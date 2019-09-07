5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По Ярославлю с ветерком!

Вы проедете по старинной Волжской набережной и увидите Стрелку — место, где Которосль впадает в Волгу. Зайдете в Успенский кафедральный собор и средневековые храмы, посетите Демидовский сквер, Богоявленскую, Красную и Советскую площади. Я расскажу, почему Ярославль считается родиной первого русского профессионального театра, зачем купцы XVII века строили храмы на складах и другие любопытные факты из истории древнего города.

Отдых с комфортом

Маршрут экскурсии пролегает по историческому центру, где вам не помешают машины и пешеходы, ведь в столице Золотого кольца огромное количество велодорожек. Я доставлю арендованные велосипеды прямо к вашему отелю и подберу темп движения, комфортный для каждого.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей с активным отдыхом.