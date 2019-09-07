5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Велопрогулка по старинному Ярославлю

Раскрыть характер главных мест города на активной экскурсии с дипломированным историком

Ольга
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Ольга – ваш гид
Приглашаю покататься по уютному Ярославлю, отлично приспособленному для велосипедистов.

Вас ждут величественные храмы, живописные скверы, легендарная Стрелка, сочетание древней и современной архитектуры.

Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю города и поделюсь местными секретами.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по старинному Ярославлю

Что вас ожидает

По Ярославлю с ветерком!
Вы проедете по старинной Волжской набережной и увидите Стрелку — место, где Которосль впадает в Волгу. Зайдете в Успенский кафедральный собор и средневековые храмы, посетите Демидовский сквер, Богоявленскую, Красную и Советскую площади. Я расскажу, почему Ярославль считается родиной первого русского профессионального театра, зачем купцы XVII века строили храмы на складах и другие любопытные факты из истории древнего города.

Отдых с комфортом
Маршрут экскурсии пролегает по историческому центру, где вам не помешают машины и пешеходы, ведь в столице Золотого кольца огромное количество велодорожек. Я доставлю арендованные велосипеды прямо к вашему отелю и подберу темп движения, комфортный для каждого.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей с активным отдыхом.

Организационные детали

  • Аренда велосипедов не включена в стоимость — 500 рублей за один велосипед
  • Для самых отчаянных я готова провести велопрогулку в любую погоду и время года
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по старинному Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета, провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 сентября 2019
Заказала велоэкскурсию у Ольги в подарок на день рождение молодому человеку! Ольга со своей командой предложила мне провести квест-велоэкскурсию! Было очень интересно! За 2.5-3 часа посетили все основные достопримечательности Ярославля (пешком за такое время это невозможно). Гид с историческим образованием, очень интересно рассказывала об истории Ярославля и не только!!!
Очень рекомендую опробовать такой вид экскурсий! Уверяю, вы останетесь очень довольны! Хорошие впечатления останутся на долгое время!
31 августа 2019
Интересный формат! Передвижение на вело очень удобно для осмотра города: быстрее, чем пешком, детальнее чем авто. Гид Мария любит и знает свой город и рассказывает о том, о чем не узнаешь на традиционной экскурсии. Осталось классное впечатление: и спорт, и прогулка, и познавательно, и просто приятно было общаться!
Ждем новых нестандартных предложений от организаторов!
12 августа 2019
Отличная Экскурсия. Рекомендую!
21 июля 2019
Все было прекрасно. Очень интересно. Насыщенно и необычно.
21 июля 2019
Всё понравилось. Экскурсовод великолепный. Интересный, знающий. Понял, что интересно нашей компании и с радрстью отвечал на наши вопросы. Буду рекомендовать. Спасибо!

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Неизведанный ЯрославльНеизведанный ЯрославльНеизведанный Ярославль
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Вы побываете в одном из первых регулярных парков России, познакомитесь с аналогом Петропавловского собора в Петербурге и узнаете об одной из старейших мануфактур страны. А в старинных слободах откроете храмы 17 века с ценными фресками, услышите о быте кожевников и посетите погреб, где основатель русского театра ставил первые спектакли.

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