини-группа
до 5 чел.
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»
Начало: Парк у Волги
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
2100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 августа 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Даже мрачно-пасмурная погода с иногда начинавшимся дождём не испортила прекрасного впечатления о Ярославле, которое мы получили, благодаря иммерсивной экскурсии в
    читать дальше

    сопровождении Алёны. А наши чудесные фотографии, которые Алёна делала по всему маршруту, будут напоминать нам этот день ешё много-много лет, попадаясь в нашей домашней фоторамке.

  • К
    Кира
    3 августа 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Как и спектакль, иммерсивная прогулка во многом определяется не только тем, что ты слышишь через наушники, но и твоим проводником
    читать дальше

    - была много раз на иммерсивных экскурсиях в разных городах, с уверенностью говорю, как и моя спутница, что Алена - лучших проводник из всех, что мы видели! Она настолько погружает в атмосферу, что даже прохожие подходят и делают комплименты. Отдельно приятны подарочки на входе и на выходе, и вообще общее отношение

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Приехав в Ярославль мне хотелось попасть на необычную экскурсию, где интересно рассказывают о городе и его жителях, где не скучно,
    читать дальше

    не утомительно, а очень живо и даже весело. И это оказалась именно та самая экскурсия. Огромное спасибо Алëне за эту прогулку, за ее неиссякаемую энергию, за интересные истории, за музыкальные паузы, за вкусные подарочки! И за фото, которые она делала во время прогулки. Даже непрекращающийся дождь нам не испортил настроение!

  • Р
    Роман
    28 июля 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Большое спасибо Алене за увлекательную экскурсию. Те кто еще не пробовал экскурсию в наушниках обязательно рекомендую. Маршрут прогулки проходит по
    читать дальше

    всем важным историческим местам Ярославля а аудио сопровождение помогает проникнуться историй города и получить удовольствие от прогулки. Алена очень светлый добрый человек! Еще раз большое спасибо за увлекательную прогулку! Экскурсию всем советую.

  • Т
    Татьяна
    25 июля 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Посетили иммерсивную аудиоэкскурсию по Ярославлю, и это был потрясающий опыт! 🎧✨
    С самого начала организатор Алена зарядила такой позитивной энергией, что
    читать дальше

    сразу стало ясно — прогулка будет особенной. Голос в наушниках звучал тепло и увлекательно, будто добрый друг рассказывает самые интересные истории о городе.
    Маршрут продуман до мелочей: мы гуляли по старинным улочкам, любовались величественными храмами и открывали для себя тайны Ярославля, о которых даже не подозревали. Атмосфера благодаря 3D-звуку была настолько реалистичной, что казалось, будто переносишься в прошлое — слышишь звон колоколов, шум торговых рядов.
    А интерактив, который логично включен в «путешествие», создавал дополнительную атмосферу.
    Отдельное спасибо Алене за ее искреннюю любовь к городу и умение вдохновлять! После экскурсии осталась не только куча ярких фотографий, но и ощущение, что Ярославль стал еще ближе и дороже.
    Если хотите не просто увидеть, а прочувствовать город — обязательно попробуйте этот формат путешествия по городу! Это современно, удобно и очень душевно. 💛

  • А
    Анна
    23 июля 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Всем, кому надоели одинаковые экскурсии наполненные датами и именами, рекомендую данную экскурсию. Весело, не утомительно, оригинально. Нисколько не жалко потраченного времени и денег. Увидеть город с другой стороны. Рекомендую.
    Всем, кому надоели одинаковые экскурсии наполненные датами и именами, рекомендую данную экскурсию. Весело, не утомительно, оригинально. Нисколько не жалко потраченного времени и денег. Увидеть город с другой стороны. Рекомендую.
  • Е
    Евгения
    20 июля 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Первый раз на иммерсивной экскурсии! Очень понравилось, погружаешься полностью! Большое спасибо Алёне!
  • С
    Сергей
    10 июля 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Очень понравилось. Приятная, общительная девушка. Видно что занимается любимым делом. Время пролетело не заметно и очень интересно. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    17 июня 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Для разнообразия такая экскурсия в самый раз 🙏 очень порадовалы забавные интерактивы, для нашей веселой компании было самое то: и
    читать дальше

    потанцевали, и попели как городские сумасшедшие) мы кайфанули, люди вокруг вроде бы тоже)
    Но хочу сказать, даже нет - дать совет - еще круче было бы сделать аудиоспектакль, где герой вернулся в родной город после долгого отсутствия и он через себя рассказывает об истории города. Были однажды на такой в Самарканде и были в восторге. Тут в этом плане скорее просто экскурсия с жизнеутверждающими фразами в стиле Анны Асти 🤣

