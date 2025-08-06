Индивидуальная
до 10 чел.
По Ярославлю - в наушниках
Узнайте, как звучит Ярославль! Надев наушники, отправьтесь в увлекательное путешествие по старинным улицам и историческим местам города
Начало: Волжской набережная
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
Купеческий Ярославль
Прогуляйтесь по старинным улицам Ярославля, слушая истории о купцах и их жизни. Откройте для себя величие Казанского монастыря и другие знаковые места
Начало: У театра Волкова
4 сен в 09:30
5 сен в 09:30
5200 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Иммерсивная экскурсия «Торговые ряды в средневековом Ярославле»
Начало: Парк у Волги
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
2100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 августа 2025Даже мрачно-пасмурная погода с иногда начинавшимся дождём не испортила прекрасного впечатления о Ярославле, которое мы получили, благодаря иммерсивной экскурсии в
- ККира3 августа 2025Как и спектакль, иммерсивная прогулка во многом определяется не только тем, что ты слышишь через наушники, но и твоим проводником
- ЕЕкатерина29 июля 2025Приехав в Ярославль мне хотелось попасть на необычную экскурсию, где интересно рассказывают о городе и его жителях, где не скучно,
- РРоман28 июля 2025Большое спасибо Алене за увлекательную экскурсию. Те кто еще не пробовал экскурсию в наушниках обязательно рекомендую. Маршрут прогулки проходит по
- ТТатьяна25 июля 2025Посетили иммерсивную аудиоэкскурсию по Ярославлю, и это был потрясающий опыт! 🎧✨
С самого начала организатор Алена зарядила такой позитивной энергией, что
- ААнна23 июля 2025Всем, кому надоели одинаковые экскурсии наполненные датами и именами, рекомендую данную экскурсию. Весело, не утомительно, оригинально. Нисколько не жалко потраченного времени и денег. Увидеть город с другой стороны. Рекомендую.
- ЕЕвгения20 июля 2025Первый раз на иммерсивной экскурсии! Очень понравилось, погружаешься полностью! Большое спасибо Алёне!
- ССергей10 июля 2025Очень понравилось. Приятная, общительная девушка. Видно что занимается любимым делом. Время пролетело не заметно и очень интересно. Рекомендую.
- ССергей17 июня 2025Для разнообразия такая экскурсия в самый раз 🙏 очень порадовалы забавные интерактивы, для нашей веселой компании было самое то: и
- ТТатьяна17 июня 2025Хочу сказать огромное СПАСИБО Алене! прекрасная экскурсия! чудесный экскурсовод! веселая и энергичная Алена,которая заряжает позитивом и дарит кучу незабываемых эмоций!
- ААлина13 июня 2025Интересный формат, удалось неоднократно потанцевать, рекомендуем)
- MMila13 июня 2025Экскурсии очень понравилась, всем рекомендуем!
- ЛЛариса21 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Аленой. Время пролетело не заметно. Успели и потанцевать и посмотреть красивые места Ярославля, все очень душено,
- ССветлана5 мая 2025Взрослым и детям подходит, очень приятно построен рассказ, прекрасное музыкальное сопровождение, отличный маршрут. Сходим еще
- ЕЕкатерина24 апреля 2025Интересная, нестандартная экскурсия. Посмотрите все основные достопримечательности, кроме Кремля, выйдете из зоны комфорта, где то посмеетесь, где то задумаетесь. Водичка от организатора была весьма кстати. А потом еще получите замечательные фото) Алена, спасибо!
- ММария13 апреля 2025Мы приехали в город на 5 часов позже, чем рассчитывали
На следующий день Егор слег с ротавирусом
Ярославль засыпало снегом, сосульки грозили
- ЕЕкатерина18 февраля 2025Нашей женской компании очень зашло 👍 Спасибо за классный формат!
- ЛЛюдмила27 января 2025Мы под большим впечатлением от экскурсии, лучшее что с нами случилось в поездке! Необычно, динамично, увлекательно. Полезная и интересная информация, интерактивные включения, лучший гид-все это сделало экскурсию незабываемой! Алена, спасибо огромное за новый опыт и погружение в историю города!
- ЕЕлизавета11 января 2025Очень крутые впечатления оставила экскурсия)
Было полное погружение, не сравнится с школьными экскурсия и про даты и имена, тут только интересные
- ААнастасия31 декабря 2024Экскурсия великолепная, есть и исторические моменты, и интерактивные ставки
Мы были компанией взрослых (25-32), все очень довольны
