5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная велопрогулка по Ярославлю - это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса. Маршрут пролегает по историческому центру, включая Волжскую набережную и знаменитую Стрелку. Путешествие сопровождается увлекательными рассказами о храмах и театральных традициях Ярославля.



Участники смогут насладиться спокойствием велодорожек и комфортом, так как темп движения подбирается индивидуально. Велосипеды доставляются прямо к отелю, что делает экскурсию максимально удобной и доступной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для велопрогулки по Ярославлю - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а температура позволяет насладиться поездкой в полной мере. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной велопрогулки возможны, но требуют дополнительной подготовки из-за низких температур и возможного снега.

Сейчас август — это идеальное время.