  • Т
    Татьяна
    17 июня 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Хочу сказать огромное СПАСИБО Алене! прекрасная экскурсия! чудесный экскурсовод! веселая и энергичная Алена,которая заряжает позитивом и дарит кучу незабываемых эмоций!
    читать дальше

    1,5 часа пролетели за секунду и совсем не хотелось расставаться! хочу пожелать ей удачи и процветания! если кто-то сомневается,то не стоит! эту экскурсию я запомню надолго! еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

    Хочу сказать огромное СПАСИБО Алене! прекрасная экскурсия! чудесный экскурсовод! веселая и энергичная Алена,которая заряжает позитивом и
  • А
    Алина
    13 июня 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Интересный формат, удалось неоднократно потанцевать, рекомендуем)
  • M
    Mila
    13 июня 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Экскурсии очень понравилась, всем рекомендуем!
  • Л
    Лариса
    21 мая 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Очень понравилась экскурсия с Аленой. Время пролетело не заметно. Успели и потанцевать и посмотреть красивые места Ярославля, все очень душено,
    читать дальше

    лаконично и не скучно. Не люблю нудные экскурсии, когда только факты и души нет. Наушники отделяют тебя от мира вокруг и только ты и город, очень круто. Кто хочет настроения и драйва очень рекомендую.

  • С
    Светлана
    5 мая 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Взрослым и детям подходит, очень приятно построен рассказ, прекрасное музыкальное сопровождение, отличный маршрут. Сходим еще
    Взрослым и детям подходит, очень приятно построен рассказ, прекрасное музыкальное сопровождение, отличный маршрут. Сходим еще
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Интересная, нестандартная экскурсия. Посмотрите все основные достопримечательности, кроме Кремля, выйдете из зоны комфорта, где то посмеетесь, где то задумаетесь. Водичка от организатора была весьма кстати. А потом еще получите замечательные фото) Алена, спасибо!
    Интересная, нестандартная экскурсия. Посмотрите все основные достопримечательности, кроме Кремля, выйдете из зоны комфорта, где то посмеетесь, где то задумаетесь. Водичка от организатора была весьма кстати. А потом еще получите замечательные фото) Алена, спасибо!
  • М
    Мария
    13 апреля 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Мы приехали в город на 5 часов позже, чем рассчитывали
    На следующий день Егор слег с ротавирусом
    Ярославль засыпало снегом, сосульки грозили
    читать дальше

    убить тебя на месте
    Но ничто не смогло испортить отдых, тк начали мы его максимально правильно - с иммерсивной экскурсии с Алёной
    Тоненькая улыбчивая Алёна (стильная стрижка, сияющие глаза, улыбка) окружила нас сначала заботой
    Хоть Егор и вылил всю эту заботу на себя в первые же минуты
    Потом отсыпала нам своей энергии, чтобы веселее было выполнять задания
    Мы танцевали, бегали, хлопали в ладоши, улыбались, немного всплакнули, но получили мощный энергетический заряд (и речь не только и не столько об энергетическом батончике, который выдали в начале экскурсии)
    Нам очень, оооооочень понравилось
    И отдельное спасибо за фотографии. Это очень классно, что не нужно было отвлекаться, чтобы запечатлеть что-то на фото

    На следующий день Егор слег с ротавирусом
  • Е
    Екатерина
    18 февраля 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Нашей женской компании очень зашло 👍 Спасибо за классный формат!
  • Л
    Людмила
    27 января 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Мы под большим впечатлением от экскурсии, лучшее что с нами случилось в поездке! Необычно, динамично, увлекательно. Полезная и интересная информация, интерактивные включения, лучший гид-все это сделало экскурсию незабываемой! Алена, спасибо огромное за новый опыт и погружение в историю города!
  • Е
    Елизавета
    11 января 2025
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Очень крутые впечатления оставила экскурсия)
    Было полное погружение, не сравнится с школьными экскурсия и про даты и имена, тут только интересные
    читать дальше

    факты, внимание к деталям вокруг и веселье:)
    Отдельное СПАСИБО Алёне, её энергия задавала настроение, раскрепощала и веселила:) рекомендую всем всем всем, и детям и взрослым ❤️ и спасибо за фото видео) надолго запомнится нам эта поездка в Ярославль

    Было полное погружение, не сравнится с школьными экскурсия и про даты и имена, тут только интересные
  • А
    Анастасия
    31 декабря 2024
    По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
    Экскурсия великолепная, есть и исторические моменты, и интерактивные ставки
    Мы были компанией взрослых (25-32), все очень довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Иммерсивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
  2. Иммерсивная экскурсия «Купеческий Ярославль»
  3. Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Храм Ильи Пророка
  6. Музей-заповедник
  7. Советская площадь
  8. Парк Стрелка
  9. Церковь Ильи Пророка
  10. Ярославский кремль
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в сентябре 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 2100 до 5200. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год по теме «Иммерсивные», 47 ⭐ отзывов, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь