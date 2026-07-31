5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Велопрогулка по Ярославлю - это возможность насладиться древними храмами и живописными скверами, узнавая историю города в комфортном темпе
Индивидуальная велопрогулка по Ярославлю - это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса. Маршрут пролегает по историческому центру, включая Волжскую набережную и знаменитую Стрелку. Путешествие сопровождается увлекательными рассказами о храмах и театральных традициях Ярославля.
Участники смогут насладиться спокойствием велодорожек и комфортом, так как темп движения подбирается индивидуально. Велосипеды доставляются прямо к отелю, что делает экскурсию максимально удобной и доступной
Лучшее время для велопрогулки по Ярославлю - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а температура позволяет насладиться поездкой в полной мере. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной велопрогулки возможны, но требуют дополнительной подготовки из-за низких температур и возможного снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Волжская набережная
Стрелка
Успенский кафедральный собор
Демидовский сквер
Богоявленская площадь
Красная площадь
Советская площадь
Описание экскурсии
По Ярославлю с ветерком!
Вы проедете по старинной Волжской набережной и увидите Стрелку — место, где Которосль впадает в Волгу. Зайдете в Успенский кафедральный собор и средневековые храмы, посетите Демидовский сквер, Богоявленскую, Красную и Советскую площади. Я расскажу, почему Ярославль считается родиной первого русского профессионального театра, зачем купцы XVII века строили храмы на складах и другие любопытные факты из истории древнего города.
Отдых с комфортом
Маршрут экскурсии пролегает по историческому центру, где вам не помешают машины и пешеходы, ведь в столице Золотого кольца огромное количество велодорожек. Я доставлю арендованные велосипеды прямо к вашему отелю и подберу темп движения, комфортный для каждого.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей с активным отдыхом.
Организационные детали
Аренда велосипедов не включена в стоимость — 600 рублей за один велосипед
Для самых отчаянных я готова провести велопрогулку в любую погоду и время года
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12940 туристов
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Алексей
Мы не первый раз на подобной велоэкскурсии- формат очень хорош! Видишь гораздо больше, чем на пешей экскурсии, ну и все очень динамично. Для такого города экскурсия супер! Маршрут проложен очень хорошо. И с погодой повезло.
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Елена
Отличная прогулка: и сам формат экскурсии и наполнение. На велосипеде время пролетает не заметно, пешком столько не пройдешь. Всем советую! Велосипеды удобные, гиду Николаю большое спасибо!
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К
Ксения
Экскурсия на велосипеде - отличный формат для тех, кто хочет посмотреть город и активно провести время. Мы выбрали эту экскурсию для подростков, надеясь, что такая подача будет интересна. И не читать дальшеуменьшить
ошиблись! Очень динамично, ярко, информативно. Огромное спасибо экскурсоводу Марии. Человек, который влюблён в свой город, в свою профессию заражает своим энтузиазмом. Ярославль для нас открылся совсем с другой стороны. Захотелось вернуться и покататься ещё. И хотя экскурсия длится три часа, никакой усталости мы не почувствовали, наоборот, зарядились позитивом и энергией. Рекомендую всю компанию экскурсоводов, которые оперативно решили вопрос с заменой экскурсовода в день Х.
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Ирина
Мы катались по центральной части Ярославля с гидом Марией. Это для нас был лучший вариант познакомиться с городом - Мария здесь выросла и училась, и мы увидели его действительно глазами читать дальшеуменьшить
местного жителя. И успели за 2,5 часа составить себе представление - чтобы затем уже вернуться и что-то разглядеть самостоятельно. Пешком мы бы столько не обошли, на автомобиле не получили бы столько удовольствия от ветра с Волги и тенистых скверов. Очень благодарны Марии за живость, непосредственность и невыдуманные истории, которые не прочитаешь в путеводителях.
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Е
Екатерина
Заказала велоэкскурсию у Ольги в подарок на день рождение молодому человеку! Ольга со своей командой предложила мне провести квест-велоэкскурсию! Было очень интересно! За 2.5-3 часа посетили все основные достопримечательности Ярославля читать дальшеуменьшить
(пешком за такое время это невозможно). Гид с историческим образованием, очень интересно рассказывала об истории Ярославля и не только!!! Очень рекомендую опробовать такой вид экскурсий! Уверяю, вы останетесь очень довольны! Хорошие впечатления останутся на долгое время!
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В
Вера
Экскурсию нам проводила Лада. Потрясающая получилась по охвату и информативности экскурсия. Во время движения на велосипедах Лада нам тоже про город рассказывала. Много было остановок в знаковых местах, заезжали в читать дальшеуменьшить
необычные дворики. В результате, и правда, успели объехать весь исторический центр. Столько всего узнали, столько всего увидели. От экскурсии и экскурсовода остались в полном восторге! P.S. Стоимость одного велосипеда за час 250 руб.
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